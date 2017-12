es

Un hombre que cargaba alrededor de 1.000 cigarrillos de cannabis fue detenido tras subirse por error a un coche de la policía danesa en la creencia de que era un taxi.

El vendedor de marihuana estaba en la Ciudad libre de Christiania, un barrio de aproximadamente mil residentes en el corazón de Copenhague, que se dice anarquista y tiene un gobierno parcialmente independiente.

Según comunicó la policía de Copenhague en su cuenta de Twitter, el hombre pensaba que se estaba subiendo a un taxi cuando ingresó a la patrulla policial.

I går nat ville en hashhandler fra Christiania hurtigt hjem og han satte sig i en taxa. Overraskelsen var stor, da han opdagede, at det var en politibil han var steget ind i. Betjentene var glade for at se ham, da han havde ca. 1.000 joints på sig. Han slap med en bøde #politidk

— Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 21, Dezember 2017