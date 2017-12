Seither kommt es in der Region immer wieder zu gewaltsamen Protesten. In den Städten Rania, Kifri und Halabscha gingen in dieser Woche wütende Demonstranten auf die Straße, in Koisindschak setzten Angreifer das Büro des Bürgermeisters in Brand. Zudem griffen die Demonstranten Einrichtungen der fünf wichtigsten Parteien in der autonomen Kurdenregion an.

