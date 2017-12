{ “@context”:”http://schema.org”, “@type”:”LiveBlogPosting”, “publisher”:{ “@type”:”Organization”, “name”:”Ediciones EL PAIS”, “url”:”http://cincodias.elpais.com”, “sameAs”:[“https://twitter.com/cincodiascom”], “@id”: “#PublisherOrg”, “logo”:{ “@type”: “ImageObject”, “url” : “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png” } }, “url”:”0″, “coverageStartTime”:”2017-10-16T12:00:24CEST”, “coverageEndTime”:”2037-10-11T12:00:24CEST”, “name”:”Ibex 35 y Mercados en directo”, “description”:”Directo del Mercado bursatil en Cinco Días”, “liveBlogUpdate”:[ { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Vidrala distribuirá un dividendo de 0,69 euros por acciónVidrala ha aprobado distribuir un dividendo a 0,69″, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513965956-cf7b2b1d9b91d40d1444618d819d7acb”, “datePublished”:”2017-12-22T19:05:56CET”, “dateModified”:”2017-12-22T19:05:56CET”, “articleBody”:”

Vidrala einer Dividende von 0,69 Euro je Aktie

Vidrala hat eine Dividende auf 0,69 Euro je Aktie genehmigt. Der letzte Handelstag der dividendenberechtigten Aktien beträgt 12. Februar. Und bezahlt 14 dle Monat.

Roche kaufen onkologischer Pharma Ignyta von 1,700 Mio.

Schweizer Pharma multinationalen Roche sagte am Freitag hat es eine Vereinbarung unterzeichnet US von rund 1.700 Millionen US-Dollar Biotechnologie-Unternehmen onkologischen Ignyta zu kaufen.

Nach den finanziellen Bedingungen der Transaktion wird Roche $ 27 bar für jede Ignyta Aktien zahlen, eine Prämie von 74% gegenüber dem Schlusskurs der Wertpapiere dieses 21. Dezember darstellt.

Der Kaufvertrag, die sie in der ersten Hälfte von 2018 zu schließen erwarten, wurde bereits von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt worden und wartet darauf, die Zulassung zu erhalten, entsprechend einer gemeinsamen Erklärung.

„Ignyta seine Operationen in San Diego (Kalifornien) erhalten und wird auch weiterhin die entrectinib Tests führen, um sicherzustellen, dass dieses wichtige Medikament Patienten so schnell wie möglich erreicht“, so das Unternehmen.

Der Dow schloss mit einem Minus von 1,19% auf 10.182 Punkte. Für die Woche, steigt um 0,3%

Goldman Sachs, der größte Aktionär des DIAS

US-Bank Goldman Sachs hat ihren Anteil auf 10,2% in der Supermarktkette Dia angehoben, wie in den Aufzeichnungen der National Securities Marktkommission (CNMV) aufgezeichnet.

Die Bank bisher 6,84% der Anteile an der spanischen Gesellschaft kontrolliert, und diese Akquisition hat 10,2% übertroffen, was das 0,693% der Anteile indirekt steuert.

Goldman Sachs platziert ist und der erste Shareholder Kette supermercardos vor Baillie Gifford (10,02%) und Letterone Investment (10%).

Die CNMV hebt Suspension auf Nyesa

Die CNMV hat sich bereit erklärt die Aussetzung des Handels auf Aktien der Nyesa vom 22. Januar zu heben. Der Wert wurde vom Handel ausgeschlossen, da das Unternehmen Konkurs im September 2011 eingereicht.

Wall Street öffnet gemischt und der Dow Jones ergibt 0,12%

Wall Street eröffnet gemischte heute aber eine halbe Stunde später drei Indizes aufgezeichnet Verluste von 0,12% für den Dow Jones Industrial Average, Entwicklungen in Washington bis zu einer Teil Regierung Abschaltung zu vermeiden.

Dieser Index zeigt auf 24.751,44 30,85 ergab insgesamt, während die selektive S & P 500 anfängliche Gewinne gelöscht und links nun 0,06% auf 2.682,91 Einheiten und der Nasdaq-Composite-Index verlor Markt 0,18% auf 6.952,76 Punkte.

Kongress genehmigt Donnerstag eine kurzfristige Finanzierung solcher Teilschließung zu vermeiden, das Budget bis 19. Januar erstreckt, um Platz für die Republikaner und Demokraten eine endgültige Einigung über die Konten des Geschäftsjahres 2018 zu verhandeln.

Unicorp Heritage: „Das katalanische Risiko ist bereits im Preis von Ibex diskon“

Los expertos de la firma de análisis aseguran que “en Cataluña hay dos millones de votantes a favor del independentismo. No son mayoría en votos pero el actual sistema electoral otorga una mayoría absoluta a los partidos independentistas. Pero dos escaños arriba o abajo en el resultado de las elecciones de ayer no deberían cambiar demasiado el discurso. Estos dos millones de votantes siguen creyéndose el discurso y las mentiras de los independentistas de que España les roba y que les iría mucho mejor con una Cataluña independiente y lo seguirán creyendo al menos a corto plazo”.

Unicorp Patirmonio fügt hinzu, dass „Katalonien ein Problem für Spanien ist heute und wird auch so bleiben in der kurz- und mittelfristig. Die Frage ist, ob dieses Problem der Ibex 35 Unternehmen auswirken wird, oder wenn es bereits im Preis“diskontiert.

Albiol (PP) räumt ein, dass ‚die einfachste‘ zurücktreten würde

El presidente del PP catalán y candidato a la Presidencia de la Gedneralitat, Xavier García Albiol, ha admitido este viernes que el PPC está “muy tocado” después de haber pasado de 11 a 3 escaños en las elecciones autonómicas, pero ha subrayado que ahora es momento de “reflexionar” y “tomar las decisiones que sean en el momento adecuado”. Por eso, ha rechazado dejas las riendas del partido en este momento.

„Für mich ist die einfachste oder bequem zurücktreten würde. Ich denke, gerade jetzt, wenn ich zurücktreten, würde ich auf jeden Fall eine persönliche Kapazität begünstigen würde aber die Partei in einer sehr heiklen Situation verlassen, weil gerade jetzt mit drei Abgeordneten entsprechen alle von uns ist, dass alle ohne Ausgrenzung, versuchen die Lösung zur Verfügung stellen und sehen, was die Lösung ist „, sagte Albiol bei der Ankunft am Ejecutivodel Ausschuss PP Mariano Rajoy den Vorsitz führt.

Ep

Die Betroffenen von Massenentlassungen sank um 17,4%

Die Zahl der Arbeitnehmer, die von einem Rekord von arbeitsrechtlichen Bestimmungen (ERE) betroffen sank um 37,8% von Januar bis Oktober im Vergleich zum gleichen Zeitraum im letzten Jahr, die 42.627 Menschen betroffen, 25.936 weniger.

Laut Statistik Beschäftigungsverordnung für diesen Zeitraum veröffentlichte heute durch das Ministerium für Arbeit und soziale Sicherheit, begannen 2156 Unternehmen Entlassungen Beschäftigung bis Oktober 1261 weniger als in den ersten zehn Monaten 2016, was einen Rückgang von 36 darstellen, , 9%.

Ebenso sank die Gesamtzahl der Datensätze der Beschäftigungsverordnung 37,2% gegenüber dem Vorjahr 2793 zu erreichen.

EP

Der CUP unterstützt Puigdemont, wenn Ihr Programm ‚bauen‘ Republik angenommen wird,

Der Kandidat des CUP, Carles Riera, sagte heute, dass die anti-Kapitalisten sind bereit, die Ernennung eines Pro-Unabhängigkeits-Präsident und sogar ein Teil der katalanischen Exekutiv Zukunft zu sichern, wenn der Rest von Souveränisten Formationen ihr politisches Programm übernehmen, basierend auf der „bauen“ die Republik.

Im Gespräch mit Catalunya Radio, der Präsidentschaftskandidaten des CUP gewann Training gestern bei den Wahlen 4 Sitzen, verglichen mit 10 im Jahr 2015, sagte, dass „obwohl ihr Einfluss und Wahl Argumente sind aus dem Vorgängerbau des Gesetzgebers,“ sein vier Sitze sind „entscheidend“ und „wir behaupten, nach unserem Programm“ entschieden hat.

„Das ist nicht Autonomie zu machen, nicht die 155 zu gehorchen, die Verfassung und nicht das Gesetz erneut anwenden, sondern Republik und Republik zu bauen“, betonte Riera.

http://cort.as/-0Peo

„‚AlternateName‘:“ mirianuca“,‚Bild‘: {‚@type‘:‚Imageobject‘,‚url‘:„https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png“,‚Breite‘:“ 200 ",‚Höhe‘:“ 200 "},‚Autor‘:“ Miriam Calavia“,‚Herausgeber‘: {‚@id‘:‚#PublisherOrg‘}} , { „@type“:“Blogposting“, ‚Überschrift‘:“¿cuales Sohn los valores que más sensibles a la incertidumbre en Cataluña El Departamento de análisis de?“, ‚mainEntityOfPage‘: { ‚@type‘: ‚Seite‘ „@id“: „0“}, „url“:“http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513936051-30faea9f74b0688ef85e4595268875d5", ‚datePublished‘:“2017-12-22T10: 47: 31CET“, „ DateModified“:“ 2017-12-22T10: 47: 31CET“,‚Article‘:“

Was sind die Werte am empfindlichsten auf Unsicherheit in Katalonien?

Analyseabteilung der Banco Sabadell behauptet, dass „der Schlüssel kurzfristig in Verhandlungen zwischen ERC, JXC und CUP für die Bildung der Regierung sein wird, und ihre politische Strategie für die Zukunft“. Inzwischen politische Unsicherheit, abgesehen von den Auswirkungen auf BPA (über Wachstum), kann er sagt, in einer Erhöhung der Risikoprämie berücksichtigt werden.

Und er stellt fest, dass die empfindlichsten Werte seine direkte geografische Exposition und / oder Risikoprämie zeichnet sich in der Ibex 35: Santander, CaixaBank, BBVA, Merlin oder Colonial by Meliá (für direkte Verbindung zum Tourismus). Zwischen Sacyr, Renta Corporation Quabit, Immobilien Süd (Risikoprämie), eDreams (für den Tourismus) und Catalana Occidente Ruhe.

Das Handelsdefizit um 40% bis zum Oktober erhöht, wobei die Exporte auf Rekord

Das Handelsdefizit erreichte 21.073.000 Euro zwischen Januar und Oktober, eine Steigerung von 39,9% gegenüber dem Vorjahr und die drittschnellste Zeit in diesem Zeitraum seit 1998, übertroffen nur 2013 und 2016.

Von Januar bis Oktober Exporten stiegen um 9,3% auf 229.801.000 neue Rekordhoch für die Serie in diesem Zeitraum angesammelt, wie durch das Ministerium für Wirtschaft, Industrie und Wettbewerbsfähigkeit am Freitag berichtet.

