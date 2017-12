Avez-Sie suivi les dernières sorties, les derniers prix et les derniers Verfahren culturels ? Faites notre quiz pour le savoir…

var input = [{“description”:””,”question”:”Quel pays a remporté l’Eurovision en 2017 ?”,”choices”:[“La Grèce”,”Le Portugal”,”La Suède”,”L’Autriche”],”bonnereponse”:”Le Portugal”,”incorrect”:”0050006f007500720020006c00610020007000720065006d006900e80072006500200066006f0069007300200064006500200073006f006e00200068006900730074006f006900720065002c0020006c006500200050006f00720074007500670061006c0020003c006100200068007200650066003d00220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f006500750072006f00700065002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00300035002f00310034002f006c0065002d0070006f00720074007500670061006c002d00720065006d0070006f007200740065002d006c0065002d0063006f006e0063006f007500720073002d006500750072006f0076006900730069006f006e002d0070006f00750072002d006c0061002d007000720065006d0069006500720065002d0066006f00690073005f0035003100320037003400300031005f0033003200310034002e00680074006d006c00220020007400610072006700650074003d0022005f0062006c0061006e006b0022003e0061002000720065006d0070006f0072007400e9002c0020006c00650020003100330020006d00610069002c0020006c006500200063006f006e0063006f0075007200730020006400650020006c0027004500750072006f0076006900730069006f006e003c002f0061003e00200067007200e200630065002000e00020006c00610020006300680061006e0073006f006e002000ab00200041006d00610072002000500065006c006f007300200044006f00690073002000bb002000640075002000630072006f006f006e00650072002000530061006c007600610064006f007200200053006f006200720061006c002e”,”correct”:”0050006f007500720020006c00610020007000720065006d006900e80072006500200066006f0069007300200064006500200073006f006e00200068006900730074006f006900720065002c0020006c006500200050006f00720074007500670061006c0020003c006100200068007200650066003d00220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f006500750072006f00700065002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00300035002f00310034002f006c0065002d0070006f00720074007500670061006c002d00720065006d0070006f007200740065002d006c0065002d0063006f006e0063006f007500720073002d006500750072006f0076006900730069006f006e002d0070006f00750072002d006c0061002d007000720065006d0069006500720065002d0066006f00690073005f0035003100320037003400300031005f0033003200310034002e00680074006d006c00220020007400610072006700650074003d0022005f0062006c0061006e006b0022003e0061002000720065006d0070006f0072007400e9002c0020006c00650020003100330020006d00610069002c0020006c006500200063006f006e0063006f0075007200730020006400650020006c0027004500750072006f0076006900730069006f006e003c002f0061003e00200067007200e200630065002000e00020006c00610020006300680061006e0073006f006e002000ab00200041006d00610072002000500065006c006f007300200044006f00690073002000bb002000640075002000630072006f006f006e00650072002000530061006c007600610064006f007200200053006f006200720061006c002e”,”indice”:””,”rowNumber”:1},{“description”:””,”question”:”Quelle(s) forme(s) orthographique(s) et grammaticale(s) font partie de l’écriture inclusive ?”,”choices”:[“Le point médian, qui ajoute la forme féminisée du mot entre deux signes typographiques. Exemple : les étudiant·e·s.”,”L’accord de proximité, qui consiste à accorder l’adjectif avec le substantif le plus proche. Exemple : des jours et des nuits entières.”,”L’accord des fonctions, métiers, grades et titres, en fonction du genre. Exemples : une doctoresse, une actrice, une autrice. “,”Toutes celles citées précédemment.”],”bonnereponse”:”Toutes celles citées précédemment.”,”incorrect”:”0055006e00650020006400650073003c006100200068007200650066003d00220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f006c00650073002d006400650063006f00640065007500720073002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00310031002f00320033002f00630069006e0071002d00690064006500650073002d007200650063007500650073002d007300750072002d006c002d00650063007200690074007500720065002d0069006e0063006c00750073006900760065005f0035003200310039003200320034005f0034003300350035003700370030002e00680074006d006c00220020007400610072006700650074003d0022005f0062006c0061006e006b0022003e00200069006400e90065007300200072006500e700750065007300200073007500720020006c002700e9006300720069007400750072006500200069006e0063006c00750073006900760065003c002f0061003e002000650073007400200071007500270065006c006c00650020006e006500200063006f006e0073006900730074006500200071007500270065006e0020006c00270075007300610067006500200064007500200070006f0069006e00740020006d00e9006400690061006e002e0020004c006f0069006e00200064006500200073002700790020006c0069006d0069007400650072002c00200069006c002000730027006100670069007400200064006100760061006e00740061006700650020006400650020007200e90066006c00e9006300680069007200200061007500780020006d0061006e006900e800720065007300200064006f006e00740020006c00610020006c0061006e0067007500650020007400720061006e0073006d00650074002000640065007300200073007400e9007200e9006f007400790070006500730020007300650078007500e9007300200065007400200063006f006e006300650072006e006500200064006f006e00630020006400270061007500740072006500730020007200e80067006c00650073002000640027006f007200740068006f0067007200610070006800650020006500740020006400650020006700720061006d006d0061006900720065002e”,”correct”:”0055006e00650020006400650073003c006100200068007200650066003d00220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f006c00650073002d006400650063006f00640065007500720073002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00310031002f00320033002f00630069006e0071002d00690064006500650073002d007200650063007500650073002d007300750072002d006c002d00650063007200690074007500720065002d0069006e0063006c00750073006900760065005f0035003200310039003200320034005f0034003300350035003700370030002e00680074006d006c00220020007400610072006700650074003d0022005f0062006c0061006e006b0022003e00200069006400e90065007300200072006500e700750065007300200073007500720020006c002700e9006300720069007400750072006500200069006e0063006c00750073006900760065003c002f0061003e002000650073007400200071007500270065006c006c00650020006e006500200063006f006e0073006900730074006500200071007500270065006e0020006c00270075007300610067006500200064007500200070006f0069006e00740020006d00e9006400690061006e002e0020004c006f0069006e00200064006500200073002700790020006c0069006d0069007400650072002c00200069006c002000730027006100670069007400200064006100760061006e00740061006700650020006400650020007200e90066006c00e9006300680069007200200061007500780020006d0061006e006900e800720065007300200064006f006e00740020006c00610020006c0061006e0067007500650020007400720061006e0073006d00650074002000640065007300200073007400e9007200e9006f007400790070006500730020007300650078007500e9007300200065007400200063006f006e006300650072006e006500200064006f006e00630020006400270061007500740072006500730020007200e80067006c00650073002000640027006f007200740068006f0067007200610070006800650020006500740020006400650020006700720061006d006d0061006900720065002e”,”indice”:””,”rowNumber”:2},{“description”:””,”question”:”Avec