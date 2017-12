Tausende Israelis auf die Straße gingen Samstag in Tel Aviv für die vierte Woche in Folge, um den Rücktritt von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu verlangen Korruption und Hunderte versammelten sich in Jerusalem, um gegen diese Geißel wegen angeblicher.

Die israelische Polizei sagte Tausende versammelten sich in Tel Aviv in der jüngsten Demonstration gegen den Premierminister. Hunderte nahmen an einer Anti-Korruption rightist Sektoren in Jerusalem zu protestieren, wo einer der Hauptredner der ehemalige Verteidigungsminister Moshe Yaalon war. Die Demonstranten in Jerusalem trugen Schilder „weder rechts noch links, nur Ehrlichkeit.“ Lesen

Die Polizei hat Netanyahu mindestens sieben Mal in Frage gestellt und hat zwei Behauptungen von Korruption rund um die israelischen Führer untersucht, der in seiner vierten Amtszeit ist.

Nach Angaben der Polizei, Netanyahu in Bestechung, Betrug und Vertrauensbruch beteiligt ist, bestreitet er Behauptungen.

SA

es

Wordpress