Dieser Anstieg der Einfuhren jedoch, die eine bessere Leistung als die gesamte Euro-Zone und der EU aufgenommen, nicht erlaubt, die deutliche Zunahme der Einfuhren zu kompensieren, die von 11,3% im gleichen Zeitraum stieg auf die 250.873 Millionen Euro.

EP

Pilar Perales, neue Minister für Mapfre

Professor für Wirtschaftsrecht an der Universidad Carlos III Pilar Perales wurde unabhängigen Direktor von Mapfre ernannt, Casdemont Adriana ersetzt, der das Amt am 31. Dezember zurückgetreten ist. Casademont war Chief Minister des Fleisches Gruppe mit dem gleichen Namen, die im Juli Insolvenz angemeldet.

„‚AlternateName‘:“ nuno_rodrigo“,‚Bild‘: {‚@type‘:‚Imageobject‘,‚url‘:„https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png“,‚Breite‘:“ 200 ",‚Höhe‘:“ 200 "},‚Autor‘:“ Nuño Rodrigo“,‚Herausgeber‘: {‚@id‘:‚#PublisherOrg‘}} , { „@type“:“Blogposting“, ‚Überschrift‘:“Caixabank y Sabadel caen en torno al 2% Las entidades catalanas abrieron con Perdidas cercanas al 4% y poco a“, ‚mainEntityOfPage‘: { ‚@type‘: „WebPage“, „@id“: „0“}, „url“:“http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513932801-41f6e4e1a750f5732442705a7b6dd068", ‚datePublished‘:“2017-12-22T09: 53: 21CET “,‚DateModified‘:“ 2017-12-22T09: 53: 21CET“,‚Article‘:“

Sabadel CaixaBank und fallen um 2%

Katalanisch Organisationen eröffneten mit Verlusten von knapp 4% und allmählich Verluste reduzieren. Sabadell Caixabank 2,3% und 2,2% erlaubt.

Die anfängliche Angst verdünnt: IBEX moderate Verluste 1%

Die niedrige Rate von etwa 1%, nachdem die Wahlergebnisse in Katalonien zu verdauen.

Hotelaufenthalte erhöhen 2,1% aber fallen um 6% in Katalonien

Übernachtungen in Hotels in Spanien stiegen um 2,1% im November gegenüber dem Vorjahr auf 17,5 Millionen, während in Katalonien um 6,2% sank auf 2,19 Mio., nach dem INE. In ganz Spanien, Übernachtungen resident Reisende in Spanien um 3,5% im November, während Nicht-Bewohner bis 1,3% waren.

In Katalonien Logiernächte um 4,1% im Fall der Bewohner in Spanien und 7,3% für Nicht-Bewohner fielen. In den ersten elf Monaten des Jahres die Zahl der Übernachtungen um 2,8% in Spanien gegenüber dem gleichen Zeitraum von 2916 erhöht.

Efe

Der Umsatz für das Weihnachts Draw stieg um 3,26%, fiel aber um 7,4% in Katalonien

Lotterie-Verkauf für die Weihnachtslotterie hielt an diesem Donnerstag, 22. Dezember um 3,26 Prozent erhöht 2.759 Mio. zu erreichen. Der Aufwärtstrend hat sich in allen Regionen außer in Katalonien beobachtet worden, die 7,4 Prozent gesunken ist.

Der Anstieg des Konzernumsatzes bundesweit seit 2014 registriert, 2015, 2016, die jeweils eine Steigerung von 4,64, 4,52 und 3,49 Prozent sahen, etwas, das vom Präsident des Lotteries hervorgehoben wurde Inmaculada García, sagte TVE von Europa Press gesammelt. „Wir sind bereits in einer Gesamtsumme von fast 16 Prozent in den letzten vier, die eine sehr wichtige Tatsache ist“, sagte Garcia.

Ep

Die Unsicherheit in Katalonien Entscheidungen langsam Hausverkäufe, nach Idealistin

Fernando Encinar, Leiter Forschung Idealistin, erklärt, dass die Ergebnisse der Wahlen in Katalonien, das gibt die absolute Mehrheit für die Unabhängigkeit Parteien prognostizieren einige Monate der Kontinuität in den wirtschaftlichen und Immobilien werden seit Anfang 2018 widerspiegeln: Verlangsamung Kaufentscheidungen und Unsicherheit, die nicht die wirtschaftliche Erholung nicht profitieren bereits genossen Katalonien“.

MacroYield: „Die independentismo gewinnt aber wird schwierig Procès wieder“

Tras conocerse los resultados electorales, los analistas valoran los resultados electorales. MacroYield explica en su informe diario que “los activos de riesgo españoles permanecerán lastrados mientras no haya más visbilidad respecto a la posición que van a adoptar los partidos independentistas, aunque no parece que puedan tener una salida distinta a la vuelta a la legalidad, con lo que la tensión debería rebajarse en los próximos meses”.

Die Firma Analyst sagte in seinem Bericht, dass die nächsten wichtigsten Termine sind am 23. Januar das Datum, das das Parlament darstellen sollte und am 6. Februar, die die Investitur Debatte für die Bildung der Regierung beginnen und bedarf die Stimmen anwesend der gewählten Abgeordneten (nur die Delegierten Stimme für Mutterschaftsurlaub, Vaterschaftsurlaub oder Behinderung erlaubt ist), so dass sich die Lage der gewählten Abgeordneten und die sich in Haft oder in die Unabhängigkeit bloc (8 zu dieser Zeit) an diesem Tag entkommen wird von entscheidender Bedeutung.

Elecnor bekommt einen Vertrag von 248 Millionen in Brasilien

Celeo Networks, ein Unternehmen von der niederländischen Fonds APG im Besitz und Elecnor wurde eine Leistungskonzession in Brasilien vergeben, in dem es 248 Millionen Euro investieren, wie am Freitag berichtet, die National Securities Market Commission (CNMV).

Das neue Krafterteilungs umfasst verschiedene Streckenabschnitte 500 kV und 230 kV, die insgesamt 414 Kilometer Länge darstellt, die Konstruktion von drei neuen Stationen, insgesamt 4.200 MVA Verarbeitungskapazität und unterschiedliche Vergrößerungen vier bestehenden Unterstationen.

Sabadell und Caixabank Blei fällt: 4%

Banco Sabadell und CaixaBank regredieren 4% am offenen nach der Unabhängigkeit Sieg in Katalonien

„‚AlternateName‘:“ ccastello“,‚Bild‘: {‚@type‘:‚Imageobject‘,‚url‘:„https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png“,‚Breite‘:“ 200 ",‚Höhe‘:“ 200 "},‚Autor‘:“ Cecilia Castelló“,‚Herausgeber‘: {‚@id‘:‚#PublisherOrg‘}} , { „@type“:“Blogposting“, ‚Überschrift‘:“El Ibex abre con una caída del 1,54% en 10,145 puntos“, ‚mainEntityOfPage‘: { ‚@type‘: ‚Seite‘, ‚@id‘ : „0“}, „url“:“http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513929644-aef8175d8ea42f1e52c85129149c4ac2", ‚datePublished‘:“2017-12-22T09: 00: 44CET“, ‚DateModified‘:“2017 -12-22T09: 00: 44CET“,‚Article‘:“

Der Dow eröffnet mit einem Minus von 1,54% bei 10.145 Punkten

Makroreferenzen vorweihnachtliches lange Wochenende

Entlang des erneuerten Fokus darstellt Katalonien, werden die Investoren heute haben auch eine große Batterie von makroökonomischen Daten verweisen, an einem Tag, von wenig Aktivität im Allgemeinen erwartet wird, vor dem langen Wochenende von Weihnachten.

Frankreich und Großbritannien veröffentlichten sein endgültiges drittes Quartal des BIP. In den Vereinigten Staaten würde die persönlichen Einkommen und Ausgaben im November, den Verbraucherpreisindex (PCE) des gleichen Monats, durables Aufträge, auch im November und Dezember der letzte Lesung des Index der Konsumentenstimmung unterstreichen wird veröffentlicht .

Link Securities bietet heute ein enthaltenes Auswirkungen heute für die spanische Börse

Link Securities prevé una apertura bajista para la Bolsa española tras los resultados de las elecciones catalanas, aunque no espera que “a sangre vaya a llegar al río, ya que el Estado, mal que bien, ha mostrado que tiene recursos para defenderse del órdago secesionista y los inversores ya lo saben”. De hecho, cree que tras una apertura claramente a la baja, es posible que el Ibex se estabilice a la espera de conocer novedades.

warnt er nach wie vor, dass „in den kommenden Monaten der spanische Aktienmarkt wird weiterhin schlechter verhalten relativ gesehen, als der Rest der wichtigsten Aktienmärkte in der Eurozone, zumindest bis zu diesem komplexen Szenario wird klarer. Das heißt, in dem spanischen Markt gibt es Unternehmen mit wenig Kontakt mit der spanischen Wirtschaft, die, wenn alle andere Taschen den aktuellen guten Ton pflegen, können Sie sich gut halten. "

Die Risikoprämie steigt zaghaft, 107 Punkte

Der Spread zwischen spanischen und deutschen Schulden steigen 105-107 Basispunkte steigt zwei Punkte auf der Art der spanischen 10-Jahres-Anleihe. Kundgebungen auf dem niedrigsten Niveau in den letzten Monaten.

CaixaBank und Sabadell, noch unter dem Niveau der vorherigen die 1-0

CaixaBank und Sabadell sind jetzt im Fokus der Investoren, nach dem Sieg der pro-Unabhängigkeit bloc in den katalanischen Wahlen, die die absolute Mehrheit erreicht. Beiden Unternehmen verlegten ihren Sitz außerhalb Kataloniens nach dem Referendum vom 1. Oktober, die ihnen schwere Strafe an der Börse erworben. CaixaBank hat noch nicht wiederhergestellt das Niveau vor dem 1-0 und verlor 3,6%, während ein Anstieg von 30,6% im Jahr akkumulieren. Sabadell, steigenden 32,2% im Jahr 2017, verlor ein leichtes 0,96% seit

Sie beschleunigen fällt in den Ibex-Futures

Nach MEFF Futures und unter 10.100 Punkten gehandelt, um 1,9%.

Sabadell verdient 50 Millionen auf den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Hotel Blackstone

Banco Sabadell hat den Verkauf seiner Hotel-Management-Plattform HALLO Blackstone Partner geschlossen, ein im Oktober angekündigt, und das wird 630.700.000 Euro-Transaktion eingeben. Der Verkauf generiert die Bank einen Gewinn von 50 Millionen Euro, die am Ende Dezember dieses Jahr eine Steigerung von 21 Basispunkten CET1 Kapitalquote ermöglicht.

