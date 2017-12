It is shareholder group with a share of 49.1%. Intend to enter the Continuous Market revives interest in the company.

El año que está a punto de empezar traerá cambios importantes para Carbures. En 2018 el fabricante industrial experto en tecnología de fibra de carbono para los sectores aeroespacial y automoción, entre otros, no solo abandonará el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), en el que ahora cotiza, para pasar a ingresar en el Mercado Continuo, sino que también afrontará novedades relevantes en la estructura propietaria: el accionista de referencia, el fondo de private equity Black Toro Capital, valora ya una salida parcial de la empresa, indican fuentes financieras conocedoras de la situación.

La gestora que dirige Ramón Betolaza ha abierto la puerta a esta opción ante el fuerte interés de diversos inversores institucionales -todos internacionales, explican las fuentes- por tomar una participación de calado dentro del grupo industrial, cuya capitalización bursátil en estos momentos supera ligeramente los 100 millones de euros. A las grandes expectativas generadas por la propia actividad de Carbures, se ha añadido como atractivo el trasvase al Mercado Continuo -una Bolsa con mayor liquidez que el MAB-, aprobado por el consejo de administración el pasado 30 de octubre y ya en tramitación. Este factor ha avivado el apetito por la empresa, constatan las fuentes.

Los planes de los responsables de Black Toro Capital pasan, por tanto, por aprovechar ese interés al alza para traspasar una parte del paquete del 49,1% de títulos del que es dueño el fondo, convencidos de que la tarea de rehabilitación y disciplina financiera que tenían que realizar dentro del fabricante industrial ya puede darse por acabada. Se descarta, no obstante, una desinversión total, porque la gestora considera que todavía no ha cristalizado todo el potencial de la empresa y que aún puede sacar provecho del halagüeño porvenir que ésta tiene ante sí, señalan las mismas fuentes.

Among the possibilities discussed Black Bull Capital to materialize the reduction position within Carbures, the fund is inclined today to articulate an operation that also facilitate an increase in outstanding shares available for purchase in the market (free float in stock slang). That is, everything points to a capital that allows a release of strategic owners while the amount of free titles of the company in the transition to Continuous, milestone must still receive approval from the relevant authorities rises.

new stage

Con la salida parcial de Carbures, Black Toro Capital inaugurará una nueva etapa en la relación que ha trazado con el grupo desde hace casi tres años, cuando apostó por la viabilidad de éste. En concreto, la inversión inicial del fondo de private equity en el fabricante industrial se realizó en enero de 2015 y se canalizó a través de un préstamo de 8 millones de euros que recogía la opción de convertir el pasivo en acciones.

A ésta le siguieron otras inyecciones de recursos, la más relevante de 30 millones en septiembre de 2015. Estas transacciones desembocaron en diciembre de 2016 en una operación mixta de ampliación de capital y capitalización de deuda que otorgó a Black Toro Capital la participación del 49,1% de Carbures que aún conserva y que le valió la acreditación como accionista de referencia de la empresa. Además de la gestora, el fundador y presidente, Rafael Contreras, posee un paquete significativo de casi el 7%, según la información del grupo a septiembre de 2017.

At the end of the first half of the year, Carbures reported a turnover of 40.3 million euros, 33% higher than in the same period of 2016 (30.2 million). Also at that time, the negative ebitda (gross operating profit) decreased by 63.6% from -1.5 to -0.5 million. Moreover, the industrial manufacturer managed to reduce net debt from 106 million in December 2016 to 60.8 million in June 2017.