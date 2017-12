-Es una ilusión creer que la corrupción dejará de existir, no va a ocurrir. Lo importante es que las instituciones den una respuesta, que funcionen. Y eso no cambia de la noche a la mañana. No es por esfuerzos voluntaristas de algunos individuos, pura y simplemente, a pesar de que ellos también tienen una función. Creo que si las instituciones hacen en serio su trabajo, si nuestros representantes electos toman en serio las responsabilidades que resultan de haber sido elegidos en un régimen democrático, hay condiciones para avanzar mucho y tener niveles de corrupción mucho más bajos. No existe una enfermedad latinoamericana asociada a la corrupción.