Ibex-Futures bei MEFF um 1%

Die ersten Veränderungen in der Futures-Markt deutet auf einen Börsencrash nach dem Ergebnis der Wahlen in Katalonien. MEFF Futures deuten auf eine Öffnung mit einer Abnahme von 1%.

Leichte Anstieg der Schuldenart

Die Rentabilität der spanischen 10-Jahres-Noten gestern auf $ 1,493 von 1,471% auf. Spanisch Risikoprämie gegenüber deutscher Schuld geht ein 106,9 von 105,2 Punkten.

Sotogrande schließt seine Delisting Angebot

Das Unternehmen hat die CNMV mitgeteilt, dass nach Abschluss des Delisting Übernahmeangebots durch seinen Hauptaktionär ins Leben gerufen, wird das Unternehmen von den Verhandlungen ausgeschlossen. Anleger, die nicht den opa teilnehmen wird die Aktien nicht verkaufen, es ist nicht die erforderliche Mindest 90% der Annahme des Angebots erfüllt war erforderlich, um das Squeeze-Regime zu implementieren. OPA würde etwas mehr als 1% des Kapitals und wurde von 0845%, 78% der Werte an den sie gerichtet wurde angenommen.

Goldman Sachs bereitet eine Verhandlungstisch bitcoin

Die erste Investmentbank der Welt arbeitet während der ersten Hälfte des Jahres Verhandlungstisch criptodivisas, laut Bloomberg zu etablieren. CEO Lloyd Blankfein, und sagte, dass das Unternehmen eine Strategie für diesen wachsenden Markt entwickelt.

Roche kauft US Ignyta 1.700 Mio.

Schweizer Pharmakonzern Roche hat sich bereit erklärt, die US Ignyta spezialisiert in der Krebsbehandlung zu kaufen, für 1.700 Millionen Dollar. Es entspricht eine Prämie von 74% über und aktuellen Preis.

Brent zurücktritt 0,2%

Der Preis für Brent-Öl Barrel fiel um 0,2% auf $ 65,77. Der WTI fiel 0,29% auf $ 58,19.

Der Nikkei schreitet

Der Index der Tokioter Börse hinzugefügt 0,13% auf 22.895 Punkte

Bitcoin fällt 10% auf $ 14.000

Die virtuelle Währung niedrig 105 Hata rund 14.000 US-Dollar auf dem Markt Bitstamp sein, wie von Reuter aufgezeichnet

Der Euro erreichte 1,1817 Dollar fallen, nachdem der Sieg der pro-Unabhängigkeit bloc Lernen

Die europäische Währung hat sich auf $ 1,1817, obwohl es später aus seinen Verlusten erholt hat.

FTSE Futures fällt Punkt

Futures fallen die Londoner Börse auf rund 0,23%

Der Euro ist gegenüber dem Dollar

Der Euro schwächte sich gegenüber der US-Währung. Die europäische Währung niedrig 0,2% auf $ 1,1848.

Die meisten Unabhängigkeit mit 70% die Lupe genommen

Die Pro-Unabhängigkeits-bloc revalidaría die Unabhängigkeit absolute Mehrheit in Sitze in Katalonien. In nicht indpeendentistas gewinnen Stimmen. Bürger priemra Kraft bleibt mit 35 Sitzplätzen.

C und Junts pel Katalonien mit 9% gebunden geprüft

9% ecsrutado, c und Junt Katalonien Pel auf 35 Sitze gebunden. Hinter, haben Abgeordnete 31 ERC Summe und der PSC, 18. Katalonien in Comú acht Parlamentarier, CUP, 5 und der PP, 3.

Der Markt ist besorgt darüber, wartet auf die ersten Ergebnisse

Erste Daten von Nervosität im Markt nach der Schließung der Wahllokale und der Veröffentlichung der ersten Erhebungen. Der Schirm 25 ETF selektive Werte wählt fällt und ADR Telefon, Santander und BBVA leiden auch.

Die independendistas rozarían absolute Mehrheit, nach Eldiario.es

Die Unabhängigkeit Parteien absolura rozarían die Mehrheit nach den Wahlen, laut einer Umfrage von eldiario.es Celeste veröffentlicht und deren Feldarbeit wurde in der zweiten Woche der Wahlkampagne durchgeführt.

Citizen Umfrage zeigt, dass erste Kraft, mit 23,6% der Stimmen und zwischen 32 und 33 Sitzen. Jedoch ist die Menge von ERC, mit zwischen 30 und 31 Sitze, von Junts pro Catalunya mit zwischen 28 und 29 und der Becher 6 oder 7 MPs, würde insgesamt zwischen 64 und 67 Sitze, also höchstens eine weniger als die Mehrheit absolut.

Die Bürger würden die Wahl gewinnen, aber die Separatisten würden die meisten behalten, nach La Vanguardia

Eine Umfrage veröffentlicht von La Vnaguardia gibt Sieg bei den Wahlen der Bürger zwischen 34 und 37 Sitze. Allerdings würde behalten die für die Unabhängigkeit Parteien die absolute Mehrheit. ERC haben zwischen 34 und 36 diputadps, Junts pel Catalonia zwischen 26 und 29 und die Tasse zwischen 5 und 6. Durch die Unabhängigkeit nicht blockieren, die PSC zwischen 18 und 20 diptados und PP zwischen 3 und 5. Katalonien gemeinsam erhalten, neben ihm, würde es zwischen 7 und 8 Parlamentarier registrieren.

Geschlossene Wahllokale in Katalonien

Der Vorstand von Tubos Reunidos ernennt neuen Präsidenten Guillermo Ulacia

Der Vorstand der Geraffte Röhre am Donnerstag der entsprechenden Vereinbarungen beschlossenen Änderungen in der Agentur im vergangenen 26. Oktober von Guillermo Ulacia Arnaiz wird die Gesellschaft CEO angekündigt zu formalisieren. In einer Mitteilung an die Marktkommission National Securities gesendet (CNMV) hat Tubos Reunidos die Anschlusskarte und den Vorsitzenden von Pedro Abasolo Alboniga berichtet. Zur gleichen Zeit hat das Unternehmen unabhängiger Direktor Jorge Mendieta als koordinierender Direktor Gabiola Stahlgruppe ernannt.

Die Europäische Investitionsbank ein Darlehen gewährt Rovi 45 Millionen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat ein Darlehen Rovi Pharmaceutical Laboratories 45 Millionen Euro Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation (F + E + i) zur Unterstützung gewährt, wie das Unternehmen in einer Erklärung angegeben.

Konkret wird die Hilfsprojekte auf der Management-Technologien konzentriert Finanzierung und verlängerter Freisetzung von Medikamenten, einschließlich der präklinischen Entwicklung und klinische Studien, um zukünftige Therapien für Krebs und Krankheit des Zentralnervensystems zu entwickeln.

Die Beteiligung erreicht fast 70% bei 18 Stunden die höchste Zahl jemals aufgenommen

Der zweite Fortschritt der Teilnahme wird bestätigt, dass heute wird die Regionalwahlen in Katalonien mit einem stärkeren Beteiligung sein. Die Daten nach 18 Stunden lagen bei 69,54% gegenüber 63,12% in den Wahlen von 2015, die bisher die Wahl mit mehr Beteiligung gewesen waren.

CAF wird in dem Kapitalmarkt mit einer Emission von Schuldverschreibungen von 200 Millionen freigegeben werden

CAF wird am Kapitalmarkt durch die Ausgabe von Commercial Paper-Programm von 200 Millionen Euro mit einer Laufzeit von einem Jahr, nach dem Bahnhersteller in Beasain (Guipúzcoa) basierend freigegeben werden. Das Unternehmen hat sich in ein Programm eingegeben, diese Art von Schuldverschreibung, die auf der Irish Stock Exchange registriert wurde.

Schulden genommen ruhig Katalanisch Wahlen

Trotz der incertudumbre, die alle Wahltermin bringt, hat dies keine große Gegenstück auf dem Fremdkapitalmarkt hatte, ultralaxas durch die Politik der EZB geändert. Die Rentabilität von 10-Jahres-Anleihe fiel auf 1,46% im Vergleich zu 1,48%, das gestern geschlossen. Wichtiger auf Tiefs August bis 14 Basispunkte gefallen ist die Wirkung auf die Risikoprämie wurde.

Der Ibex schloß mit einem Anstieg von 0,95% auf 10,304.60 Punkte

Kuba verlängert 2 Monate letzte Laufzeit von Raul Castro

Das kubanische Parlament hat heute erstreckt, bis 19. April 2018 der laufenden Legislaturperiode, die nach dem Halten allgemeinen Wahlen nach dem am 24. Februar zu Ende war es wird erwartet, dass Präsident Raul Castro im Amt enthoben.

CaixaBank Tomás Muniesa ernannt Vizepräsident nach dem Rücktritt von Antonio Massanell

El consejo de administración de CaixaBank ha designado a Tomás Muniesa como nuevo vicepresidente del consejo en sustitución de Antonio Massanell, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El nombramiento, con efecto a 31 de diciembre de 2017, se produce después de que Massanell haya presentado este jueves su renuncia como vicepresidente y miembro del máximo órgano de gobierno de la entidad. Muniesa ha sido nombrado miembro del consejo a propuesta de la Fundación Bancaria La Caixa, previo informe favorable de la comisión de nombramientos y sujeto a la verificación de idoneidad por parte del Banco Central Europeo (BCE).El nuevo vicepresidente de la entidad, que también ha sido nombrado vocal de su comisión ejecutiva, mantendrá sus actuales funciones de director general de seguros y gestión de activos en CaixaBank.

Kommission genehmigt, mit Bedingungen, den Kauf von Air Berlin Lufthansa

Die Europäische Kommission hat am Donnerstag gab seine Zustimmung zum Kauf von Air Berlin-ihrer Tochtergesellschaft LGW- von einer anderen deutschen Lufthansa, Brüssel genehmigt unter Auflagen Verzerrungen auf dem Gemeinschaftsmarkt zu verhindern. ‚Lufthansa hat Korrekturmaßnahmen vorgeschlagen verbesserten Kauf LGW um sicherzustellen, dass begrenzte Auswirkungen auf den Wettbewerb haben‘, hat sich die Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager angekündigt.

Solaria begibt Schuldverschreibungen zu 4,15% Zinsen

Solaria Casiopea, filial al 100% del grupo Solaria Energia y Medio Ambiente ha comunicado a la CNMV que ha procedido a la emisión y colocación de un Bono de Proyecto en el día de hoy (21 de diciembre 2017) por un importe nominal de 9,2 millones de euros a fondos gestionados por Rivage Investment SAS, con la finalidad de optimizar su estructura financiera. La Emisión en si se compone de 92 bonos de valor nominal de cien mil euros. Devengarán un interés nominal anual de 4.15%, serán amortizables mensualmente y vencerán en septiembre de 2040. La compañía ha anunciado hoy la compra del 100% de la sociedad Técnicas Ambientales del Norte valorada en 6,42 millones de euros, propietaria de una planta de 1 MW en Villamañán (León).

