L’interdiction du cumul des mandats a mis fin à la figure du « député-maire » et contraint les élus à réinventer le rapport à leur circonscription.

die Welt | 26.12.2017 à 06h42 | durch Manon Rescan

Un « vrai vide » s’est installé dans la vie du député du Rhône Yves Blein le 8 juillet. Ce jour-là, en conformité avec la loi de 2014 interdisant aux parlementaires de cumuler leur fonction avec un mandat exécutif local, il démissionnait de son poste de maire de Feyzin (Rhône), où il exerçait depuis mars 2001. Finie la vie de « député-maire », ce mot-valise qui ne correspond à aucun mandat mais à une réalité qui s’était installée dans le paysage politique français au fil des années.

L’Assemblée élue en juin a été la première à se conformer à cette nouvelle règle. Le Sénat s’y est lui aussi plié depuis le 1ist octobre.

Pour M. Blein, ancien socialiste aujourd’hui élu La République en marche (LRM), un nouveau quotidien d’élu a commencé, le laissant désorienté sur ses propres terres. « Avant, quand je quittais l’Assemblée nationale, c’était pour aller en mairie. Mon activité en circonscription, c’était essentiellement ça », relate-t-il. Depuis six mois le voilà contraint de repenser son action sur le terrain pour, selon ses mots « retrouver une assise ».

A son image, les quelques députés sortants qui étaient maires découvrent avec mélancolie la vie sans le cumul. Pour la première fois, le 16 décembre, Joël Giraud a manqué le Noël des enfants de L’Argentière-la-Bessée. Et ce n’est pas lui que les habitants de cette localité de 2 300 habitants des Hautes-Alpes ont appelé pour leurs problèmes de déneigement lors des premiers matins blancs de la saison. « Je ne suis plus le type qui dit bonjour à tout le monde et qui va résoudre les problèmes », regrette celui dont la bonhomie et la passion pour son territoire en font un personnage atypique au sein de la majorité.

La photo qui disparaît de la presse locale

« Pour le moment, les gens me connaissent encore, mais pas les nouveaux habitants ! », ajoute Francis Vercamer, député Agir, UDI et indépendants, ancien maire de Hem (Nord). Peu…