Doch sowohl in seinem Schreiben, als auch in seinem intellektuellen Gewicht führte kein Weg an Böll vorbei. 1972 verlieh man ihm den Literaturnobelpreis. Ein Jahr zuvor war sein Roman "Gruppenbild mit Dame" erschienen. In der Begründung für den Preis verwies die Schwedische Akademie auf seine meisterhafte Fähigkeit, "mit sparsamen, mitunter nur angedeuteten Konturen sein Milieu und dessen Figuren lebendig werden zu lassen". Sie speise sich aus der "Lebensluft, die seine Generation atmen musste, das Erbe, das sie anzutreten hatte".

We are working on a system to improve the quality of the website and reward active users by checking articles, news and quality, Thank you for improving Business Monkey News!

If the item is wrong, this mistranslated or missing information, you can edit it, notify a comment (we will correct) or you can View the original article here: (Article in the original language)

The changes will be updated in 2 hours.