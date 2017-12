Überschwemmungen, Erdrutsche und Überschwemmungen verursacht durch Tropensturm Tembin haben bisher mehr als 200 Menschen ums Leben geführt und Dutzende auf den Philippinen fehlt.

Mindanao, die zweitgrößte Insel des Archipels ist die am stärksten betroffen. Die höchste Zahl der Todesopfer wurden im Norden der Insel aufgenommen, wo die Tote 135 waren, während in der Zamboanga Halbinsel 50 gezählt und in der Region Lanao del Sur 18, nach Ansicht der Polizei Quellen von den Medien zitiert: „Online „Filipino Rappler.

Die Provinz Lanao del Norte ist bisher die meisten vom Sturm betroffen. Die zahlreichen materiellen Schäden führte die Landesregierung einen Zustand des Unglücks in jedem dieser Länder zu erklären.

Die am stärksten betroffenen Gebiete sind in 11 Gemeinden in der Provinz Lanao del Norte konzentriert, wo steigende Wasser mehr als 19.000 Menschen zu evakuieren gezwungen, die in 30 Notunterkünften umgesiedelt wurden.

Die Szenen nach dem Sturm waren erschreckend. Rando Salvacion, eine leitende Polizei SAPAD Stadt, sagte die in Salong gerettet Leichen aus der Stadt Salvador kamen, flußaufwärts.

Lokale Behörden sagten, inzwischen weitere 17 Leichen geborgen haben, weiter stromaufwärts. SAPAD und Salvador sind in Lanao del Norte.

„Es ist die Bevölkerung reichlich alarmiert. Aber wie Taifune hier selten sind, die Nachbarn nehmen uns nicht ernst „, der Leiter der Polizei von Salvador, Wilson Mislores beklagt.

Nach Angaben der Polizei 19 Menschen wurden auch in der Bergstadt Dalama, in der Nähe der Stadt Tubod getötet.

„Der Fluss begann zu wachsen und die meisten Häuser [von Dalama] dem Erdboden gleichgemacht wurden. Das Dorf ist nicht mehr vorhanden „, sagte Gerry Parami, Tubod Polizei.

Tembin schlug die Philippinen zwei Tage nach einem anderen tropischen Sturm Kai-Tak, links etwa 41 Tote und 45 in der zentralen Region des Archipels fehlt, wo Zehntausende von Menschen evakuiert werden mußte.

Kai-Tak verursachte auch Schäden an der Infrastruktur und in der Landwirtschaft auf fast 1.500 Millionen Pesos geschätzt (29 Millionen Dollar).

Der Sturm verursachte auch Stromausfälle und Kommunikation, so dass es schwierig ist, die Zahl der Opfer zu etablieren.

Die Situation war besonders beunruhigend in der Zamboanga-Halbinsel, wo, nach dem örtlichen Fernsehen, mindestens drei Städte wurden überflutet.

Der Sturm war auf dem Weg in Richtung der Insel Palawan.

es

Wordpress