Wer nicht nur eine, sondern gleich mehrere Konsolen-Klassiker aufleben lassen will, kann im Netz Retro-Multikonsolen finden. Sie versprechen, mehrere Modelle und Tausende von Spielen in einem Gerät zu vereinen. Ein Beispiel ist die RetroEngine Sigma des kalifornischen Unternehmens Doyodo. Diese über das Finanzierungsportal Indiegogo vertriebene Konsole soll 28 verschiedene Modelle wie Atari 2600, NES, N64 Sega Master System, oder Game Boy realisieren. 15 Spieletitel für bis zu zwei Spieler sind vorinstalliert. Theoretisch ist jeder Titel, den es für diese Konsolen gibt, darauf spielbar. Weitere Spiele lassen sich über das Desktop-Menü der Konsole, per Smartphone-App oder SD-Karte nachträglich hinzufügen. Der Anschluss ans TV erfolgt per HDMI-Kabel. 2018 sollen neue Geräte verfügbar für rund 70 Euro sein.

So zum Beispiel der NES Classic Mini von Nintendo, eine Neuauflage des Nintendo Entertainment Systems aus den 80er Jahren. Die Retro-Konsole ist kompatibel mit modernen Fernsehern: HDMI-Kabel ins TV, Kabel einstecken, einschalten – fertig. Allerdings sind nur 30 Spiele wie "Super Mario Bros", "The Legend of Zelda", "Donkey Kong" und Co. installiert. Nachrüsten geht nicht. Offiziell ist die beliebte Konsole bereits ausverkauft, im Netz wird der kleine graue Kasten teuer gehandelt. Für 2018 hat Nintendo Nachschub versprochen.

We are working on a system to improve the quality of the website and reward active users by checking articles, news and quality, Thank you for improving Business Monkey News!

If the item is wrong, this mistranslated or missing information, you can edit it, notify a comment (we will correct) or you can View the original article here: (Article in the original language)

The changes will be updated in 2 hours.