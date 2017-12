DAVAO (FILIPPINE) – Una ventina di dipendenti sarebbero intrappolati dalle fiamme divampate in un centro commerciale a Davao, nel sud delle Filippine, colpito in questi giorni dal passaggio della tempesta tropicale Tembin. Lo hanno riferito le autorita’ locali. Non e’ chiaro quando i vigili del fuoco potranno entrare nell’edificio di quattro piani, che e’ stato avvolto dalle fiamme. I dettagli sulle persone coinvolte sono sommari. Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte e alti Prelati Cattolici si sono recati sul posto per incontrare i parenti delle persone prigioniere dell’incendio.