laquelle de ces personnes Johnny Hallyday, mort le 6 décembre, n’a-t-il pas fait de duo ?”,”choices”:[“Louane.”,”Sandrine Kiberlain.”,”Læticia Hallyday.”,”Jeanne Moreau.”],”bonnereponse”:”Jeanne Moreau.”,”incorrect”:”0041007500200063006f00750072007300200064006500200073006100200063006100720072006900e8007200650020006c006f006e00670075006500200064006500200070006c00750073002000640065002000630069006e007100750061006e0074006500200061006e0073002c0020006c002700610072007400690073007400650020006100200065006e007200650067006900730074007200e900200070006c007500730020006400650020003100200030003000300020007400690074007200650073002c00200064006f006e007400200075006e00650020003c006100200068007200650066003d00220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f006400690073007000610072006900740069006f006e0073002f0076006900640065006f002f0032003000310037002f00310032002f00300036002f006a006f0068006e006e0079002d00680061006c006c0079006400610079002d0075006e002d0068006f006d006d0065002d00640065002d00640075006f0073005f0035003200320035003500340031005f0033003300380032002e00680074006d006c00220020007400610072006700650074003d0022005f0062006c0061006e006b0022003e0020007400720065006e007400610069006e0065002000640065002000640075006f0073003c002f0061003e002e00200053006500730020007000610073007300610067006500730020007400e9006c00e900760069007300e900730020006f006e0074002000e900670061006c0065006d0065006e0074002000e9007400e90020006c0027006f00630063006100730069006f006e0020006400650020006300680061006e00740065007200200070006f006e0063007400750065006c006c0065006d0065006e0074002000730065007300200070006c007500730020006700720061006e006400730020007400690074007200650073002000610076006500630020006400650020006a00650075006e006500730020006100720074006900730074006500730020003a00200065006e00200032003000310035002c00200069006c0020006300680061006e00740065002000ab0020004c002700490064006f006c006500200064006500730020006a00650075006e00650073002000bb002000610076006500630020004c006f00750061006e0065002c00200073007500720020006c006500200070006c0061007400650061007500200064007500200022004700720061006e0064002000530068006f007700220020006400650020004600720061006e0063006500200032002e”,”correct”:”0041007500200063006f00750072007300200064006500200073006100200063006100720072006900e8007200650020006c006f006e00670075006500200064006500200070006c00750073002000640065002000630069006e007100750061006e0074006500200061006e0073002c0020006c002700610072007400690073007400650020006100200065006e007200650067006900730074007200e900200070006c007500730020006400650020003100200030003000300020007400690074007200650073002c00200064006f006e007400200075006e00650020003c006100200068007200650066003d00220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f006400690073007000610072006900740069006f006e0073002f0076006900640065006f002f0032003000310037002f00310032002f00300036002f006a006f0068006e006e0079002d00680061006c006c0079006400610079002d0075006e002d0068006f006d006d0065002d00640065002d00640075006f0073005f0035003200320035003500340031005f0033003300380032002e00680074006d006c00220020007400610072006700650074003d0022005f0062006c0061006e006b0022003e0020007400720065006e007400610069006e0065002000640065002000640075006f0073003c002f0061003e002e00200053006500730020007000610073007300610067006500730020007400e9006c00e900760069007300e900730020006f006e0074002000e900670061006c0065006d0065006e0074002000e9007400e90020006c0027006f00630063006100730069006f006e0020006400650020006300680061006e00740065007200200070006f006e0063007400750065006c006c0065006d0065006e0074002000730065007300200070006c007500730020006700720061006e006400730020007400690074007200650073002000610076006500630020006400650020006a00650075006e006500730020006100720074006900730074006500730020003a00200065006e00200032003000310035002c00200069006c0020006300680061006e00740065002000ab0020004c002700490064006f006c006500200064006500730020006a00650075006e00650073002000bb002000610076006500630020004c006f00750061006e0065002c00200073007500720020006c006500200070006c0061007400650061007500200064007500200022004700720061006e0064002000530068006f007700220020006400650020004600720061006e0063006500200032002e”,”indice”:””,”rowNumber”:3},{“description”:””,”question”:”Combien de millions de dollars a généré le dernier opus de la saga « Star Wars » pour son premier week-end d’exploitation ?”,”choices”:[“100 millions de dollars.”,”250 millions de dollars.”,”310 millions de dollars.”,”450 millions de dollars.”],”bonnereponse”:”450 millions de dollars.”,”incorrect”:”004c006500200068007500690074006900e8006d0065002000e9007000690073006f00640065002000630069006e00e9006d00610074006f0067007200610070006800690071007500650020006400650020006c00610020007300e90072006900650020006100200072006100700070006f0072007400e90020003c006100200068007200650066003d00220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f00630069006e0065006d0061002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00310032002f00310038002f003400350030002d006d0069006c006c0069006f006e0073002d00640065002d0064006f006c006c006100720073002d0065006e002d0075006e002d007700650065006b002d0065006e0064002d0070006f00750072002d0073007400610072002d0077006100720073005f0035003200330031003500380035005f0033003400370036002e00680074006d006c00220020007400610072006700650074003d0022005f0062006c0061006e006b0022003e003400350030002c00380020006d0069006c006c0069006f006e007300200064006500200064006f006c006c006100720073003c002f0061003e002000e00020004400690073006e006500790020006400e8007300200073006100200073006f00720074006900650020006d006f006e006400690061006c0065002c0020006d0069002d006400e900630065006d006200720065002e002000530065006c006f006e0020006c20190065006e0074007200650070007200690073006500200061006d00e900720069006300610069006e0065002c0020006c0065002000660069006c006d0020006100200065006e006700720061006e006700e900200032003200300020006d0069006c006c0069006f006e007300200064006500200064006f006c006c00610072007300200065006e00200041006d00e9007200690071007500650020006400750020004e006f007200640020006500740020003200330030002c00380020006d0069006c006c