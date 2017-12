“Es una situación muy incómoda, pero hay que encontrar un nuevo médico y es una carrera de ratas”, comenta uno de los pacientes de Konopka, Stanley Wright, a The Associated Press. Él acudió a la consulta de la doctora por un dolor de espalda crónico. “ El médico que tenía antes me estaba medicando en exceso, y ella me daba muchas hierbas . Desde entonces estaba mucho mejor pero, ahora, he vuelto a empeorar. No sé qué hacer”, se lamentaba.

We are working on a system to improve the quality of the website and reward active users by checking articles, news and quality, Thank you for improving Business Monkey News!

If the item is wrong, this mistranslated or missing information, you can edit it, notify a comment (we will correct) or you can View the original article here: (Article in the original language)

The changes will be updated in 2 hours.