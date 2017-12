“Estos resultados no son los que perseguíamos, no hemos logrado una mayoría no independentista”, ha dicho Miguel Iceta, líder del PSC , tras conseguir 17 escaños, uno más que en 2015 y el segundo peor resultado en la historia de la formación. “Hay que descartar de forma rotunda la vía unilateral e ilegal que tanto ha perjudicado a Cataluña y al país”, ha afirmado el líder socialista. Para Iceta, “la solución que Cataluña necesita no se encuentra ni en el independentismo ni en el inmovilismo”, sino en reforzar el autogobierno y mejorar la financiación.