0069006f006e0073002000640061006e00730020006c00650020007200650073007400650020006400750020006d006f006e00640065002e002000ab002000460061007300740020002600200046007500720069006f0075007300200038002000bb002c00200073006f00720074006900200065006e00200032003000310037002c0020006400e9007400690065006e007400200074006f0075006a006f0075007200730020006c00650020007200650063006f007200640020006100760065006300200035003300300020006d0069006c006c0069006f006e007300200064006500200064006f006c006c006100720073002000640065002000720065006300650074007400650073002e”,”correct”:”004c006500200068007500690074006900e8006d0065002000e9007000690073006f00640065002000630069006e00e9006d00610074006f0067007200610070006800690071007500650020006400650020006c00610020007300e90072006900650020006100200072006100700070006f0072007400e90020003c006100200068007200650066003d00220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f00630069006e0065006d0061002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00310032002f00310038002f003400350030002d006d0069006c006c0069006f006e0073002d00640065002d0064006f006c006c006100720073002d0065006e002d0075006e002d007700650065006b002d0065006e0064002d0070006f00750072002d0073007400610072002d0077006100720073005f0035003200330031003500380035005f0033003400370036002e00680074006d006c00220020007400610072006700650074003d0022005f0062006c0061006e006b0022003e003400350030002c00380020006d0069006c006c0069006f006e007300200064006500200064006f006c006c006100720073003c002f0061003e002000e00020004400690073006e006500790020006400e8007300200073006100200073006f00720074006900650020006d006f006e006400690061006c0065002c0020006d0069002d006400e900630065006d006200720065002e002000530065006c006f006e0020006c20190065006e0074007200650070007200690073006500200061006d00e900720069006300610069006e0065002c0020006c0065002000660069006c006d0020006100200065006e006700720061006e006700e900200032003200300020006d0069006c006c0069006f006e007300200064006500200064006f006c006c00610072007300200065006e00200041006d00e9007200690071007500650020006400750020004e006f007200640020006500740020003200330030002c00380020006d0069006c006c0069006f006e0073002000640061006e00730020006c00650020007200650073007400650020006400750020006d006f006e00640065002e002000ab002000460061007300740020002600200046007500720069006f0075007300200038002000bb002c00200073006f00720074006900200065006e00200032003000310037002c0020006400e9007400690065006e007400200074006f0075006a006f0075007200730020006c00650020007200650063006f007200640020006100760065006300200035003300300020006d0069006c006c0069006f006e007300200064006500200064006f006c006c006100720073002000640065002000720065006300650074007400650073002e”,”indice”:””,”rowNumber”:4},{“description”:””,”question”:”Quel film a remporté la Palme d’or au 70e Festival de Cannes ? “,”choices”:[“Le film suédois « The Square », de Ruben Östlund.”,”Le film français « 120 battements par minute », de Robin Campillo.”,”Le film grec « Mise à mort du cerf sacré », de Yórgos Lánthimos.”,”Le film américain « Les Proies », de Sofia Coppola.”],”bonnereponse”:”Le film suédois « The Square », de Ruben Östlund.”,”incorrect”:”004300270065007300740020006c00650020003c006100200068007200650066003d0022007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f0066006500730074006900760061006c002d00640065002d00630061006e006e00650073002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00300035002f00320030002f00630061006e006e00650073002d0032003000310037002d007400680065002d007300710075006100720065002d006f0075002d006c00650073002d0074007200610076006500720073002d0063006f006e00740065006d0070006f007200610069006e0073005f0035003100330031003100350038005f003700360036003300360030002e00680074006d006c00220020007400610072006700650074003d0022005f0062006c0061006e006b0022003e00660069006c006d00200073007500e90064006f00690073002000ab00200054006800650020005300710075006100720065002000bb003c002f0061003e002c0020007100750069002000730075006900740020006c00650073002000740072006900620075006c006100740069006f006e00730020006420190075006e00200063006f006e0073006500720076006100740065007500720020006400650020006d0075007300e9006500200064002700610072007400200063006f006e00740065006d0070006f007200610069006e002c002000710075006900200070007200e9007000610072006500200075006e00650020006500780070006f0073006900740069006f006e00200073007500720020006c006100200074006f006c00e900720061006e006300650020006500740020006c006100200073006f006c00690064006100720069007400e9002c0020006d00610069007300200071007500690020007300650020006800650075007200740065002000e00020007300650073002000700072006f00700072006500730020006c0069006d006900740065007300200065006e0020006c00610020006d00610074006900e8007200650020006c006f0072007300710075006500200073006f006e00200075006e00690076006500720073002000620061007300630075006c0065002000610070007200e800730020006c006500200076006f006c00200064006500200073006f006e00200070006f0072007400610062006c006500200065007400200064006500200073006f006e00200070006f0072007400650066006500750069006c006c0065002e0020004c0065002000660069006c006d0020006600720061006e00e7006100690073002000ab0020003100320030002000620061007400740065006d0065006e0074007300200070006100720020006d0069006e007500740065002000bb002c00200064006500200052006f00620069006e002000430061006d00700069006c006c006f002c0020006f0062007400690065006e00740020006c00650020004700720061006e006400200050007200690078002c0020006500740020006c20190041006d00e900720069006300610069006e006500200053006f00660069006100200043006f00700070006f006c0061002c002000630065006c007500690020006400650020006c00610020006d00690073006500200065006e00200073006300e8006e0065002e”,”correct”:”004300270065007300740020006c00650020003c006100200068007200650066003d0022007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f0066006500730074006900760061006c002d00640065002d00630061006e006e00650073002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00300035002f00320030002f00630061006e006e00650073002d0032003000310037002d007400680065002d007300710075006100720065002d006f0075002d006c00650073002d0074007200610076006500720073002d0063006f006e00740065006d0070006f007200610069006e0073005f0035003100330031003100350038005f003700360036003300360030002e00680074006d006c00220020007400610072006700650074003d0022005f0062006c0061006e006b0022003e00660069006c006d00200073007500e90064006f00690073002000ab00200054006800650020005300710075006100720065002000bb003c002f0061003e002c0020007100750069002000730075006900740020006c00650073002000740072006900620075006c006100740069006f006e00730020006420190075006e00200063006f006e0073006500720076006100740065007500720020006400650020006d0075007300e9006500200064002700610072007