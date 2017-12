Hallan 36 cuerpos tras incendio en plaza comercial en Filipinas

El incendio arrasó un centro comercial dejando decenas de víctimas fatales. Foto: Twitter

Los socorristas encontraron este lunes 36 cuerpos in a centro comercial destruido por un incendio el sábado en el sur de Philippines, anunció este lunes un responsable de los bomberos.

The incendio arrasó a centro comercial que albergaba una oficina de atención telefónica de una multinacional estadounidense en la ciudad de Davao, al sur de Filipinas, país ya devastado por una tormenta tropical.

Este incendio se suma a otra tragedia de origen natural que azota el archipiélago: la tormenta tropical Tembin, que ha causado más de 200 muertos en el sur de Filipinas, donde 70 mil personas se vieron obligadas a huir.

Fuera del centro comercial incendiado, el presidente filipino, Rodrigo Duterte, intentaba consolar a las familias congregadas para tener noticias, aunque les aseguró que había “cero” posibilidades de que sus seres queridos aún estuvieran con vida, indicaron testigos.

Davao is the largest city in the southern Philippines and is located about one thousand kilometers from Manila. It has 1.5 million inhabitants.

Firefighters recovered the first body Sunday, when the fire was under control, he told reporters Davao Mayor Sara Duterte, daughter of the president.

The firefighters llegaron a la conclusión de que todas las personas atrapadas en el edificio habían perecido , dijo la alcaldesa. “Consideran que nadie pudo sobrevivir en medio de este calor y de esta espesa humareda negra”, afirmó.

The fire started in the NCCC mall, four-story Saturday morning and several people were trapped inside, including office workers in a call center located on the top floor

The call center belonged to the US multinational SSI.

"She (Duterte) told us that there is zero" chance that "someone could survive in those circumstances," he told AFP Jimmy Quimsing, a sailor retiree who waited for news of his son, Jim Benedict, 25, who worked in the call center.

El asistente especial de Duterte, Christopher Go, confirmó el contenido de la conversación.

