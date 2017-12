aktualisiert 23/12/2017 19.29.53 THIS

CARACAS, 23. Dezember (AFP) -

Die Kommission für Wahrheit, Frieden und die öffentlichen Ruhe der Konstituierenden Nationalversammlung von Venezuela am Samstag einen Bericht seit 2014 die Freilassung von 80 Gefangenen im Zusammenhang mit politischer Gewalt zu empfehlen.

Der Präsident des ANC und die Kommission selbst Delcy Rodríguez, stellte den Bericht, der für die Arbeit der „Gemeinschaftsarbeit“ für die Änderung der Haft fordert. „Es wird in Betracht gezogen, gemeinnützige Arbeit mit Formeln Entschädigung für das Opfer auf dem Recht auf Würde eines jeden Bürgers eingerahmt“, sagte Rodriguez, wie von der venezolanischen Presse aufgezeichnet.

Diejenigen, die Nutznießer sind der Kommission in den kommenden Tagen vorgelegt werden „als pädagogische Sinn, Kultur des Friedens und der Toleranz“, erklärte er. „Hoffentlich in den nächsten Stunden wird es wirksam“, betonte er Rodriguez Pressekonferenz.

Der Bericht ist das Ergebnis von vier Monaten Arbeit, Interviews und Forschung an Personen mit dem Ziel beschuldigt, „einen Beitrag zur Gerechtigkeit, Anerkennung der Opfer und die nationalen Versöhnung“, sagte Rodriguez.

„Das war auf jeden Fall verstehen, dass die Ereignisse von der venezolanischen Opposition und extremistischen gefördert getötet Venezolaner nicht wiederholt werden“, betonte er Rodriguez.

Der Bericht wurde bereits an den Präsidenten, Nicolas Maduro, und Justizbehörden weitergeleitet worden. „Keine lokale Macht oder verlegen ausländischen Frieden, den wir in Venezuela gebaut haben“, fügte sie hinzu.

Die Lage der politischen Gefangenen in den Verhandlungen zwischen der Regierung und der Demokratischen Einheit Runder Tisch (MUD) in der Dominikanischen Republik gerichtet, die politische und wirtschaftliche Krise des Landes und dritten Runde dessen wird am 11. und 12. Januar zu lösen sein.

Nach dem NGO Penal Forum in Venezuela gibt es 268 politische Gefangene, die die Regierung bestreitet, ist sichergestellt, dass es für Gewalttaten, Verschwörung oder Verrat verhaftet.