400200063006f006e00740065006d0070006f007200610069006e002c002000710075006900200070007200e9007000610072006500200075006e00650020006500780070006f0073006900740069006f006e00200073007500720020006c006100200074006f006c00e900720061006e006300650020006500740020006c006100200073006f006c00690064006100720069007400e9002c0020006d00610069007300200071007500690020007300650020006800650075007200740065002000e00020007300650073002000700072006f00700072006500730020006c0069006d006900740065007300200065006e0020006c00610020006d00610074006900e8007200650020006c006f0072007300710075006500200073006f006e00200075006e00690076006500720073002000620061007300630075006c0065002000610070007200e800730020006c006500200076006f006c00200064006500200073006f006e00200070006f0072007400610062006c006500200065007400200064006500200073006f006e00200070006f0072007400650066006500750069006c006c0065002e0020004c0065002000660069006c006d0020006600720061006e00e7006100690073002000ab0020003100320030002000620061007400740065006d0065006e0074007300200070006100720020006d0069006e007500740065002000bb002c00200064006500200052006f00620069006e002000430061006d00700069006c006c006f002c0020006f0062007400690065006e00740020006c00650020004700720061006e006400200050007200690078002c0020006500740020006c20190041006d00e900720069006300610069006e006500200053006f00660069006100200043006f00700070006f006c0061002c002000630065006c007500690020006400650020006c00610020006d00690073006500200065006e00200073006300e8006e0065002e”,”indice”:””,”rowNumber”:5},{“description”:””,”question”:”Quel est le titre du dernier roman de Virginie Despentes, sorti en mai 2017 ? “,”choices”:[“« Porn apocalypse ».”,”« Xanax Anaïs ».”,”« King-Kong théorie ».”,”« Vernon Subutex 3 ».”],”bonnereponse”:”« Vernon Subutex 3 ».”,”incorrect”:”004c00270061007500740072006900630065002c00200064006500760065006e007500650020006d0065006d0062007200650020006400650020006c0027006100630061006400e9006d0069006500200064007500200047006f006e0063006f00750072007400200065006e00200032003000310036002c002000610020007000750062006c006900e90020006c0065002000740072006f00690073006900e8006d006500200074006f006d00650020006400650020007300610020007300e90072006900650020003c006100200068007200650066003d00220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f006c00690076007200650073002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00300035002f00320034002f00760069007200670069006e00690065002d00640065007300700065006e007400650073002d0065006e002d0065006d007000610074006800690065005f0035003100330032003800370039005f0033003200360030002e00680074006d006c00220020007400610072006700650074003d0022005f0062006c0061006e006b0022003e005600650072006e006f006e00200053007500620075007400650078003c002f0061003e00200065006e0020006d00610069002c0020006400650075007800200061006e0073002000610070007200e800730020006c006500200070007200e9006300e900640065006e0074002e00200049006c0020007200610063006f006e007400650020006c006500200070006100720063006f0075007200730020006300680061006f007400690071007500650020006400650020006c002700650078002d0064006900730071007500610069007200650020006400750020006d00ea006d00650020006e006f006d002c00200061006c007400650072006e00610074006900760065006d0065006e0074002000530044004600200065007400200044004a002e”,”correct”:”004c00270061007500740072006900630065002c00200064006500760065006e007500650020006d0065006d0062007200650020006400650020006c0027006100630061006400e9006d0069006500200064007500200047006f006e0063006f00750072007400200065006e00200032003000310036002c002000610020007000750062006c006900e90020006c0065002000740072006f00690073006900e8006d006500200074006f006d00650020006400650020007300610020007300e90072006900650020003c006100200068007200650066003d00220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f006c00690076007200650073002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00300035002f00320034002f00760069007200670069006e00690065002d00640065007300700065006e007400650073002d0065006e002d0065006d007000610074006800690065005f0035003100330032003800370039005f0033003200360030002e00680074006d006c00220020007400610072006700650074003d0022005f0062006c0061006e006b0022003e005600650072006e006f006e00200053007500620075007400650078003c002f0061003e00200065006e0020006d00610069002c0020006400650075007800200061006e0073002000610070007200e800730020006c006500200070007200e9006300e900640065006e0074002e00200049006c0020007200610063006f006e007400650020006c006500200070006100720063006f0075007200730020006300680061006f007400690071007500650020006400650020006c002700650078002d0064006900730071007500610069007200650020006400750020006d00ea006d00650020006e006f006d002c00200061006c007400650072006e00610074006900760065006d0065006e0074002000530044004600200065007400200044004a002e”,”indice”:””,”rowNumber”:6},{“description”:””,”question”:”Quel acteur est monté sur scène en 2017 pour chanter les plus grands succès de Barbara à l’occasion des 20 ans de la mort de la chanteuse ? “,”choices”:[“Gérard Depardieu.”,”Guillaume Galienne.”,”Mathieu Amalric.”,”Jean Reno.”],”bonnereponse”:”Gérard Depardieu.”,”incorrect”:”004300270065007300740020004700e900720061007200640020004400650070006100720064006900650075002000710075006900200061002000630068006f0069007300690020006400650020006d006f006e007400650072002000730075007200200073006300e8006e0065002c002000610075007800200042006f007500660066006500730020006400750020004e006f00720064002000e0002000500061007200690073002c00200070006f007500720020003c006100200068007200650066003d00220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f006d0075007300690071007500650073002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00310030002f00330031002f0075006e0065002d0076006900640065006f002d006500780063006c00750073006900760065002d00640065002d006400650070006100720064006900650075002d006300680061006e00740061006e0074002d0062006100720062006100720061005f0035003200300038003300370034005f0031003600350034003900380036002e00680074006d006c00220020007400610072006700650074003d0022005f0062006c0061006e006b0022003e0020006300680061006e0074006500720020006c00650020007200e90070006500720074006f00690072006500200064006500200042006100720062006100720061003c002f0061003e002e00200049006c007300200073006500200063006f006e006e0061006900730073006100690065006e00740020006200690065006e0020003a00200069006c0073002000610076006100690065006e00740020006a006f007500e900200065006e00730065006d0062006c006500200065006e002000310039003800360020006c006500200073007000650063007400610063006c0065002000ab0020004c0069006c0079002000ad00500061007300730069006f006e002000bb002000640061006e00730020006c00610020006d00ea006d0065002000730061006c006c0065002e0020005100750061006e0074002000e00