Wall Street öffnet mit den Gewinnen und der Dow Jones bis 0,32%

Wall Street eröffnet heute mit Gewinnen und der Dow Jones Industrial Average, seine wichtigste Indikator, ist um 0.32% Minuten nach Beginn der Sitzung, während die selektive S & P 500 0,29% zulegte und der Nasdaq-Composite-Index Hinzuzufügen 0,22%.

Brüssel diskutiert die Steuerreform Trump Maßnahmen zu ergreifen,

Die Europäische Kommission erwägt, Maßnahmen zu ergreifen, wenn die Steuerreform vor kurzem in den Vereinigten Staaten zugelassen in Kraft tritt, wie es angenommen wurde, da sie besorgt darüber, dass einige Bestimmungen, die Regeln der Welthandelsorganisation verstoßen und bilateralen Austausch schaden könnten. „Wir verfolgen diese sehr eng und zu analysieren, um zu sehen, welche Auswirkungen sie in Europa haben könnten, für unsere Unternehmen und internationale Vorschriften“, sagte EU-Handelskommissar Cecilia Malmström heute. Kommissar sagte jedoch, dass es „zu früh“ zu sagen, was diese Effekte und die Maßnahmen ergriffen werden.

3.120 Unternehmen haben von Katalonien von Oktober 02-20 Dezember entkam

Insgesamt 3.120 Unternehmen verlegte seinen Hauptsitz von Katalonien in andere Regionen Spaniens zwischen 2. Oktober und dem 20. Dezember, 24 Transfers an diesem letzten Tag der Registrierung eine mehr als am Vortag, nach der Vereinigung der Registrars Mercantile Spanien. Somit Leckage von Unternehmen zu ihrer größeren Zahl stieg in zwei Wochen vor der Abhaltung von Wahlen in Katalonien Tag, obwohl ihr Niveau Hälfte bleiben als die Mitte November vorgestellt.

Brent Tropfen 0,4%

Das Barrel Brent-Rohöl wieder 0,4% auf $ 64,3. WTI ist nach unten 0,71% auf $ 57,68

US revidiert unten BIP im dritten Quartal auf 3,2%

Die US-Wirtschaft wuchs um 3,2% im dritten Quartal, ein Zehntel weniger als ursprünglich geschätzt, durch die Auswirkungen des geringeren Verbrauchs. Es ist jedoch die höchste Wachstumsrate seit 2015.

Bankia erwägt Ruhestand ab dem Alter von 57

Die Umstrukturierung der Bankia anlässlich seiner Fusion mit Banco Mare Nostrum (BMN) wird ab 57 Jahren Vorruhestand prüfen, nach Europa Press in Union Quellen. So hat es das Management der Bank zu Gewerkschaften im Rahmen des vorangegangenen Konsultationsprozess zur formellen Verhandlungen über Record of Employment Verordnung (ERE) übertragen, die das Unternehmen gelten Verdoppelungen der Fusion zu beseitigen und zunächst Ausfahrt in Betracht gezogen, 2.510 Arbeiter.

Die Stärke der Euro-Renditen europäische Börsen zu bestrafen, nach Unicorp Heritage

Der Euro zurück über $ 1,18. Die europäischen Aktienmärkte korrigiert und der Eurostoxx 50 kämpft nicht die Unterstützungszone zu verlieren. Der Euro hat erholte sich wieder und Unicorp Heritage frage mich, ob starken Euro und schwachen Dollar. Das Unternehmen versteht, dass die Bewegung, die in diesen Tagen geschieht mehr Euro-Stärke schwacher Dollar ist.

„Der starke Euro bestraft Exporteure und schadet die Inflationsziele der EZB, da billigere Importe. Aber ein starker Euro ist gleichbedeutend mit dem Markt klar, dass die Euro-Wirtschaft stark die kommenden Quartale wachsen wird. "

Ryanair Gewerkschaften in Irland entfernt die Möglichkeit, Streik

Die Pilotenvereinigung ed Ryanair in Irland hat eine schriftliche Bestätigung erhalten, dass das Unternehmen als Ansprechpartner erkennt. Er hatte zuvor gedroht, den Streik wieder zusammenkommen, wenn das Unternehmen verbal in die Union aufgenommen, den Dialog nicht schriftlich bestätigt hat.

Die Teilnahme an 34,51% um 13.00 Uhr

Frühe Daten zeigen, dass die Landesregierung der Teilnahme an 13 Stunden in den katalanischen Wahlen 34,51% betrug, wobei Daten von 26% der Tische. Im Jahr 2015 und mit 100% Datentabellen, die Teilnahme an dieser Stunde war 35,1%. Es ist jedoch kaum vergleichbar, wenn be Wahlen an einem Wochentag und Präzedenzfälle, wie üblich, an Sonntagen Daten statt.

„‚AlternateName‘:“ nuno_rodrigo“,‚Bild‘: {‚@type‘:‚Imageobject‘,‚url‘:„https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png“,‚Breite‘:“ 200 ",‚Höhe‘:“ 200 "},‚Autor‘:“ Nuño Rodrigo“,‚Herausgeber‘: {‚@id‘:‚#PublisherOrg‘}} , { „@type“:“Blogposting“, ‚Überschrift‘:“¿Será China uno de los Desafios para los mercados en 2018 El Equipo de Mehr activos de M & G sostiene que“, ‚mainEntityOfPage‘: { ‚@type‘ : „Seite“, „@id“: „0“}, „url“:“http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513857764-2173572da6c637d74b089f5185956eb3", ‚datePublished‘:“2017-12-21T13: 02: 44CET“,‚DateModified‘:“ 2017-12-21T13: 02: 44CET“,‚Article‘:“

Wird China eine der Herausforderungen für die Märkte im Jahr 2018 sein?

El equipo de multi-activos de M&G sostiene que China ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento mundial observado en 2017. No obstante, recientemente ha mostrado indicios que apuntan a una ralentización de su actividad, un endurecimiento de su política y un aumento de los rendimientos de los bonos. “Estos indicios han llevado a muchos a sugerir que la economía china seguirá ralentizándose en 2018”, apunta.

Er fügt hinzu, dass „die Höhe der Verschuldung des asiatischen Riesen seit vielen Jahren Bedenken geäußert, aber wie geschieht in der Regel mit Langstrecken Trends, Aufmerksamkeit gewidmet wurde, Höhen und Tiefen im Laufe der Zeit erfahren. Eine Verlangsamung Wirtschaft und eine Straffung der Geldpolitik zu einem Wiederaufleben der Angst vor einer ‚harten Landung‘ führen könnten. "

Wenig Bewegung im Preis der katalanischen Banken

Die Konferenz findet an der Börse mit wenig Bewegung. Catalan zwischen Banken, Caixabank bis 0,12% und 0,4% Sabadell fortschreitet.

Der Ibex gehandelt Wohnung: Ferrovial führt zunimmt, Telefónica ist der Wert sinkt

Der Ibex steigt 0,09% auf 10216 Punkte. Ferrovial und Inditex Blei erhöht (1,4% und 1,13% betragen). Telefon fällt und Iberdrola 0,7%, 0,55%.

Verlosung Lotterie Weihnachtsmorgen verteilt 2,380 Millionen Euro Preisgeld

Außerordentliche Gewinnspiel Lotterie Weihnachten 2017 am Freitag, 22. Dezember verteilt, insgesamt 2,380 Millionen Euro Preisgeld, die mehr als das Vorjahr (2.310 Mio. Euro) 70 Millionen, und gesegnet mit dem ‚Gordo‘ wird 400.000 Euro erhalten die zehnte, mit 680 Millionen Euro mit dem Hauptpreis geteilt werden.

Der zweite Preis wird auf 1,25 Mio. Euro pro Satz (125.000 Euro bis zehnten) betragen und der dritte ist 500.000 Euro an die Reihe (50.000 Euro bis zehnten). Darüber hinaus wie im letzten Jahr, wird es zwei vierte Preise im Wert von 200.000 Euro sein (20.000 Euro auf den zehnten) und acht Fünftel von 60.000 Euro (6.000 Euro pro Zehntel). Es wird auch 1794 Preise im Wert von 100 Euro.

Insbesondere für jeden Euro gespielt, wird der acertantes erste Preis 20.000 Euro sein; der zweite, 6.250 Euro; Die dritten, 2.500 Euro; diejenigen des Quartals 1.000 Euro; und die fünften, 300 Euro.

„‚AlternateName‘:“ mirianuca“,‚Bild‘: {‚@type‘:‚Imageobject‘,‚url‘:„https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png“,‚Breite‘:“ 200 ",‚Höhe‘:“ 200 "},‚Autor‘:“ Miriam Calavia“,‚Herausgeber‘: {‚@id‘:‚#PublisherOrg‘}} , { „@type“:“Blogposting“, ‚Überschrift‘:“El precio del gasóleo arranca las Navidades en Maximum ab julio de 2015El precio medio del litro de“, ‚mainEntityOfPage‘: { ‚@type‘: ‚Seite‘, „@id“: „0“}, „url“:“http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513855152-a03d0b4cd195f81623ac6a2c859fe7a4", ‚datePublished‘:“2017-12-21T12: 19: 12CET“, „DateModified „:“ 2017-12-21T12: 19: 12CET“,‚Article‘:“

Der Preis für Diesel beginnt Weihnachten höchsten Wert seit Juli 2015

Der Durchschnittspreis pro Liter Diesel hat diese Woche bis zu 1.137 Euro erholte sich damit den höchsten Stand seit Juli 2015 vor den Toren der Beginn der Ferienzeit, nach Daten von Europa Press aus Oil Bulletin der Europäischen Union gesammelt ( EU).

Nach dem Fall der letzten Woche, der Preis für Diesel um mehr als 60% der spanischen Flotte verbraucht, hat den Aufwärtstrend in dieser Woche auf 0,35% teurer wieder aufgenommen.

Somit berührt der durchschnittliche Preis pro Liter Diesel ein neues Jahreshoch in diesem letzten Abschnitt 2017 und steht auf ein Niveau nicht seit Ende 2015 gesehen.

