TOKIO.- El emperador Akihito expresó su agradecimiento al pueblo japonés por comprender su situación y facilitar su abdicación al Trono del Crisantemo.

“Estoy muy agradecido a la gran cantidad de personas que dedicaron sus pensamientos y esfuerzos al tema (de la abdicación) desde sus respectivas posiciones” manifestó Akihito en un discurso pronunciado desde el balcón principal de Palacio Imperial.

“Durante los días restantes, prometo seguir cumpliendo mis obligaciones como símbolo del Estado, y participar en los preparativos para dar la posta a la siguiente era”, agregó.

Además lamentó que este año la naturaleza haya provocado daños en las regiones del sur castigadas por el paso de varios tifones.

“Es mi deseo que el 2018 llegue con mayor felicidad para todo el pueblo japonés”, dijo.

RÉCORD

La Agencia de Palacio Imperial reportó que este año se registró un récord en el número de personas que acudieron al Palacio Imperial tokiota para saludar a Akihito por su octogésimo cuarto cumpleaños.

Según Kunaicho, más de 46 mil personas, entre nipones y extranjero, presenciaron el TENNOU TANJYOUBI IPPAN SANGA que como es tradicional incluyó tres discursos del emperador a las 10:20 am, 11:00 am y 11:40 am.

REVIVA LA TRANSMISIÓN EN VIVO QUE REALIZÓ NOTICIAS NIPPON

PRIMER CONTROL DE SEGURIDAD

SEGUNDO CONTROL DE SEGURIDAD

INGRESO A PALACIO IMPERIAL

PATIO PRINCIPAL

SALIDA DEL PATIO

SALIDA DE PALACIO

El símbolo de la Nación estuvo acompañado de su hijo el Príncipe Heredero Naruhito y su esposa la Princesa Heredera Masako, también el Príncipe Akishino, segundo en la línea de sucesión, junto a su esposa la Princesa Kiko y su hija la Princesa Mako.

En agosto de 2016, el emperador expresó su voluntad de abandonar el cargo debido a su frágil salud y a su avanzada edad que le impedía cumplir con sus labores.

DIE DATEN

La abdicación del emperador Akihito tendrá lugar en abril de 2019.

© Nippon Nachrichten