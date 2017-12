Ein erfolgreicher Unternehmer zu werden, ist ebenso wahrscheinlich, wie ein Rockstar zu werden. Hier ist, was es wirklich nimmt, nach einem Selfmade-Millionär

Wenn Sie mich in meiner Mitte der 20er Jahre hatte gefragt, ob ich dachte, dass ich jemals erfolgreich oder reich sein würde, hätte ich ein kühner gegeben haben „Natürlich!“-aber das wäre wirklich nur meine charakteristische übermütig Antwort zu verbergen, was ich wirklich das Gefühl: dass ich versagt fortsetzen würde und für den Rest meines Lebens pleite sein.

Gott sei Dank, es ging in die andere Richtung. Ich war in der Lage einer Kreditkarte in den USA eine der am schnellsten wachsenden Unternehmen zu beginnen, Bootstrap die ganze Sache ohne Investoren und schließlich später das Geschäft Tech-Riesen Salesforce 5 Jahre zu verkaufen. An der Oberfläche ist es die unternehmerische Traumgeschichte und das beste Ergebnis, das ich jemals erhofft haben könnte. Below Board war es nicht annähernd so viel Spaß oder sexy, wie es aussah, aber das ist eine andere Geschichte.

"Was ist dein Geheimnis?"

Vorerst möchte ich mich auf die häufigsten und lächerliche Frage konzentrieren, ich werde, und einige tiefe Auswirkungen, die mit ihm kommen: „Was ist Ihr Geheimnis?“

Here is the simple answer. There is no secret. There is no shortcut. Every person in the world knows the ingredients for entrepreneurial success: an obscene amount of hard work, relentless perseverance, overly high-risk tolerance, an entrepreneurial brain, limitless confidence, a healthy amount of good fortune and more than a hint of insanity.

I know this isn’t what the holy-grail-seekers want to hear. I too wish there was a shortcut. And while there is a lot of fodder in the media today to give this false hope, I am here to tell you it doesn’t matter “What 3 Things Elon Musk Does Before Brushing His Teeth” or the *brilliant* rationale behind Zuckerberg’s depressing wardrobe. That is all just fluff to try to make successful people look like superheroes who know something the rest don’t. It makes for scintillating reading and highly clickable headlines.

Aber es desensibilisiert tatsächlich die Realität der Situation: Das sind Launen der Natur, die das Zentrum des heikelsten Venn-Diagramm gefunden - wo ein unternehmerischen prädisponiert Gehirn an einem Platz im Leben eine perfekte Marktchance trifft, wo es alles konsumieren können Sie tun, eingewickelt ordentlich in einem gewissen altmodischen Glück und Glück.

Unternehmer oder „Entrepreneur“

Hier ist die harte Realität: 80% von dem, was es braucht, die unternehmerische Lotto zu gewinnen ist engrained tief in Gemüt und kann nicht gelehrt oder gelernt werden. Die restlichen 20% stammen aus starten, versuchen, scheitern und bekommen Ihre Junk in gekickt, bis Sie eine Chance haben, um die als nächstes zu tun besser gehen. Und selbst dann erfordert es durch Hunderte von Stromversorgung ‚ich verloren‘ Momente, bevor Sie wirklichen Erfolg sehen werden.

Das ist nicht nur meine verrückte Theorie. Intelligente Menschen wie Harvard Business School Professor Shikhar Ghosh getan haben Studien die genauen Gründe dafür, dass 96% der Unternehmen innerhalb von 10 Jahren nicht zu identifizieren. Viele der Kern Gründe sind einfach nicht-Unternehmer versucht, Unternehmer zu sein. Die restlichen sind ein Mangel an Erfahrung.

The topic of what makes an entrepreneur is highly debated. Some believe it’s nature, some nurture. Most a combination of both. I am somewhat of a hardliner here. In my 20 years of entrepreneurial experience, and my interactions with thousands of ‘entrepreneurs’ over that period, I live heavily in the nature camp. You can track almost every successful entrepreneur’s journey back to examples of their mindset in their earliest years. We were the ones profiting on lemonade stands at age 5, selling burned CDs out of a backpack at 15 and had an impressive list of failures at 25.

This isn’t dissimilar from “superhero” professions like musicians and actors when looking at the .001% who succeed at a very high level. There is a reason why when watching every rock star documentary in history there is the inevitable photo of them playing piano before they could walk or dropping out of school to pursue music. They had no other path.

Yet, we are constantly sold stories of people like Leonard Cohen who didn’t make it as a singer until age 50, playing in to the fallacy of nurture’s ability to lead to success. But the reality is Cohen studied music as a child, learned guitar at the same time and had deeply musically inclined parents. He was a musician at the core. He just didn’t find public success until he was older.

Entrepreneurship ist heute ganz anders gesehen. Während die Einhörner wie Elon Musk, Evan Spiegel und Mark Zuckerberg sind (deprimierend) die Rockstars von heute, was sie tun können, ist bizarr „ansprechbar“ in unserer Gesellschaft. Wenn Sie eine 34-jährige Forensic Accountant fragen, ob sie einen Oscar für den besten Schauspieler gewinnen könnten, würden sie dich anschauen wahrscheinlich seltsam und ziemlich offensichtlich geben „Nein ... Ich bin kein Schauspieler“. Es scheint jedoch, dass die Hälfte der Bevölkerung die nächste Milliarden-Dollar-Tech-Idee hat und jeder ist ein Unternehmer.

Können Sie sich vorstellen, wie verrückt es klingen würde, wenn Ihr Freund plötzlich beginnt zu sagen, er würde der nächste Al Pacino sein? Du müsstest ihn verpflichtet.

Denken an ein Startup zu beginnen?

Hier sind einige ehrliche Beratung: nicht einmal versuchen. Hör einfach auf. Sie sind nicht Unternehmer, und Sie werden es nicht sein. Sie wollen nicht, dieses Leben. Sie werden scheitern. Über und über. Sie werden Dinge opfern Sie nicht opfern sollte. Der natürliche Verbrauch des Lebensstils werden Sie zu einer Schale eines Menschen beeinträchtigt und Sie werden lange für jedes Gefühl von Normalität. Trotz allem, was wir im Fernsehen sehen, ist es nicht Privatjets und Glamour. Es ist Kummer, Reue und das endlose Gefühl des Freifalles. Du müss * verrückt sein * zu wollen, dies zu versuchen.

…noch interessiert? Dann bist du vielleicht der wirkliche Unternehmer. Stoppen Haus zu spielen. Hör auf, Bill Gates’ Frühstücksgewohnheiten zu imitieren und an die Arbeit. Das Feuer in deinen Augen ist der Schlüssel. Ihre Fähigkeit, den Vorteil von diesem verrückten Gehirn von Ihnen mit einem Lächeln auf Ihrem Gesicht zu nehmen bereits versetzt Sie in dem .001%. Holen Sie es.