„‚AlternateName‘:“ mirianuca“,‚Bild‘: {‚@type‘:‚Imageobject‘,‚url‘:„https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png“,‚Breite‘:“ 200 ",‚Höhe‘:“ 200 "},‚Autor‘:“ Miriam Calavia“,‚Herausgeber‘: {‚@id‘:‚#PublisherOrg‘}} , { „@type“:“Blogposting“, ‚Überschrift‘: { ‚@type‘: ‚mainEntityOfPage‘“AIAF ein negociación el nuevo bono sozialen del Ayuntamiento de BarcelonaAIAF, el mercado de renta fija Admite“ ‚Seite‘, „@id“: „0“}, „url“:“http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513854629-8572680586ccb788e1bab3e926ebbcdd“, ‚datePublished‘:“2017-12-21T12: 10: 29CET“, „DateModified „:“ 2017-12-21T12: 10: 29CET“,‚Article‘:“

AIAF gab die neue soziale Bindung der Stadt Barcelona zum Handel

AIAF, der Rentenmarkt von Bolsas y Mercados Españoles (BME) hat zum Handel am Donnerstag die neue Ausgabe von sozialen Bindungen ins Leben gerufen durch den Stadtrat von Barcelona in Höhe von insgesamt 35 Millionen Euro zugelassen, wie durch den Betreiber gemeldet spanischer Markt.

Das Problem wird in das Mandat der Regierungskommission der Stadt Barcelona zu Crédit Agricole zu beraten, Struktur und stellen Sie einen oder mehrere Schulden Probleme für einen Gesamtbetrag von maximal 86,1 Mio. Euro gegeben integriert.

Die Frage, die eine Laufzeit von zehn Jahren und einem jährlichen Kupon von 1,921% hat, ist Teil des städtischen Aktionsplans 2016-2019, die die Ziele der Stadt legt nachhaltige soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu generieren.

„‚AlternateName‘:“ mirianuca“,‚Bild‘: {‚@type‘:‚Imageobject‘,‚url‘:„https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png“,‚Breite‘:“ 200 ",‚Höhe‘:“ 200 "},‚Autor‘:“ Miriam Calavia“,‚Herausgeber‘: {‚@id‘:‚#PublisherOrg‘}} , { „@type“:“Blogposting“, ‚Überschrift‘:“Renfe Lanzara la última tanda de 50.000 billetes de AVE 25 Euro tras el día de la Lotería de“, ‚mainEntityOfPage‘: { ‚@type‘: „WebSeite “,‚@id‘:‚0‘},‚url‘:“ http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513851369-c0c20e291699b9743675d805eded3c14 ",‚datePublished‘:“ 2017-12-21T11: 16: 09CET“, „DateModified“:“2017-12-21T11: 16: 09CET“, ‚Article‘:“

Renfe wird die neueste Charge von 50.000 Tickets zu 25 Euro AVE Tag nach Weihnachten Lotterie starten

Renfe startete 23 um Mitternacht am Freitag, 22. Dezember bis Samstag die letzte Charge von Tickets AVE-Zug bis 25 Euro, die zweimal, bevor verkaufen wird auch Sitze 50.000, wie am Dienstag bekannt gegeben, Sevilla Minister für Entwicklung, Inigo de la Serna.

Tickets und wird der Tag zum Verkauf nach der Weihnachts Verlosung gehen und Reisen ermöglicht, auf alle Züge bis zum nächsten 26. Februar AVE.

Dies ist die neunte und letzte Runde der Räume 25 Euro von der Eisenbahngesellschaft AVE hat jeden Monat am 25. in diesem Jahr zum Verkauf gestellt, im Gedenken an dem 25. Jahrestag der High Speeds in Spanien.

„‚AlternateName‘:“ mirianuca“,‚Bild‘: {‚@type‘:‚Imageobject‘,‚url‘:„https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png“,‚Breite‘:“ 200 ",‚Höhe‘:“ 200 "},‚Autor‘:“ Miriam Calavia“,‚Herausgeber‘: {‚@id‘:‚#PublisherOrg‘}} , { „@type“:“Blogposting“, ‚Überschrift‘:“Acerinox eine su Junta de propondrá accionistas un dividendo con pago únicoEl Consejo de Administración de“, ‚mainEntityOfPage‘: { ‚@type‘: ‚Seite‘, „@ id“:‚0‘},‚url‘:“ http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513851002-433b68c819fe124bd5e722576d392d89 ",‚datePublished‘:“ 2017-12-21T11: 10: 02CET“,‚DateModified‘: „2017-12-21T11: 10: 02CET“, „Article“:“

Acerinox wird mit einer Einmalzahlung an ihre Aktionäre eine Dividende Vorstand vorschlagen

Der Vorstand von Acerinox hat sich bereit erklärt zu der nächsten Hauptversammlung eine Dividende mit einer einzigen Zahlung vorzuschlagen, die im Juli nächsten Jahres verteilt werden, so das Unternehmen.

Im Juli letzten Jahres, Acerinox und bezahlte das erste Unternehmen, eine Dividende von 0,45 Euro je Aktie, die das Geld in den letzten vier Jahren verteilt.

Der Stahlkonzern hatte bereits im Jahr 2013 die Zwischendividende zahlen und ergänzende im Juli für eine Einmalzahlung ersetzt.

„‚AlternateName‘:“ mirianuca“,‚Bild‘: {‚@type‘:‚Imageobject‘,‚url‘:„https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png“,‚Breite‘:“ 200 ",‚Höhe‘:“ 200 "},‚Autor‘:“ Miriam Calavia“,‚Herausgeber‘: {‚@id‘:‚#PublisherOrg‘}} , { „@type“:“Blogposting“, ‚Überschrift‘:“Dogi Sube el 6% tras comprar RitexLas acciones de Dogi rebotan más de un 6% en los primeros Compases de la“, ‚mainEntityOfPage‘: { ‚@type‘ : „Seite“, „@id“: „0“}, „url“:“http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513849108-b9f4ed811ca3c8841877ec759373b070", ‚datePublished‘:“2017-12-21T10: 38: 28CET“,‚DateModified‘:“ 2017-12-21T10: 38: 28CET“,‚Article‘:“

Dogi bis 6% nach Ritex Kauf

Dogi Aktien prallten mehr als 6% in den frühen Stadien der Sitzung nach dem Kauf der katalanischen Firma Ritex Gewebe ankündigen. Dogi, über ihre Tochtergesellschaft elastische Gewebe, hat in der Firma Design und den Vertrieb von Stoffen und Textilien Ritex, in Parets del Valles (Barcelona) und im Wert von drei Millionen Euro zu 100% der Anteile erworben die Wachstumsaussichten und potenzielle Synergien.

Sareb Darlehen verkauften an den Deutschen 375m

Gesellschaft Management Vermögen von der Bank Restructuring (Sareb) Die Deutsche Bank hat ein Portfolio mit einem Nominalwert von 375 Millionen Euro, die so genannte ‚Agnes‘ übertragen. Dies ist der größte institutionelle Operation durch die so genannte ‚Bad Bank‘ im Jahr 2017, berichtet Sareb.

Die Darlehen sind durch Immobilien besichert sind hauptsächlich in der Gemeinschaft von Madrid, Katalonien, Andalusien und Aragon. In den meisten Fällen ist es Wohnanlagen abgeschlossen, obwohl pünktlich eine tertiäre Sicherheit und Büroflächen umfasst.

Ruhe im Park mit dem katalanischen Wahlen Hintergrund

Die europäischen Aktienmärkte zupfen den Tag mit leichten Rückgängen. Im Falle von Ibex, sind die größten Kürzungen für Siemens Gamesa, Acciona und Iberdrola. Unter den besten Highlights Ferrovial, Techniken und Acerinox.

Ruhe in den katalanischen Werte. Sabadell ergibt nur 0,2%, während Caixabank 0,45% fällt. Gehäuse Colonial verloren 0,6% und Grifols, 0,5%.

Wenn Sie sich zu Hause Hypotheken moderierten seinen Anstieg auf 8,2% im Oktober

Die Zahl der Hypotheken auf Häuser in den Aufzeichnungen registriert von Eigentum bei 24.706 im Oktober letzten Jahr stand, eine Zahl 8,2% höher als im gleichen Monat im Jahr 2016, wie berichtet, am Donnerstag des Nationalen Institut für Statistik ( INE).

In diesem Jahr Rallye, mit diesem accumulate sechs aufeinanderfolgenden Monaten zunimmt, ist ein niedriger Punkt im September erfahren, wenn die beliehenen Häuser um 9,2% stieg.

Die durchschnittliche Höhe der Hypotheken stieg um 9,2% im Vergleich zum Oktober 2016 bis zu 120.628 Euro, während das Fremdkapital um 18,2% über das Vorjahr stieg auf 2,980.2 Millionen Euro steht.

„‚AlternateName‘:“ mirianuca“,‚Bild‘: {‚@type‘:‚Imageobject‘,‚url‘:„https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png“,‚Breite‘:“ 200 ",‚Höhe‘:“ 200 "},‚Autor‘:“ Miriam Calavia“,‚Herausgeber‘: {‚@id‘:‚#PublisherOrg‘}} , { „@type“:“Blogposting“, ‚Überschrift‘:“Siemens Gamesa y Aena, los más castigados del IbexLa jornada comenzó con Telefónica, CaixaBank y Sabadell“, ‚mainEntityOfPage‘: { ‚@type‘: ‚Seite‘, „@id“: „0“}, „url“:“http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513844438-654f896f27119d94782c0d7a4a89c020", ‚datePublished‘:“2017-12-21T09: 20: 38CET“, „DateModified „:“ 2017-12-21T09: 20: 38CET“,‚Article‘:“

Gamesa und Siemens Aena, die Hauptlast der Ibex

Der Tag begann mit Telefónica, CaixaBank und Sabadell als die schlimmsten Werte des Ibex, mit Rückgängen, die um 0,6% waren. Wenige Minuten später die größten Verluste und die aufgezeichnete Siemens Gamesa Cattail, 1,4% und 1%, respectively.

Telefónica verloren nun 0,7%. Und CaixaBank und Sabadell im Prinzip das empfindlichste Ergebnis katalanische Wahlwerte, 0,5% und 0,3% betragen.

Ferrovial führt IBEX mit steigt mehr als 2%

Ferrovial führt der Ibex mit einem Anstieg von mehr als 2% gestiegen, nachdem das größte Projekt gestern bisher etwa 1.150 Millionen Euro in Australien erreicht ankündigen. Das Unternehmen hat Anleihen in den USA gestellt und unterzeichnet ein Darlehen zur Finanzierung des Projekts, ohne die Menge dieser Transaktionen angeben.

negativ Öffnung

Der Dow fällt 0,18% bis 10,189.4 Punkte

Der Ibex, zwischen 10.550 und 9950 als Ergebnis der katalanischen Wahlen

Morgen ist, wenn der Markt auf das Ergebnis der Wahlen in Katalonien reagiert. Die Unsicherheit ist hoch, aber nach dem Bereich, in dem der Ibex in den letzten Monaten bewegt hat, selektiv könnte zwischen 10.550 und 9.950 Punkten liegen, je nach Ergebnis, zeigt von MacroYield. Das Unternehmen keinen signifikanten Einfluss auf die Risikoprämie antizipieren, die das Dach im Oktober erreichte in den 130 Basispunkte hätte.

