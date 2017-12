Large American companies accumulate nearly $ 1.9 trillion cash, of which 70% is on the outside. Its shareholders will benefit from a forthcoming repatriation of funds.

Large US companies settle on a billionaire treasure that could soon change status. For years, multinationals with strong overseas presence, like Apple, Microsoft, General Electric and Johnson & Johnson, have opted to pay the income generated outside the United States in the country, most with a corporate tax much lower .

The repatriation of capital meant for American companies a rate of 35%, the highest among advanced economies, most of them have tried to avoid. Thus, Moody's estimates that non-financial companies accrue at year-end 2017 cash resources 1.9 trillion. Of this amount, more than 70% would be in the outside. Only Apple, Microsoft and Google control box nearly half a trillion dollars.

single payment

La reforma fiscal planteada en la Casa Blanca y que ha sido aprobada ya en el Congreso y en el Senado contempla un pago único del 15,5% para los activos líquidos (acciones y caja) generados en el extranjero, muy lejos del 35% actual. Se espera que la medida, que entrará en vigor en enero de 2018, convenza a las multinacionales para que decidan reinvertir en el país y que repatríen gran parte de la tesorería que tienen depositada en el exterior, lo que, muy probablemente, tendrá consecuencias sobre los accionistas de esas empresas. La Casa Blanca pretende que los recursos que vengan del extranjero se destinen a reinversiones que estimulen el crecimiento económico del país. Sin embargo, es más probable que las compañías utilicen el capital de otras dos maneras alternativas. Por un lado, podrían optar por reducir su deuda en un momento en el que la Reserva Federal (Fed) ha iniciado un paulatino proceso de subida de los tipos de interés que está encareciendo los préstamos. Por otro, se prevé que destinen parte de los nuevos recursos a los inversores, en forma de dividendos o recompra de acciones.

Si las grandes empresas decidieran repatriar los cerca de 1,4 billones de dólares que atesoran en el exterior, Estados Unidos contaría con unos ingresos adicionales en forma de impuestos de más de 200.000 millones de dólares. La medida perjudicará, en cambio, a Europa, que dejará de percibir impuestos por ese capital. Las cinco mayores economías de la Unión Europea (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España) han advertido que la reforma que se ultima en Estados Unidos vulnera las normas fiscales internacionales.

Oblivious to the criticism, the president, Donald Trump, is euphoric and says: "We will recover four trillion dollars to this country, an amount that is in different parts of the world, some of them do not even want us and they had our money ".

... technological Tim Cook, Apple's CEO, has been one of the great defenders of a tax reform that reduce taxes on overseas profits. The rate of 35% have made accrue to the company a treasury of more than 260.000 million dollars, most of which is on the outside. The technology sector is the one that accumulates cash outside US borders.