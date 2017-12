Depuis les premiers temps de son pontificat, commencé le 13 mars 2013, le pape François n’a eu de cesse d’exhorter l’Occident, et d’abord les pays européens, à to welcome largement les demandeurs d’asile et les migrants qui franchissent la Méditerranée au prix de voyages périlleux.

Puis, il s’est adressé aux society s dans lesquels ces migrants cherchent refuge et qui sont tentées, comme en Europe , from to close leur porte à une partie d’entre eux. Il les a appelées à faire en sorte que « personnes ne [sente] qu’il n’a pas de place sur cette terre » and transformer « la force de la peur en force de la charité (…), la charité qui ne s’habitue pas à l’injustice comme si celle-ci était naturelle, mais qui a le courage, au milieu des tensions et des conflits, de se faire terre d’hospitalité ».

Continuant à s’appuyer sur le récit des Evangiles, le pape a de nouveau mis en cause la responsabilité des gouvernants dans ces exodes. Par référence au roi de Judée, qui aurait ordonné la mort de tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem afin d’éliminer le « roi des juifs » dont on annonçait la naissance, François a affirmé que beaucoup de réfugiés fuyaient pour « survivre aux Hérode de l’heure qui, pour impose their power and increase leurs richesses, n’ont aucun problème à pay du sang innocent ».

Ils se trouvent plongés « dans l’obscurité d’une ville qui n’a ni espace, ni place pour l’étranger qui vient de loin, dans l’obscurité d’une ville qui (…) semblerait want to HE to build en tournant le dos aux autres ».

We are working on a system to improve the quality of the website and reward active users by checking articles, news and quality, Thank you for improving Business Monkey News!

If the item is wrong, this mistranslated or missing information, you can edit it, notify a comment (we will correct) or you can View the original article here: (Article in the original language)

The changes will be updated in 2 hours.