020004d00610074006800690065007500200041006d0061006c007200690063002c0020007300270069006c0020006e002700650073007400200070006100730020006d006f006e007400e9002000730075007200200073006300e8006e006500200070006f007500720020006300680061006e00740065007200200073006f006e002000690064006f006c0065002c00200069006c002000610020007200e90061006c0069007300e900200075006e002000660069006c006d002000620069006f00670072006100700068006900710075006500200073007500720020006c00610020006300680061006e00740065007500730065002c00200069006e006300610072006e00e90065002000e00020006c002700e9006300720061006e00200070006100720020004a00650061006e006e0065002000420061006c0069006200610072002e”,”correct”:”004300270065007300740020004700e900720061007200640020004400650070006100720064006900650075002000710075006900200061002000630068006f0069007300690020006400650020006d006f006e007400650072002000730075007200200073006300e8006e0065002c002000610075007800200042006f007500660066006500730020006400750020004e006f00720064002000e0002000500061007200690073002c00200070006f007500720020003c006100200068007200650066003d00220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f006d0075007300690071007500650073002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00310030002f00330031002f0075006e0065002d0076006900640065006f002d006500780063006c00750073006900760065002d00640065002d006400650070006100720064006900650075002d006300680061006e00740061006e0074002d0062006100720062006100720061005f0035003200300038003300370034005f0031003600350034003900380036002e00680074006d006c00220020007400610072006700650074003d0022005f0062006c0061006e006b0022003e0020006300680061006e0074006500720020006c00650020007200e90070006500720074006f00690072006500200064006500200042006100720062006100720061003c002f0061003e002e00200049006c007300200073006500200063006f006e006e0061006900730073006100690065006e00740020006200690065006e0020003a00200069006c0073002000610076006100690065006e00740020006a006f007500e900200065006e00730065006d0062006c006500200065006e002000310039003800360020006c006500200073007000650063007400610063006c0065002000ab0020004c0069006c0079002000ad00500061007300730069006f006e002000bb002000640061006e00730020006c00610020006d00ea006d0065002000730061006c006c0065002e0020005100750061006e0074002000e00020004d00610074006800690065007500200041006d0061006c007200690063002c0020007300270069006c0020006e002700650073007400200070006100730020006d006f006e007400e9002000730075007200200073006300e8006e006500200070006f007500720020006300680061006e00740065007200200073006f006e002000690064006f006c0065002c00200069006c002000610020007200e90061006c0069007300e900200075006e002000660069006c006d002000620069006f00670072006100700068006900710075006500200073007500720020006c00610020006300680061006e00740065007500730065002c00200069006e006300610072006e00e90065002000e00020006c002700e9006300720061006e00200070006100720020004a00650061006e006e0065002000420061006c0069006200610072002e”,”indice”:””,”rowNumber”:7},{“description”:””,”question”:”Combien a coûté « Valerian et la Cité des mille planètes » de Luc Besson, production la plus chère du cinéma français à ce jour ?”,”choices”:[“Moins de 25 millions d’euros.”,”67 millions d’euros.”,”100 millions d’euros.”,”Plus de 170 millions d’euros.”],”bonnereponse”:”Plus de 170 millions d’euros.”,”incorrect”:”0022004c0065002000660069006c006d002c00200071007500690020006100200063006f00fb007400e900200065006e007400720065002000310037003000200065007400200031003900370020006d0069006c006c0069006f006e0073002000640027006500750072006f0073002000730065006c006f006e0020006c0065007300200073006f00750072006300650073002c003c006100200068007200650066003d002200220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f00630069006e0065006d0061002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00300038002f00320034002f006c0061002d00720065006e0074006100620069006c006900740065002d00640075002d00660069006c006d002d00760061006c0065007200690061006e002d007200650070006f00730065002d006400650073006f0072006d006100690073002d007300750072002d006c00650073002d00730070006500630074006100740065007500720073002d006300680069006e006f00690073005f0035003100370035003800310034005f0033003400370036002e00680074006d006c002200220020007400610072006700650074003d00220022005f0062006c0061006e006b00220022003e0020006e002700610020007000610073002000720065006e0063006f006e0074007200e90020006c00650020007300750063006300e8007300200061007400740065006e00640075003c002f0061003e00200065006e0020004500750072006f007000650020006500740020006100750078002000450074006100740073002d0055006e00690073002e0020000a0055006e0020006100630063007500650069006c0020006d006900740069006700e9002000710075006900200070006f0075007200720061006900740020006d006500740074007200650020004500750072006f007000610043006f00720070002000640061006e007300200075006e006500200073006900740075006100740069006f006e002000660069006e0061006e0063006900e80072006500200063006f006d0070006c00690071007500e900650020003a002000660069006e0020006a00750069006e002c0020007100750065006c0071007500650073002000730065006d00610069006e006500730020006100760061006e00740020006c006100200073006f0072007400690065002000640075002000660069006c006d002c0020006c0065002000670072006f0075007000650020006400650020004c0075006300200042006500730073006f006e00200061007600610069007400200061006e006e006f006e006300e900200075006e0020006400e90066006900630069007400200068006900730074006f007200690071007500650020006400650020003100310039002c00390020006d0069006c006c0069006f006e0073002000642019006500750072006f007300200070006f0075007200200075006e00200063006800690066006600720065002000642019006100660066006100690072006500730020006400650020003100350031002c00370020006d0069006c006c0069006f006e0073002e0022″,”correct”:”0022004c0065002000660069006c006d002c00200071007500690020006100200063006f00fb007400e900200065006e007400720065002000310037003000200065007400200031003900370020006d0069006c006c0069006f006e0073002000640027006500750072006f0073002000730065006c006f006e0020006c0065007300200073006f00750072006300650073002c003c006100200068007200650066003d002200220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f00630069006e0065006d0061002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00300038002f00320034002f006c0061002d00720065006e0074006100620069006c006900740065002d00640075002d00660069006c006d002d00760061006c0065007200690061006e002d007200650070006f00730065002d006400650073006f0072006d006100690073002d007300750072002d006c00650073002d00730070006500630074006100740065007500720073002d006300680069006e006f00690073005f0035003100370035003800310034005f0033003400370036002e00680074006d006c002200220020007400610072006700650074003d00220022005