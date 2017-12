Mit dem Geld alles begann es mit dem Geld Ende. Artur Mas Finanzierung startete die Flucht in Separatismus in Katalonien, weil ein Staat Finanzkrise im Jahr 2012 ihm einen Deal verweigert öffentliche Mittel zu messen, unterhält ein Modell ähnlich Konzert mit dem Baskenland zu beneidete. Und das Tier von secessionism geweckt, war es nie möglich regionale Finanzierung zu diskutieren, obwohl das aktuelle Modell für vier Jahre nicht mehr gültig ist, und obwohl sie bereits die Staatsfinanzen und die Wirtschaft hat sich erholt neu zusammengestellt haben. Und an diesem Punkt muss die Aushandlung der regionalen Finanzierungsreform beschleunigt werden.

Geblendet von politischer Leidenschaft, haben die Manager der Generalitat nicht in die teilgenommen Tipps Finanzpolitik sie haben den Boden für Verhandlungen bereit, aber sind sich bewusst, dass der Konflikt geschlossen werden, wie es geöffnet wird, wenn das Problem Bargeld behoben ist.

Cataluña quiere una negociación bilateral con el Estado, para mantener después una relación también bilateral (tal como País Vasco y Navarra), que el Estado no va a aceptar, por convicción del Gobierno y por la presión que ejercen el resto de las comunidades de régimen común, que no están dispuestas a resolver la crisis política de Cataluña con nuevos privilegios a costa del resto del país. Si a País Vasco y Navarra se suma Cataluña con una aportación deficiente al Estado, puede enterrarse la solidaridad interterritorial que garantiza la Constitución.

Daher wird in dem Rat der Steuer-und Finanzpolitik ist der Kampf und Lösung. Und eine nonnegotiable Lösung für Katalonien ist die Finanzierung pro Kopf zu verbessern und immer respektiert die Ordnungs: keine Netto-percipient Region mehr Ressourcen hat, die wer auch immer (Nettozahler) bringt, weil es unfair wäre, und weil victimhood diesen Jahren reaktivieren .