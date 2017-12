Für europäische Justiz, ist Uber einen Shuttle-Service, und daher eine herkömmliche Lizenz erhalten müssen. Foto: Die Datei

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) am Mittwoch gescheitert Uber Es ist ein Transportunternehmen und kein Vermittler digitale Plattform zwischen den ReisendenSo ist es verpflichtet, mit lizenzierten zu arbeiten, da die Autovermietung mit Fahrer (VTC) mit zur Zeit in Spanien arbeiten und dürfen nicht durch private Fahrer bedient werden.

Dies ist eine folgenschwere Entscheidung, weil es das ursprüngliche Modell Uber nach unten zieht, genannt UberPop, nämlich, dass einige private Fahrer den städtischen Transportdienst mit ihren Fahrzeugen durch eine Anwendung arbeiten, im Rahmen der so genannten kooperativen Wirtschaft, in der die Firma Zwischen digital arbeitet. Die Entscheidung eröffnet die Möglichkeit, dass sie die gleichen Kriterien für andere kollaborative Plattformen Deliveroo Wirtschaft (Lebensmittel-Lieferservice nach Hause) oder Airbnb (Beherbergungs) anwenden können, obwohl die Europäische Kommission hat davor gewarnt, dass sollte von Fall zu Fall untersucht werden.

Das Urteil ist nicht die aktuelle Situation in Spanien ändern, wo Uber VTC unter Lizenz arbeitet, wie andere Firmen wie Cabify, ist aber ein Schub Thesen Taxifahrer, die im Jahr 2014 genau das Vorsorgeverbot UberPop Service bekamen. nach einer Beschwerde von der Elite Taxi Berufsverband Barcelona Die spanische Justiz wurde in Erwartung des Urteils des Europäischen höheren Gericht endgültig über die Angelegenheit zu entscheiden.

Uber Position und Taxifahrer

Uber hat den Satz erhielt die besagt, dass „es ändert sich nichts in in den meisten EU-Ländern tätig sind“, die bereits lizenzierten Versteck arbeiten, wie im spanischen Fall die Plattform ins Leben gerufen nur seine lizenzierten VTC wenn Gerichte gestoppt Dienst zwischen bestimmten UberPop.

„Allerdings gibt es immer noch Millionen von Europäern, die nicht apps wie die unsrigen verwenden können. Als unser neuer CEO vor kurzem sagte, sollten Dienstleistungen wie Uber geregelt werden und so den Dialog mit Ländern und Städten in ganz Europa fortsetzen „, sagte ein Sprecher Uber.

Für europäische Justiz, ist Uber einen Shuttle-Service, und daher eine herkömmliche Lizenz erhalten müssen. Foto: Die Datei

Por su parte, los taxistas han recibido el fallo del TSJE como una victoria. Para la Federación Española del Taxi (Fedetaxi), la principal asociación del sector, esta sentencia demuestra que la actividad de Uber era competencia desleal, y ha pedido a las autoridades de las comunidades autónomas que le abran expedientes sancionadores por su actividad desde la entrada de la plataforma en España hasta la actualidad.

TSJE Scheitern ist kategorisch in dem besagt, dass Uber „ist untrennbar mit einem Transportdienst verknüpft und muß daher im Bereich des Transports als Dienst eingestuft werden“. „Ein Dienst dieser Art vom Umfang der Freiheit ausgeschlossen Dienstleistungen im Allgemeinen, sowie der Geltungsbereich der Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt und die Richtlinie über die elektronischen Geschäftsverkehr zu schaffen“, sagt der Gerichtshof in Luxemburg.

Verordnung durch die Mitgliedstaaten

Und dann ruft die Mitgliedstaaten „in dem aktuellen Stand des EU-Rechts“ Regulierung „um die Bedingungen für die Erbringung dieser Leistungen, sofern die allgemeinen Bestimmungen des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union eingehalten werden.“

Das Urteil abbaut einer nach dem anderem der Argumenten Uber unter Hinweis darauf, dass der Dienst von der Firma zur Verfügung gestellt, um in Kontakt nicht darauf beschränkt, durch eine Anwendung für Smartphones zu einem nicht-professionellen Fahrern, der sein eigenes Fahrzeug zu einer Person verwendet, die irgendwo hin wollen urban, „sondern schafft zugleich ein Angebot der städtischen VerkehrsdiensteWas macht es zugänglich besonders durch Werkzeuge und die Gesamtleistung, des für Personen organisiert wollen dieses Angebot für eine städtische Verschiebung verwenden“.

Das Urteil betont, dass die Uber App für beide Fahrer für einzelne Reisende unverzichtbar ist und Uber hat einen entscheidenden Einfluss auf die Bedingungen der Dienstleistungen, die von diesen Treibern zur Verfügung gestellt.

Ist daher die Auffassung, dass es, dass dieser Brokerage-Service Teil eines globalen Dienstes, das sollte beachtet werden, Hauptelement ist der Transport und damit nicht mehr auf die Qualifikation der „Service-Informationsgesellschaft“, aber die „Service im Bereich des Verkehrs“.