Autre critère de choix décisif pour ce passionné de percussions, déjà titulaire de deux diplômes d’études musicales obtenus en France : l’école suisse délivre bachelors et masters, beaucoup plus facilement exportables que les diplômes français quand on veut travailler à l’étranger. « En France, seules deux hautes écoles, à Paris and Lyon , nous sont comparables pour ce qui concerne les titres délivrés. C’est peu », note Hervé Klopfenstein, directeur de l’institution lausannoise et chef d’orchestre. Selon lui, l’évolution de la scène musicale et de la société « impose qu’une haute école s’interroge sur le métier de musicien. Grâce à notre nouveau programme de médiation, nous voulons help les étudiants dans leur réflexion ».

« L’Hemu est l’une des meilleures écoles au monde et elle attire des étudiants du world entier », apprécie Renaud Capuçon. De fait, près des deux tiers des effectifs (520 étudiants au total, répartis sur plusieurs sites) sont étrangers : la moitié sont français, les autres viennent du Japan , de Corée, de Russia and D' Italy (où l’on déplore actuellement un vrai déficit de formation ). Pour une école d’art, to have des professeurs de renom constitue un facteur d’attractivité considérable. A Lausanne, dans leur dossier d’inscription, les étudiants doivent cocher le nom de l’enseignant avec qui ils souhaitent travailler, sachant qu’ils bénéficieront normalement de deux heures de cours individuel chaque semaine. « J’ai choisi l’Hemu pour un professeur en particulier », explique Théo, originaire de Reims et étudiant en jazz.