f0062006c0061006e006b00220022003e0020006e002700610020007000610073002000720065006e0063006f006e0074007200e90020006c00650020007300750063006300e8007300200061007400740065006e00640075003c002f0061003e00200065006e0020004500750072006f007000650020006500740020006100750078002000450074006100740073002d0055006e00690073002e0020000a0055006e0020006100630063007500650069006c0020006d006900740069006700e9002000710075006900200070006f0075007200720061006900740020006d006500740074007200650020004500750072006f007000610043006f00720070002000640061006e007300200075006e006500200073006900740075006100740069006f006e002000660069006e0061006e0063006900e80072006500200063006f006d0070006c00690071007500e900650020003a002000660069006e0020006a00750069006e002c0020007100750065006c0071007500650073002000730065006d00610069006e006500730020006100760061006e00740020006c006100200073006f0072007400690065002000640075002000660069006c006d002c0020006c0065002000670072006f0075007000650020006400650020004c0075006300200042006500730073006f006e00200061007600610069007400200061006e006e006f006e006300e900200075006e0020006400e90066006900630069007400200068006900730074006f007200690071007500650020006400650020003100310039002c00390020006d0069006c006c0069006f006e0073002000642019006500750072006f007300200070006f0075007200200075006e00200063006800690066006600720065002000642019006100660066006100690072006500730020006400650020003100350031002c00370020006d0069006c006c0069006f006e0073002e0022″,”indice”:””,”rowNumber”:8},{“description”:””,”question”:”Sur quel sujet porte « L’Ordre du jour », d’Eric Vuillard, couronné par le prix Goncourt le 6 novembre ?”,”choices”:[“L’Anschluss, l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne en 1938.”,”L’attaque de la base américaine Pearl Harbor par un kamikaze japonais, en 1941.”,”Le suicide d’Eva Brown et d’Adolphe Hitler dans le bunker de ce dernier, à Berlin en 1945.”,”L’assassinat de l’héritier de l’Empire austro-hongrois François-Ferdinand à Sarajevo en 1914, considéré comme l’un des éléments déclencheur de la Première Guerre mondiale “],”bonnereponse”:”L’Anschluss, l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne en 1938.”,”incorrect”:”00ab0020004c2019004f00720064007200650020006400750020006a006f00750072002000bb0020007200610063006f006e007400650020006c00650073002000640065007500780020006d006f006d0065006e00740073002d0063006c00e9007300200071007500690020006f006e007400200070007200e90063006900700069007400e90020006c00270061007200720069007600e9006500200061007500200070006f00750076006f0069007200200064002700410064006f006c00660020004800690074006c00650072002000650074003c006100200068007200650066003d00220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f006c00690076007200650073002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00310031002f00300036002f006c0065002d0070007200690078002d0067006f006e0063006f007500720074002d007200650063006f006d00700065006e00730065002d0065007200690063002d007600750069006c006c006100720064002d0070006f00750072002d006c002d006f0072006400720065002d00640075002d006a006f00750072005f0035003200310030003800330030005f0033003200360030002e00680074006d006c00220020007400610072006700650074003d0022005f0062006c0061006e006b0022003e0020006c00270061006e006e006500780069006f006e0020006400650020006c00270041007500740072006900630068006500200070006100720020006c00270041006c006c0065006d00610067006e00650020006e0061007a00690065003c002f0061003e002e0020004c00650020007000720065006d006900650072002c00200063201900650073007400200075006e00650020007200e90075006e0069006f006e0020006400750020003200300020006600e90076007200690065007200200031003900330033002c0020006f00f9002000760069006e00670074002d0071007500610074007200650020007000750069007300730061006e0074007300200070006100740072006f006e007300200061006c006c0065006d0061006e0064007300200028004b0072007500700070002c0020004f00700065006c002c0020005300690065006d0065006e007320260029002c00200072006500e70075007300200070006100720020004800650072006d0061006e006e0020004700f600720069006e0067002000650074002000410064006f006c00660020004800690074006c00650072002c00200064006500760065006e00750020006300680061006e00630065006c00690065007200200075006e0020006d006f0069007300200070006c007500730020007400f40074002c00200073006f006e00740020006500780068006f0072007400e90073002000e0002000660069006e0061006e0063006500720020006c0061002000630061006d007000610067006e00650020006400750020007000610072007400690020006e0061007a006900200070006f007500720020006c006500730020006c00e9006700690073006c0061007400690076006500730020006500740020007320190065007800e90063007500740065006e0074002e0020004c006500200064006500750078006900e8006d00650020006d006f006d0065006e0074002c002000630065006c00750069002000610075007100750065006c00200069006c00200073006500200063006f006e007300610063007200650020006c006500200070006c007500730020006c006f006e006700750065006d0065006e0074002c0020006320190065007300740020006c20190041006e007300630068006c007500730073002c0020006c00650020003100320020006d00610072007300200031003900330038002e00200049006c002000720065006d006f006e0074006500200065006e0020007200e90061006c0069007400e900200075006e0020006d006f0069007300200070006c007500730020007400f40074002c002000e00020006c0061002000720065006e0063006f006e00740072006500200065006e007400720065002000410064006f006c00660020004800690074006c006500720020006500740020006c00650020006300680061006e00630065006c0069006500720020006100750074007200690063006800690065006e0020004b00750072007400200076006f006e00200053006300680075007300630068006e006900670067002e”,”correct”:”00ab0020004c2019004f00720064007200650020006400750020006a006f00750072002000bb0020007200610063006f006e007400650020006c00650073002000640065007500780020006d006f006d0065006e00740073002d0063006c00e9007300200071007500690020006f006e007400200070007200e90063006900700069007400e90020006c00270061007200720069007600e9006500200061007500200070006f00750076006f0069007200200064002700410064006f006c00660020004800690074006c00650072002000650074003c006100200068007200650066003d00220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f006c00690076007200650073002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00310031002f00300036002f006c0065002d0070007200690078002d0067006f006e0063006f007500720074002d007200650063006f006d00700065006e00730065002d0065007200690063002d007600750069006c006c006100720064002d0070006f00750072002d006c002d006f0072006400720065002d00640075002d006a006f00750072005f0035003200310030003800330030005f0033003200360030002e00680074006d006c00220020007400610072006700650074003d0022005f0062006c0061006e006b0022003e0020006c00270061006e006e006500780069006f006e0020006400650020006c00270041007500740072