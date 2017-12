Julian Assanges Account verschwindet vorübergehend von Twitter

La cuenta personal de Julian Assange ha desaparecido de forma temporal en Twitter. Las personas que han buscado durante unas horas el usuario del fundador de WikiLeaks han comprobado que era imposible encontrar su cuenta, ya que la red social dirigía a una página que “no existe”.

La cuenta de Assange ha reaparecido poco después en Twitter con menos seguidores de lo habitual

Tras la confusión inicial, se ha restablecido la cuenta de Julian Assange en Twitter, sin que se sepa aún el motivo de su desaparición temporal. Según apunta el diario británico Der Unabhängige, no está claro si la red social había suspendido el perfil del activista, si el propio Assange había decidido eliminar la cuenta de Twitter o si había algún otro error.

Cuando la cuenta de Assange ha vuelto a estar activa, su perfil contaba con un número de seguidores más reducido de lo normal, aunque poco a poco ha ido recuperando los followers con los que contaba al principio. La cuenta oficial de WikiLeaks también se ha hecho eco de lo sucedido, además de criticar un extraño mensaje publicado en Twitter por la Marina estadounidense donde mencionaban al fundador de WikiLeaks.

Despite some oddities from the US Navy and Twitter today and increased physical surveillance @JulianAssange's physical situation at the embassy remains unaltered–confined without charge in violation of two UN rulings requiring the UK to set him free.https://t.co/ne7cQ2Uryw

— WikiLeaks (@wikileaks) 25, Dezember 2017