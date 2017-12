Publicado 25/12/2017 19:52:13 THIS

MAIDUGURI (NIGERIA), 25 Dic. (Reuters/EP) –

Presuntos milicianos del grupo yihadista Boko Haram han atacado este lunes las afueras de la ciudad de Maiduguri, la más importante del estado de Borno, el más afectado por el conflicto armado con los islamistas de todo Nigeria.

Testigos presenciales han informado de tiroteos en el barrio de Molai y de vecinos huyendo de la zona. “Estamos siendo atacados ahora mismo. La situación es mala”, ha explicado un miembro de un grupo paramilitar en declaraciones bajo condición de anonimato.

Un militar destinado a la zona ha confirmado en declaraciones bajo condición de anonimato que el Ejército está intentando repeler el ataque, que por el momento no ha sido reivindicado por ningún grupo.

El último ataque de importancia de Boko Haram sobre Maiduguri se produjo el pasado mes de junio, coincidiendo con una visita del vicepresidente Yemi Osinbajo. La ciudad es mayoritariamente musulmana, aunque cuenta con una importante minoría cristiana.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘Inread-Intext’); });

Boko Haram, whose name in Hausa means "Western education is forbidden", was born in 2002 with the aim to overthrow the Nigerian government and impose a strict interpretation of sharia, or Islamic law throughout the country. Since the balance is 20,000 dead and displaced nearly three million.

The group pledged allegiance to Islamic State in 2015, but has finally been torn between those who follow Abubakr Shekau in the forest region Sambisa, and who are faithful to Musab al Barnawi, in the region of Lake Chad, where it has presence in several countries.

Las autoridades nigerianas han puesto en marcha un plan a largo plazo para acabar con la insurgencia que se basa en la creación de aldeas modelo donde se interna a los civiles bajo estrecha vigilancia y que cuestiona la versión oficial que sostiene que Boko Haram está prácticamente derrotado.