006900630068006500200070006100720020006c00270041006c006c0065006d00610067006e00650020006e0061007a00690065003c002f0061003e002e0020004c00650020007000720065006d006900650072002c00200063201900650073007400200075006e00650020007200e90075006e0069006f006e0020006400750020003200300020006600e90076007200690065007200200031003900330033002c0020006f00f9002000760069006e00670074002d0071007500610074007200650020007000750069007300730061006e0074007300200070006100740072006f006e007300200061006c006c0065006d0061006e0064007300200028004b0072007500700070002c0020004f00700065006c002c0020005300690065006d0065006e007320260029002c00200072006500e70075007300200070006100720020004800650072006d0061006e006e0020004700f600720069006e0067002000650074002000410064006f006c00660020004800690074006c00650072002c00200064006500760065006e00750020006300680061006e00630065006c00690065007200200075006e0020006d006f0069007300200070006c007500730020007400f40074002c00200073006f006e00740020006500780068006f0072007400e90073002000e0002000660069006e0061006e0063006500720020006c0061002000630061006d007000610067006e00650020006400750020007000610072007400690020006e0061007a006900200070006f007500720020006c006500730020006c00e9006700690073006c0061007400690076006500730020006500740020007320190065007800e90063007500740065006e0074002e0020004c006500200064006500750078006900e8006d00650020006d006f006d0065006e0074002c002000630065006c00750069002000610075007100750065006c00200069006c00200073006500200063006f006e007300610063007200650020006c006500200070006c007500730020006c006f006e006700750065006d0065006e0074002c0020006320190065007300740020006c20190041006e007300630068006c007500730073002c0020006c00650020003100320020006d00610072007300200031003900330038002e00200049006c002000720065006d006f006e0074006500200065006e0020007200e90061006c0069007400e900200075006e0020006d006f0069007300200070006c007500730020007400f40074002c002000e00020006c0061002000720065006e0063006f006e00740072006500200065006e007400720065002000410064006f006c00660020004800690074006c006500720020006500740020006c00650020006300680061006e00630065006c0069006500720020006100750074007200690063006800690065006e0020004b00750072007400200076006f006e00200053006300680075007300630068006e006900670067002e”,”indice”:””,”rowNumber”:9},{“description”:””,”question”:”Quel musée français a fêté ses 40 ans en 2017 ?”,”choices”:[“Le Musée d’Orsay.”,”Le Palais de Tokyo.”,”Le centre Pompidou.”,”Le Louvre-Lens.”],”bonnereponse”:”Le centre Pompidou.”,”incorrect”:”0049006c0020007300270061006700690074002000640075002000630065006e00740072006500200050006f006d007000690064006f0075002c0020006400750020006e006f006d00200064007500200070007200e90073006900640065006e00740020006400650020006c00610020005200e9007000750062006c006900710075006500200065006e0074007200650020003100390036003900200065007400200031003900370034002e0020004300650020006400650072006e006900650072002000e9007400610069007400200075006e0020006700720061006e006400200061006d0061007400650075007200200064002700610072007400200063006f006e00740065006d0070006f007200610069006e00200065007400200061002000e9006d006900730020006c00270069006400e9006500200064006500200063006f006e007300740072007500690072006500200075006e0020006c0069006500750020006400e90064006900e9002000e0002000630065007400200061007200740020006400e8007300200073006f006e00200061007200720069007600e9006500200061007500200070006f00750076006f00690072002e00200049006c0020006e00650020006600750074003c006100200068007200650066003d00220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f0061007200740073002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00300039002f00310032002f00730065007200670065002d006c00610073007600690067006e00650073002d0075006e0065002d0063006f0075007200730065002d0061002d006c002d006500780070006f0073006900740069006f006e002d006c0061002d0070006c00750073002d006600720065007100750065006e007400650065002d007300650072006100690074002d0066006100740061006c0065002d0070006f00750072002d006c0065002d00630065006e007400720065002d0070006f006d007000690064006f0075005f0035003100380034003400340032005f0031003600350035003000310032002e00680074006d006c00220020007400610072006700650074003d0022005f0062006c0061006e006b0022003e00200069006e0061007500670075007200e900200071007500270065006e00200031003900370037003c002f0061003e002c002000740072006f0069007300200061006e0073002000610070007200e800730020007300610020006d006f00720074002e”,”correct”:”0049006c0020007300270061006700690074002000640075002000630065006e00740072006500200050006f006d007000690064006f0075002c0020006400750020006e006f006d00200064007500200070007200e90073006900640065006e00740020006400650020006c00610020005200e9007000750062006c006900710075006500200065006e0074007200650020003100390036003900200065007400200031003900370034002e0020004300650020006400650072006e006900650072002000e9007400610069007400200075006e0020006700720061006e006400200061006d0061007400650075007200200064002700610072007400200063006f006e00740065006d0070006f007200610069006e00200065007400200061002000e9006d006900730020006c00270069006400e9006500200064006500200063006f006e007300740072007500690072006500200075006e0020006c0069006500750020006400e90064006900e9002000e0002000630065007400200061007200740020006400e8007300200073006f006e00200061007200720069007600e9006500200061007500200070006f00750076006f00690072002e00200049006c0020006e00650020006600750074003c006100200068007200650066003d00220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f0061007200740073002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00300039002f00310032002f00730065007200670065002d006c00610073007600690067006e00650073002d0075006e0065002d0063006f0075007200730065002d0061002d006c002d006500780070006f0073006900740069006f006e002d006c0061002d0070006c00750073002d006600720065007100750065006e007400650065002d007300650072006100690074002d0066006100740061006c0065002d0070006f00750072002d006c0065002d00630065006e007400720065002d0070006f006d007000690064006f0075005f0035003100380034003400340032005f0031003600350035003000310032002e00680074006d006c00220020007400610072006700650074003d0022005f0062006c0061006e006b0022003e00200069006e0061007500670075007200e900200071007500270065006e00200031003900370037003c002f0061003e002c002000740072006f0069007300200061006e0073002000610070007200e800730020007300610020006d006f00720074002e”,”indice”:””,”rowNumber”:10},{“description”:””,”question”:”Quel jeu video a reçu des critiques unanimes à sa sortie en 2017 ? “,”choices”:[“« Super Mario Odyssey ».”,”« Star Wars Battlefront II ».”,”« Adibou et le Secret de Paziral ».”,”« The Witcher 3 : Wild Hunt ».”],”bonnereponse”:”« Super Mario Odyssey ».”,”incorrect”:”0022004c006500730020006100760065006e007400750072006500730020006400650020003c006100200068007200650066003d002200220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f0070006900780065006c0073002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00310030002f00320037002f0075006e0065002d006d006f006900730073006f006e002d00640065002d006e006f007400650073002d0070007200650073007100750065002d007000610072006600610069007400650073002d0070006f00750072002d00730075007000650072002d006d006100720069006f002d006f006400790073007300650079005f0035003200300036003800320035005f0034003400300038003900390036002e00680074006d006c002200220020007400610072006700650074003d00220022005f0062006c0061006e006b00220022003e004d006100720069006f003c002f0061003e002c0020006c00650020006300e9006c00e800620072006500200070006c006f006d00620069006500720020006900740061006c00690065006e002c0020006f006e0074002c002000610076006500630020006c00650020006a00650075002000ab0020005a0065006c006400610020003a00200042007200650061007400680020006f00660020007400680065002000570069006c0064002000bb002c0020006c006500200070006c007500730020007300e900640075006900740020006c0061002000700072006500730073006500200073007000e9006300690061006c0069007300e900650020006d006f006e006400690061006c006500200065006e00200032003000310037002e000a0041007500200063006f006e007400720061006900720065002c002000ab002000530074006100720020005700610072007300200042006100740074006c006500660072006f006e0074002000490049002000bb002c00200073006f00720074006900200065006e0020006e006f00760065006d006200720065002c0020006100200063007200e900e900200075006e006500200070006f006c00e9006d00690071007500650020007000610072006d00690020006c0065007300200063007200690074006900710075006500730020006500740020006c006500730020006a006f00750065007500720073002c00200070006f0075007200200073006f006e0020007500730061006700650020006500780063006500730073006900660020006400650073003c006100200068007200650066003d002200220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f0070006900780065006c0073002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00310031002f00310037002f00640065007200720069006500720065002d006c0061002d0070006f006c0065006d0069007100750065002d0073007400610072002d0077006100720073002d0062006100740074006c006500660072006f006e0074002d00690069002d006c0061002d007200650076006f006c007500740069006f006e002d006400650073002d006a006500750078002d0065006e002d00740061006e0074002d007100750065002d0073006500720076006900630065005f0035003200310036003400320037005f0034003400300038003900390036002e00680074006d006c002200220020007400610072006700650074003d00220022005f0062006c0061006e006b00220022003e002000ab0020006c006f006f007400200062006f007800650073002000bb003c002f0061003e002c002000640065007300200062006f00ee007400650073002000e000200062007500740069006e00200070006100790061006e0074006500730020007200e900730065007200760061006e00740020006c006500730020006d00650069006c006c00650075007200730020006f0062006a00650074007300200061007500780020006a006f007500650075007200730020006c0065007300200070006c007500730020006400e900700065006e00730069006500720073002e0020004c0065007300200061007500740072006500730020006a006500750078002000630069007400e900730020006e006500200073006f006e0074002000700061007300200073006f007200740069007300200065006e00200032003000310037002e0022″,”correct”:”0022004c006500730020006100760065006e007400750072006500730020006400650020003c006100200068007200650066003d002200220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f0070006900780065006c0073002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00310030002f00320037002f0075006e0065002d006d006f006900730073006f006e002d00640065002d006e006f007400650073002d0070007200650073007100750065002d007000610072006600610069007400650073002d0070006f00750072002d00730075007000650072002d006d006100720069006f002d006f006400790073007300650079005f0035003200300036003800320035005f0034003400300038003900390036002e00680074006d006c002200220020007400610072006700650074003d00220022005f0062006c0061006e006b00220022003e004d006100720069006f003c002f0061003e002c0020006c00650020006300e9006c00e800620072006500200070006c006f006d00620069006500720020006900740061006c00690065006e002c0020006f006e0074002c002000610076006500630020006c00650020006a00650075002000ab0020005a0065006c006400610020003a00200042007200650061007400680020006f00660020007400680065002000570069006c0064002000bb002c0020006c006500200070006c007500730020007300e900640075006900740020006c0061002000700072006500730073006500200073007000e9006300690061006c0069007300e900650020006d006f006e006400690061006c006500200065006e00200032003000310037002e000a0041007500200063006f006e007400720061006900720065002c002000ab002000530074006100720020005700610072007300200042006100740074006c006500660072006f006e0074002000490049002000bb002c00200073006f00720074006900200065006e0020006e006f00760065006d006200720065002c0020006100200063007200e900e900200075006e006500200070006f006c00e9006d00690071007500650020007000610072006d00690020006c0065007300200063007200690074006900710075006500730020006500740020006c006500730020006a006f00750065007500720073002c00200070006f0075007200200073006f006e0020007500730061006700650020006500780063006500730073006900660020006400650073003c006100200068007200650066003d002200220068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0065006d006f006e00640065002e00660072002f0070006900780065006c0073002f00610072007400690063006c0065002f0032003000310037002f00310031002f00310037002f00640065007200720069006500720065002d006c0061002d0070006f006c0065006d0069007100750065002d0073007400610072002d0077006100720073002d0062006100740074006c006500660072006f006e0074002d00690069002d006c0061002d007200650076006f006c007500740069006f006e002d006400650073002d006a006500750078002d0065006e002d00740061006e0074002d007100750065002d0073006500720076006900630065005f0035003200310036003400320037005f0034003400300038003900390036002e00680074006d006c002200220020007400610072006700650074003d00220022005f0062006c0061006e006b00220022003e002000ab0020006c006f006f007400200062006f007800650073002000bb003c002f0061003e002c002000640065007300200062006f00ee007400650073002000e000200062007500740069006e00200070006100790061006e0074006500730020007200e900730065007200760061006e00740020006c006500730020006d00650069006c006c00650075007200730020006f0062006a00650074007300200061007500780020006a006f007500650075007200730020006c0065007300200070006c007500730020006400e900700065006e00730069006500720073002e0020004c0065007300200061007500740072006500730020006a006500750078002000630069007400e900730020006e006500200073006f006e0074002000700061007300200073006f007200740069007300200065006e00200032003000310037002e0022″,”indice”:””,”rowNumber”:11}];var 