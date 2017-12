Trump podría tener contrincante republicano en elecciones de 2020

24/12/2017 19:45

Un republicano podría desafiar a Trump en elecciones primarias de 2020. Foto: AFP

Präsident Estados Unidos, Donald Trump, podría tener competencia en las primarias republicanas de 2020 si se postula para la reelección, advirtió el senador republicano Jeff Flake.

“Si el presidente busca un nuevo mandato, si continúa en el mismo camino, muchos votantes irán a otro lado“, dijo Flake, uno de los pocos legisladores republicanos enfrentados con Trump, en una entrevista con la cadena de televisión ABC.

in US, los presidentes salientes suelen ser los candidatos naturales de su partido al final de su primer mandato, pero no es raro que compitan para volver a ser elegidos en las primarias.

“A veces miras al público republicano animando y dices: son las convulsiones de un partido moribundo”, ilustró Flake, quien denuncia que el partido se ha convertido en un lugar de “hombres blancos mayores”. “Solo hay un número limitado de ellos. Y la ira y el rencor no forman una filosofía de gobierno”, dijo.

¿Será Flake precandidato en 2020? “No excluyo nada, pero no he planificado hacerlo”, contestó el senador, quien dejará la Cámara alta a fines de 2018.