Die Bank of Japan hielt ihre Geldpolitik unverändert

Die Bank of Japan hat die Geldpolitik unverändert beibehalten nach dem heutigen Sitzung, die bei -0,1% und Steuerart in den kurzfristigen Referenzkurse fortgesetzt 10 Jahre etwa 0% zu lokalisieren. Die Entscheidung wurde von 8 Ja-Stimmen genommen und einem gegen. Haruhiko Kuroda Gouverneur erklärte, dass es nicht die Absicht, ihre Politik und ihre Reize zu ändern benötigt werden, mit der Inflation weit unter dem Ziel von 2%.

Link Securities stuft Kauf Europac reduzieren

Link Securities reduziert seine Empfehlung für Europac von Kauf zu reduzieren. Die Firma glaubt, dass Europac einer der attraktivsten unter denen, die in den spanischen Markt Industrieunternehmen. Das bedeutet aber, der starke Anstieg im Jahr, 125%“, dass, zu laufenden Preisen, und auf unserer fundamentalen Bewertung von 10,67 Euro je Aktie basierte immer der Wert mit einem Aufschlag und Multiplikatoren Ausgang zitiert eine ziemliche Herausforderung trotz guter Geschäftsaussichten des Unternehmens präsentiert zu werden „, sagte Link-Securities.

Másmovil neu aushandelt einen syndizierten Kredit mit weniger Zinsbetrag und mehr

Másmovil hat es geschafft, die Refinanzierung eines syndizierten Kredits von 386 Millionen Euro zu schließen, im Oktober unterzeichnet 2016 seine Dauer in etwa einem Jahr verlängert hat und reduziert seine Kreditkosten um 25 Basispunkte, während erhöhte seine Menge . So hat es eine neue Tranche der Finanzierung 150 Millionen erhalten, was die Bereitstellung von Kommunikationsinfrastruktur Financiare. Neuverhandlung der Kredit hat eine Überzeichnung von 35% hatte und wurde von Santander, BNP Paribas und Société Générale gesichert und koordiniert.

Atresmedia, Enagas und Viscofan Pay Dividende

Tag Dividendenzahlungen an der Börse. Atresmedia liefert eine außerordentliche Dividende von 0,45 Euro pro Aktie; Enagas zahlt eine Gebühr in Höhe von 0,584 Euro je Aktie und Viscofan je Aktie an die Aktionäre 0,62 Euro bezahlt.

Hispania unterzeichnete eine Kaufoption Hotels für 165 Millionen Euro erwerben

Hispania hat eine Kaufoption mit Alchemie, europäischer Private-Equity-Gesellschaft, für den Erwerb von sieben Hotels in Alua Hotels & Resorts Kette unterzeichnet, in Höhe von insgesamt 165 Millionen Euro. Hispania erwartet am Ende Februar 2018 diese Kaufoption ausführen, in Bezug auf die CNMV mitgeteilt.

Die Hotelkette Hotels & Resorts Alua in der Transaktion vereint mehr als 1.700 Zimmer in sieben Hotels verteilt über Balearen und den Kanarischen Inseln .Alua Hotels & Resorts Hotels durch einen Mietvertrag mit einem festen und einem variablen betrieben wird sich fortsetzen, in Einklang mit dem Rest von Hispania Hotels. Im Rahmen der Transaktion erwartet Hispania rund 20 Millionen Euro investieren vier der sieben Einrichtungen zu reformieren.

Chinese Uber geschlossen, um eine Finanzierungsrunde von 3.370 Mio.

Transporttechnik Unternehmen Didi ChuXing, das äquivalent von Uber in China, geschlossen hat eine Finanzierungsrunde mit einem Betrag von 4.000 Millionen US-Dollar (3.370 Millionen Euro), gab heute in einer Erklärung.

Dieser Betrag soll die Entwicklung ihrer Fähigkeiten in der künstlichen Intelligenz (KI), die internationale Expansion und neue Geschäftsideen, wie die Entwicklung von Service-Netze von Elektrofahrzeugen und / oder Hybrid fördern.

„‚AlternateName‘:“ nuno_rodrigo“,‚Bild‘: {‚@type‘:‚Imageobject‘,‚url‘:„https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png“,‚Breite‘:“ 200 ",‚Höhe‘:“ 200 "},‚Autor‘:“ Nuño Rodrigo“,‚Herausgeber‘: {‚@id‘:‚#PublisherOrg‘}} , { „@type“:“Blogposting“, ‚Überschrift‘:“disparos en la frontrera entre las dos Coreas: el Kospi bajaSoldados surcoreanos hicieron al menos dos“, ‚mainEntityOfPage‘: { ‚@type‘: ‚Seite‘, „ @id“:‚0‘},‚url‘:“ http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513839680-24c4779e8e6ae33d830377beba8c9878 ",‚datePublished‘:“ 2017-12-21T08: 01: 20CET“,‚DateModified‘ „2017-12-21T08: 01: 20CET“: ‚Article‘:“

Geschossen im frontrera zwischen den beiden koreanischen Staaten: die Kospi nach unten

Südkoreanische Truppen gemacht als Reaktion auf Bewegungen von Truppen Regime in Pjöngjang für einen Deserteur mindestens zwei Dutzend Schüsse in die nordkoreanische Zone in Waffenstillstandslinie zwischen Nord und Süd, auf der Suche. Die erhöhte Spannung an der Grenze hat die chinesische Weigerung schließt ich den Besuch in Korea von mehreren Gruppen von Touristen zu ermöglichen. Seoul Kospi Index fiel um 1,7%.

"" AlternateName ":" nuno_rodrigo "" Bild ": {" @type ":" Imageobject "" url ":" https://hardmonkeypc.uk/ghostproject/media/2017/12/1514058331_258_la-bolsa-encaja -Der-Ergebnis-Wahl-with-Tropfen-top-to-1 als erwartet-the-mercado.jpg "" Breite "" 432 "" Höhe ":" 243 "}," Autor ":" Nuño Rodrigo "" Herausgeber ": {" @id ":" #PublisherOrg "}}, {" @type ":" Blogposting "" Überschrift ":" Trump feiert die größte Steuersenkung in der Geschichte des EEUUEl Präsidenten USA, Donald "" mainEntityOfPage ": {" @type ":" Seite "" @id ":" 0 "}," url ":" http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513836305-d04e20c95b1b509e5022bb7add1701a1 "" datePublished ":" 2017-12-21T07: 05: 05CET "" DateModified ":" 2017-12-21T07: 05: 05CET "" Article ""

Trump feiert „die größte Steuersenkung in der Geschichte“ US

Der US-Präsident, Donald Trump, gefeiert hat die Zustimmung der „größten Steuersenkung in der Geschichte“ des Landes erreicht, nachdem der Kongress heute die endgültige Genehmigung gab seine lang ersehnte Steuerreform.

Der Präsident dankte, fast eins nach dem anderen, die wichtigsten Akteure in der Gesetzgebung, die ihre Steuerreform gemacht haben, einschließlich der republikanischen Führer beider Kammern, Paul Ryan und Mitch McConnell, und Sen. Susan Collins genehmigt ein komplizierte Abstimmung erreicht für Trump eine des moderateren konservativen Senats zu sein.

„‚AlternateName‘:“ ccastello“,‚Bild‘: {‚@type‘:‚Imageobject‘,‚url‘:„https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png“,‚Breite‘:“ 200 ",‚Höhe‘:“ 200 "},‚Autor‘:“ Cecilia Castelló“,‚Herausgeber‘: {‚@id‘:‚#PublisherOrg‘}} , { „@type“:“Blogposting“, ‚Überschrift‘:“Elecciones en CataluñaLos inversores estarán muy atentos a las elecciones que se celebran hoy en Cataluña.“, ‚mainEntityOfPage‘: { ‚@type‘: ‚Seite‘, „ @id“:‚0‘},‚url‘:“ http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513835226-d0b051f938a459dc6c34c1e48431c7a8 ",‚datePublished‘:“ 2017-12-21T06: 47: 06CET“,‚DateModified‘ „2017-12-21T06: 47: 06CET“: ‚Article‘:“

Wahlen in Katalonien

Die Anleger werden sehr aufmerksam sein, um die heute in Katalonien abgehaltenen Wahlen. Insgesamt 5.554.394 Katalanen sind aufgerufen, bei den Wahlen am Donnerstag abstimmen 135 Mitglieder des Parlaments aus insgesamt 38 Kandidaten zu wählen, nach der Generalitat von der Regierung Delegation in Katalonien angeboten.

Dies ist 0,79% mehr Menschen als bei den Wahlen vom 27. September gewählt, 2015 und die gesamten Volkszählung leben 5.328.013 Menschen in Katalonien und 226.381 im Ausland tun und sind berechtigt, Abstimmung.

Es hat sich die Zahl der Menschen erhöht, die aus dem Ausland stimmten 39.521 zu erreichen, 85,5% mehr als im Jahr 2015, während die Zahl der Bürger senken, die mit der Post stimmen haben: 78.876 Menschen, 26,5 weniger.

„‚AlternateName‘:“ ccastello“,‚Bild‘: {‚@type‘:‚Imageobject‘,‚url‘:„https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png“,‚Breite‘:“ 200 ",‚Höhe‘:“ 200 "},‚Autor‘:“ Cecilia Castelló“,‚Herausgeber‘: {‚@id‘:‚#PublisherOrg‘}} , { „@type“:“Blogposting“, ‚Überschrift‘:“El Euro, cae estableEl Euro un 0.04% Frente al dólar hasta situarse en 1,1866 dólares“, ‚mainEntityOfPage‘: { ‚@type‘: „ WebPage“,‚@id‘:‚0‘},‚url‘:“ http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513835117-46620561580760bceb78320880bc55f5 ",‚datePublished‘:“ 2017-12-21T06: 45: 17CET“ „DateModified“:“2017-12-21T06: 45: 17CET“, ‚Article‘:“

Der Euro, stabil

Der Euro fiel 0,04% gegenüber dem Dollar bei $ 1,1866 zu stehen

Europäisches Futures Trading

FTSE Futures fallen 0,2% und einem unteren offenen in London antizipieren

CaixaBank Präsident Jordi Gual, schließt sich der Vorstand von Repsol

Der Repsol-Gruppe hat die CNMV mitgeteilt, dass ihr Vorstand in seiner Sitzung am heute genehmigt hat, auf Vorschlag des Aktionärs CaixaBank, der Zwischen Ernennung von Jordi Gual Solé, Presdiente von CaixaBank, als externer Director von die Gesellschaft. Die Ernennung erfolgt, um die Vakanz durch den Rücktritt von Antonio Massanell Lavilla seiner Leitung und seiner Ernennung als Mitglied des Nominierungsausschusses und des Ausschusses der Nachhaltigkeit verursacht zu füllen.

