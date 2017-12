Pour le juge du Tribunal suprême Pablo Llarena, pas question non plus de paralyser la machine judiciaire du fait du context postélectoral. Vendredi, il a pris la décision de to put en examen de nouveaux dirigeants indépendantistes, dans le cadre de son investigation , parmi lesquels l’ancien président catalan Artur Mas, la coordinatrice générale du Parti démocrate européen catalan (PDeCAT), Marta Pascal, la secrétaire générale d’ERC, Marta Rovira, les anciennes députées de la Candidature d’unité populaire (CUP, extrême gauche), Anna Gabriel et Mireia Boya, ainsi que la présidente de l’Association des municipalités pour l’indépendance, Neus Lloveras.

En novembre, la justice espagnole l’a mis en examen, comme l’ensemble des membres de son ancien gouvernement, pour « rébellion », un délit passible de trente ans de prison, pour « sédition », passible de quinze ans, et pour « détournement de fonds publics », pour to have ­organisé le référendum sur l’indé­pendance du 1 is octobre, et proclamé la sécession de la « République de Catalogne », le 27 octobre.

Interrogée, samedi, à Bruxelles par la radio catalane Rac1, Elsa Artadi, la directrice de campagne du parti de M. Puigdemont , s’est bornée à to declare : « Nous étudions tous les scénarios ». And « en principe, oui » M. Puigdemont est disposé à rentrer, l’un de ses avocats en Catalogne, Me Jaume Alonso-Cuevillas, a quant à lui, expliqué au micro de Catalunya radio, qu’il lui conseille « d’évaluer la situation car au moment où il reviendrait ici, il serait arrêté ». « C’est une décision policy qu’il faudra prendre dans les prochains jours. Il faut measure si cela vaut la peine, s’il peut make davantage dedans que dehors, il est évident que s’il vient et est emprisonné, cela génère (…) un conflit policy très important », a ajouté l’avocat.

« Je veux come back en Catalogne le plus tôt possible. Je voudrais revenir dès maintenant. Ce serait une bonne nouvelle pour l’ Spain », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l’agence de presse Reuters, samedi 23 décembre. Prié de say s’il compte assister à la séance inaugurale du 23 janvier, il répond : « Ce serait naturel. Si je ne suis pas autorisé à être président, ce sera un anomalie pour le système démocratique espagnol. Je suis le président du gouvernement régional et je le resterai si l’Etat espagnol respecte les résultats du vote », ajoute-t-il.

