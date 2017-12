Carmen, que finalmente se ha empoderado con el megáfono, se ve atrapada por una inesperada timidez cuando lo enciende para animar a sus compañeras a que se unan a su marcha. A sus compañeras: la concentración es “no mixta” y los hombres no pueden acudir. Explican que es una forma de visualizar que esta es la lucha de las mujeres y que el hecho de que los hombres no participen, no quiere decir que no puedan colaborar. Por eso les piden que hoy falten a clase. Saben, sin embargo, que muchos no las comprenden. “Pusimos unos carteles que decían ‘No queremos ser vuestra fantasía sexual’ y ha habido gente que ha quitado el no”, explica Carmen, “hay mucha gente que desde la sombra está intentando boicotearnos o mofarse”. “Pues se están riendo de algo que no tiene ni puta gracia”, interrumpe Paula, “no lo hacen todos los compañeros, porque sería muy triste. Pero sigue habiendo burlas”.

Esos testimonios han servido para reforzar la versión de la joven que finalmente decidió denunciar ante la Unidad de Igualdad . Carmen, Almudena y las dos Paulas solo tienen buenas palabras para este departamento que lucha contra el sexismo y las agresiones. “Le hicieron tres preguntas a la víctima que a mí me parecen definitivas para detectar el acoso”, cuenta Paula C. Chang, “¿Había una situación de poder, era una situación igualitaria? No. ¿Te apetecía hacerlo, era consentido? No. ¿Te sentiste violentada? Sí. Son tres cuestiones básicas, sin peros”. Paula también agradece el apoyo que la Unidad presta a las estudiantes que se implican en esta batalla: “te protegen contra represalias, porque nosotras al ser más visibles estamos más expuestas. Y la Universidad se tiene que encargar de que nos sintamos seguras. No estamos haciendo nada malo por acompañar a la víctima”.