Iberdrola wird nach dem Gewinn 295 Megawatt neun Windparks in Brasilien bauen

Iberdrola, a través de su filial Neoenergia, se ha adjudicado 295 megavatios (MW) de potencia eólica en Brasil en el concurso internacional organizado por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel). Esta adjudicación supone un primer gran paso en el sector de las renovables del grupo en Brasil tras la creación este verano de la nueva Neoenergia y de acuerdo a los planes de crecimiento fijados en su estrategia.

Insbesondere kann die Tochtergesellschaft von Iberdrola, Produktintegration seiner Beteiligungs Neoenergia und Elektro, baut neun neue Parks in der Gegend von Santa Luzia, im US-Bundesstaat Paraíba, um in Betrieb genommen im Januar 2022.El Entwicklung dieser Projekte Wind in dem südamerikanischen Land eine Investition von rund 330 Millionen Euro nach Europa Press auf Marktquellen beinhaltet.

American Express erwirbt 35% seiner spanischen Tochtergesellschaft

American Express Global Business Travel (GBT) Barceló-Gruppe hat die 35% der Anteile gekauft, dass seit 2008 die spanische Gruppe GBT Spanien hat.

NH entscheidet über das Angebot Fusion Barcelo 10. Januar

NH Hotel Group wird von der Barceló-Gruppe am 10. Januar auf einer Sondersitzung des Board of Directors, eine endgültige Entscheidung über das geplante Fusion Angebot nehmen, wie die National Securities Marktkommission (CNMV) informiert.

NH hat bestätigt, dass sein Board of Directors heute diskutiert „Zeichen unaufgeforderte Interesse“ der mallorquinischen Gruppe unter Beteiligung von externen Beratern in bestimmten Phasen der Debatte.

Dogi erwirbt ein Textil, auf 3 Millionen geschätzt

Dogi hat Cerado eine katalanische Textilunternehmen zu kaufen, Ritex und bei etwa 3 Millionen Euro. Am Ende 2016 erreicht Ritex Umsatz von 7,4 Millionen Euro, und die 2017 voraussichtlich einen Umsatz von 8,0 Millionen Euro erreichen.

BME eine Dividende von 0,6 Euro je Aktie zahlen

Der Verwaltungsrat von Bolsas y Mercados Españoles (BME) vereinbart Mittwoch am 29. Dezember der zweiten Zwischendividende bis 2017 Konten auf 50 Millionen Euro belastet zu zahlen, was 0,6 Euro Verbreitung brutto pro Aktie, die gleiche Vergütung, die im vergangenen Jahr verteilt wurde.

Seit 2009 gilt BME eine Politik der Verteilung ordentlicher Dividende des Unternehmens in drei Raten, so wird erwartet, dass die endgültige Dividende für 2017 am 11. Mai 2018. Am 8. September bezahlt wurde, BME verteilt hat unter ihren Aktionären eine Dividende von 0,4 Euro brutto pro Aktie.

Ebro Foods werden drei Zwischendividenden im Jahr 2018 verteilen

Der Vorstand der Ebro Foods hat sich bereit erklärt insgesamt 0,57 Euro je Aktie Dividende durch das nächste Jahr zu zahlen. Er machte drei Zahlungen von 0,19 Euro je am 2. April, 29. JUNI - 1. Oktober 2018.

Bankinter eine Dividende 0,62 Euro je Aktie am 29. Dezember zahlen

Bankinter bezahlt am 29. Dezember die dritte Zwischendividende für das Geschäftsjahr 2017, die einen Betrag von 0,62 Euro je Aktie haben wird, wie von der Gesellschaft an der National Securities Market Commission (CNMV) berichtet.

Sobald die entsprechenden Steuerabzug, der Nettobetrag der Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet Bankinter 0,05 Euro je Aktie betragen.

Die Zahlung der Dividende wird durch die in der Gesellschaft Management System Registrierung beteiligten Stellen erfolgen, Clearing und Settlement (Iberclear), die als Einheit Bankinter bezahlen.

„‚AlternateName‘:“ mirianuca“,‚Bild‘: {‚@type‘:‚Imageobject‘,‚url‘:„https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png“,‚Breite‘:“ 200 ",‚Höhe‘:“ 200 "},‚Autor‘:“ Miriam Calavia“,‚Herausgeber‘: {‚@id‘:‚#PublisherOrg‘}} , { „@type“:“Blogposting“, ‚Überschrift‘:“Dos nuevas socimis de viviendas y oficinas Salen al MABLas socimis de oficinas y viviendas en alquiler PSN“, ‚mainEntityOfPage‘: { ‚@type‘: ‚Seite‘, „@id“: „0“}, „url“:“http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513774946-ebf6569d71da9763e8fa9ad1edf8f2e7", ‚datePublished‘:“2017-12-20T14: 02: 26CET“, „DateModified „:“ 2017-12-20T14: 02: 26CET“,‚Article‘:“

Zwei neue Wohn- und Büro SOCIMIs gehen zu MAB

Die SOCIMIs von Büros und Häuser zur Miete PSN Property Management und wird der Handel in den kommenden Tagen auf dem Alternative Investment Market (MAB), nach BME Barcino.

Somit wird nach diesen beiden Neuzugängen, die Liste der SOCIMIs auf diesem Markt gehandelt werden, werden insgesamt 45 erreichen.

Insbesondere für Freitag, 22. Dezember ist bereits geplant an der MAB SOCIMI MSN-Management Premiere, ein Unternehmen von einer Versicherungsgesellschaft im Besitz, die ein Portfolio von Hotel- und Bürofläche verteilt auf 27 Gebäude in 21 Städten hat Spanien und Portugal.

„‚AlternateName‘:“ mirianuca“,‚Bild‘: {‚@type‘:‚Imageobject‘,‚url‘:„https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png“,‚Breite‘:“ 200 ",‚Höhe‘:“ 200 "},‚Autor‘:“ Miriam Calavia“,‚Herausgeber‘: {‚@id‘:‚#PublisherOrg‘}} , { „@type“:“Blogposting“, ‚Überschrift‘:“La reforma steuerliche, un nuevo apoyo para los mercados de renta variableEl Senado de Estados Unidos ha aprobado“, ‚mainEntityOfPage‘: { ‚@type‘: ‚Seite‘ „@id“: „0“} „url“:“http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513773842-8ea1b7faca1b1eebe9b4519bb68054ac“, ‚datePublished‘:“2017-12-20T13: 44: 02CET“, „ DateModified“:“ 2017-12-20T13: 44: 02CET“,‚Article‘:“

Steuerreform, neue Unterstützung für die Aktienmärkte

Der US-Senat billigte die Steuerreform Mittwoch US-Präsident Donald Trump, der zurück zum Repräsentantenhaus geht und beinhaltet Körperschaftssteuer große Unternehmen reduzieren ihre Investitionen zu steigern. „Es würde bei 1,4 Billionen Staatsschulden in den nächsten Jahren erhöhen, um die Wirtschaft anzukurbeln“ Punkt in Unicorp Heritage, die darauf hindeuten, dass eine der Vermögenswerte, die mit mehr Nachdruck reagiert sind die amerikanischen Schulden, mit einem Rebound in kehrt zurück.

„Dieser Verkaufsdruck auf Anleihen sollte einige Taschen profitieren, die renewed Geister zeigen sollte mehr Risiko in der letzten Sitzungen des Jahres zu übernehmen“, sagt die Firma.

Sie können 5,5 Millionen Katalanen stimmen, wächst Stimme aus dem Ausland und niedrige Mail

Insgesamt 5.554.394 Katalanen sind bei den Wahlen am Donnerstag abstimmen rufe von insgesamt 38 Nominierungen wählen 135 Mitglieder des Parlaments, erklärte er auf einer Pressekonferenz Mittwoch die Regierung delegiert in Katalonien, Enric Millo.

Dies ist 0,79% mehr Menschen als am 27. September 2015 bei den Wahlen gewählt und die Gesamt Volkszählung leben 5.328.013 Menschen in Katalonien und 226.381 im Ausland tun und Stimmrecht .

Es hat sich die Zahl der Wähler erhöht aus dem Ausland 39.521 Menschen zu erreichen, 85,5% mehr als im Jahr 2015, während die Zahl der Bürger senken, die mit der Post stimmen haben: 78.876 Menschen, 26,5 weniger.

Ep

IWF senkt das britische Wirtschaftswachstum auf 1,6% durch die ‚brexit‘

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognose für das Wachstum der britischen Wirtschaft von 1,7% auf 1,6% in diesem Jahr gesenkt, weil der „brexit“.

In einem Bericht in London veröffentlicht heute, sagte die internationale Organisation, dass trotz einer starken Erholung des globalen Wachstums, die Entscheidung des Vereinigten Königreichs den europäischen Block zu verlassen hat einen Einfluss auf die Wirtschaft.

„Die starke Abwertung des britischen Pfund nach dem Referendum (das“ brexit „2016) hat sich die Inflation der Verbraucherpreise gedrückt, hat die reale Haushaltseinkommen und Konsum geschoben“, den IWF.

Efe

Toyota wird im Jahr 2018 10,5 Millionen Fahrzeuge weltweit verkaufen, um 1%

Japanischer Autobauer Toyota Motor Corporation, plant 10.490.000 Fahrzeuge im nächsten Jahr in dem Handel auf der ganzen Welt, die eine 1% ige Steigerung gegenüber dem Jahr sein wird, wenn geschätzter Umsatz von 10,3 Millionen um 2% mehr als im Jahr 2016.

Nach Angaben der japanischen Firma sagte in einer Erklärung, Toyota 2.220.000 Autos auf dem lokalen Markt geliefert im Jahr 2018, die in einem 5% igen Rückgang im Vergleich zu diesem Jahr führen wird, während die Handelsvolumen in anderen Ländern in dem sie tätig ist 3% wachsen und erreichte 8,2 Millionen Einheiten.

Inzwischen wird die weltweite Produktion der japanischen Gruppe auf 10,39 Mio. Fahrzeuge im nächsten Jahr stehen, um 1% weniger als im Jahr 2017. Toyota im nächsten Jahr 4,17 Millionen Autos in Japan produzieren wird, um 3% in diesem Kurs und 6.220.000 Einheiten ohne außerhalb seiner japanischen Pflanzen variations-.

EP

IBEX 35 verschlimmert Verluste: 0,7% ergibt

Der Ibex 35 vertieft Verluste und ergibt 0,77% auf 10.155 Punkte. Siemens Gamesa, Mapfre, Banco Sabadell und Property Colonial sind die Werte, die mehr fallen, 1,72%, 1,70%, 1,58% und 1,48% betragen. Auf der Seite des Tecnicas Reunidas hebt es gewinnt, stieg 1% nach einem Vertrag zu gewinnen für rund 800 Millionen Dollar eine Raffinerie in Aserbaidschan zu aktualisieren. Gefolgt von Mediaset und Viscofan.

Der spanische Aktienmarkt erwartet die katalanischen Wahlen morgen statt. „Wenn die Sezessionisten erreichen die absolute Mehrheit in der Region betonen wird, während, wenn es keine klare Sieger Regierungsbildung ist sehr komplex ist, keine neue Wahlen ausgeschlossen werden hält, die Unsicherheit zur Folge hat,“ sagen sie in Link Securities.

Belegung zwischen 25 und 29 Jahren um 6 Punkte ab 2013 auf 66%

66% der jungen Menschen im Alter von 25 bis 29 hatte einen Job im dritten Quartal 2017, was bedeutet, dass die Beschäftigung in dieser Gruppe 6 Punkte in den letzten vier Jahren gestiegen ist, seit im Jahr 2013 diese Rate es war etwa 60%, nach Daten von der Foundation of Einsparungen (Func) zusammengestellt.

In der neuesten Ausgabe ihrer Publikation „Focus on Spanish Society“ Func stellt außerdem fest, dass die Beschäftigungsquote von 66% nach wie vor weit von dem im Jahr 2007 erreichte 79% ist, bevor die Wirtschaftskrise auf den Arbeitsmarkt erreicht.

Seit 2016 Beschäftigung bei jungen Menschen zeigt einen Aufwärtstrend, obwohl nach wie vor deutlich unter dem europäische Durchschnitt und Länder wie Frankreich und Deutschland, wo drei von vier Personen zwischen 25 und 29 Jahren arbeitslos sind.

Efe

Lombard Odier geschieht eine weniger negative Sicht auf das Pfund haben

Die Fortschritte bei den Verhandlungen für das Vereinigte Königreich, die Europäische Union zu verlassen, hat das Land auf dem Weg eines Brexit ‚weichen‘ setzen, was zu Lombard Odier „eine weniger negative Sicht auf das Pfund“ zu haben. Dennoch, sagte sie die Verhandlungen aus einer Zeit der Unsicherheit zu einem anderen gegangen sind, und dass die wichtigsten Fragen bleiben, wie die britische Wirtschaft der Europäischen Union veröffentlichen wird.

Quabit Real Estate nimmt 29 Millionen in einer größeren Vorschau über ein beschleunigtes Bookbuilding

Quabit Inmobiliaria hat sich in der maximalen Höhe von 29 Millionen Euro überzeichneten Kapitalerhöhung geschlossen, allein durch eine Basis von nationalen und internationalen qualifizierten Anlegern unterzeichnet. Der Betrieb bestand aus der Ausgabe neuer Aktien 17575000 EUR 0,50 Nennwert, die Prämie von $ 1,15. Dieses Kapital steht für 19% des Kapitals von Quabit vor Ausgabe und 16% nach Abschluss der Platzierung. Der Betrieb hat sich um 77% von Cobas Asset Management und Kairos Investment eingetragen.

Die Aktie steigt um 1,7% an der Börse auf 1,77 Euro je Aktie.

Die EU hält die feinen zur Manipulation des valencianischen Defizit

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat heute wies die von Spanien gegen die Geldbuße in Höhe von 18,93 Millionen Euro von der EU-Rat durch die Manipulation von Statistiken Defizit Valencia auferlegt eingereicht Beschwerde.

Das Gericht entschied in seinem Urteil hat die Vorwürfe von Spanien, sein Recht auf Verteidigung und das Recht auf eine gute Verwaltung zu verteidigen, dass es keine Verletzung war und dass die Strafe unverhältnismäßig verletzt wurde, sagte der Pressedienst des Gerichts.

Axiare Heritage verkauft ein Gebäude in Madrid für 30 Millionen Euro

Axiare Heritage hat für 30 Millionen, mit dem Verkauf eines Bürogebäudes in Madrid ging 1,5 Millionen über dem Bruttowert, der einen 5,3% Aufschlag auf dem GAV ((Bruttoinventar repräsentiert Value), berichtet das Unternehmen in der National Securities Market Commission (CNMV).

Die Verhandlungen mit dem Käufer für den Verkauf des Gebäudes begann im Mai 2017 und dem Verkauf wurde durch den Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 25. Juli 2017 vorbehaltlich der Einhaltung bestimmter Bedingungen jetzt gehalten genehmigt sie haben gegeben erfüllt werden.

Die EU-Gericht entscheidet gegen Uber und Verordnungen, die ein Transportdienst ist

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) entschied heute, dass Uber eine Reederei und nicht um eine digitale Plattform, so dass die nationalen Behörden können Lizenzen benötigen, wie sie erforderlich sind Profis Taxi.

„Nach Auffassung das Gericht ist zu beachten, dass dieser Vermittlungsdienst ein integraler Bestandteil eines globalen Service ist Hauptelement, das wird ein Shuttle-Service Teil und somit nicht mehr auf die Qualifikation des‚Dienstes der Informationsgesellschaft ‚sondern von‘ Service im Bereich des Verkehrs‘,„nach dem EuGH in einer Pressemitteilung.

(Foto: REUTERS, Simon Dawson)

ABB bereitgestellten 190 Millionen für Restrukturierungskosten

Die ABB Schweizer Gruppe wird eine negative Auswirkung von 225 Millionen Dollar (190 Millionen Euro) in seine Konten für das vierte Quartal als Folge der Umstrukturierung und Umstellung des Geschäftsmodells im Bereich der Planung und den Bau übernehmen, einschließlich des Transfers Joint Ventures ihrer Aktivitäten Stromnetze und Automatisierung.

Tecnicas Reunidas führt IBEX steigt, spitzen Merlin fällt

Tecnicas Reunidas steigt mehr als 1% nach einem Vertrag mit der staatlichen Ölgesellschaft von Aserbaidschan zu gewinnen. Am entgegengesetzten, ist Merlin der schlechteste Wert von Dow mit einem 0,6% igen Abfall.

Europäische Banken können in Großbritannien nach dem „brexit“ betreiben

Europäische Bänke im Vereinigten Königreich in der Regel nach dem „brexit“ arbeiten können, auch wenn es keine Einigung zwischen Brüssel und London auf britischen Rückzug aus der Europäischen Union (EU), zeigt die BBC heute.

Banken, die Dienstleistungen für Unternehmen und zwischen Banken bieten auch weiterhin nach den geltenden Vorschriften betrieben wird, die Bank of England reffering, fügte der Station.

Der Dow geöffnet mit einer Zunahme von 0,06% auf 10.240 Punkte

Leichte Anstieg und Premium-Anleihe

Die 10-jährige Anleihe öffnet um 1,488% gegenüber 1,486% am ​​Dienstag. Die Risikoprämie steigt auf 11 Basispunkte von 109 am Tag vor

Santander wird eine Dividende von 0,06 Euro am 1. Februar auszahlen

Das Unternehmen hat die CNMV die Zahlung vollständig in bar informiert, die dritte Zwischendividende der Ergebnisse von 2017 für den ersten Tag des Monats Februar geplant ist. 0,06 Euro beträgt 9% mehr als die 0055 Euro am 1. Februar letzten Jahres bezahlt und sogar die 0,06 im August bezahlt.

Tecnicas Reunidas einen Vertrag von 800 Millionen in Aserbaidschan erhalten

Das Unternehmen wird von Socar ausgewählt worden ist, die staatliche Ölgesellschaft von Aserbaidschan, reniería Heydar Aliyen in Baku, die Hauptstadt zu modernisieren. Der Betrieb soll Raffineriekapazität und Produktqualität erhöhen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 38 Monaten und wird bei 800 Millionen geschätzt. Es ist der secgundo Techniques Vertrag mit Socar.

Criptodivisas Plattform Hack und stehlen 17% ihrer bitcoins

Süd heute koreanischen criptomonedas Markt Youbit als Folge einer Cyber-Attacke, bei denen Hacker Computer, den Sie angeblich stahl 17 Prozent für ihre Kunden der virtuellen Währung schließen musste.

Hacker führte die Attacke auf 4.35 Ortszeit (19.35 GMT Montag) das Unternehmen auf seiner Website erklärt, ohne den Wert von criptomonedas zu offenbaren, die gestohlen wurde. „Um den Schaden unserer Kunden zu minimieren, damit sie etwa 75% der Balance entfernen“, sagte ein Mitglied der Gesellschaft, Yonhap in Aussagen von der koreanischen Agentur gesammelt.

Der US-Senat gibt grünes Licht für Trump über Geschäftsplan, jetzt ist es an Kongress

Steuerreform gefördert vom US-Präsident, Donald Trump, wurde im Senat heute Morgen genehmigt mit 51 Stimmen dafür und 48 dagegen. Die Abstimmung bereits gestern Nachmittag gab das Repräsentantenhaus soll am Morgen wiederholt werden, bevor Trump das Gesetz zu ratifizieren.

Der Euro über $ 1.18

Die europäische Währung ist über $ 1.18 fest. Die EUSO bis 0,05% bis 1,1846

FTSE Futures, Pläne

Die Zukunft der Londoner Börse stieg um 0,05%

Deutschland wirft Facebook missbrauchen beherrschende Stellung als soziales Netzwerk

Das Bundesamt für den Schutz des Wettbewerbs Deutschland erteilter einen vorläufigen Bericht, in dem die USA die Ansicht, dass Facebook ist heute in „dem deutschen Social-Networking-Markt“ „seine beherrschende Stellung missbraucht“.

Das Büro sagte in einer Erklärung, die die Tech-Riesen darüber informiert, dass „nach dem Stand des Verfahrens“, zweifelt an die Rechtmäßigkeit einige der Prozesse, die zu seiner Datenbank Daten hinzufügt und das Surfen andere Websites mit denen sie an Bedingungen geknüpfte Vereinbarungen erreicht.

„Facebook missbrauche seine beherrschende Stellung durch Konditionierung Ihr soziales Netzwerk zu dürfen unbegrenzt akkumulieren alle Arten von durch die Verwendung von Web-Seiten Dritter erzeugten Daten und fügen Sie es auf die Konten von Facebook-Nutzer“, erklärt so die Erklärung.

EFE

Enagas gibt den ersten Schritt zu internationalen Schieds ihren Streit mit Peru für die Investition in GSP

Enagas hat den peruanischen Staat aufgefordert, ein Verfahren für die direkte Behandlung einzuleiten, vor dem internationalen Schieds um eine gütliche Einigung über den Streit über die Anlage von der Firma in dem Projekt des südlichen Gaspipeline Schrittes gemacht zu erreichen peruanische (APS).

Nach Angaben des Unternehmens an die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) am Dienstag berichtete es die peruanische Regierung die Existenz dieser Kontroverse, auf die in dem Abkommen enthaltenen Regelungen für die Förderung und den gegenseitigen Schutz der Investitionen zwischen der Republik Peru unterzeichnet und das Königreich Spanien.

EP

Aena genannt Sekretär und stellvertretender Sekretär des Rates

Aena hat den Rücktritt von Matilde Garcia Duarte als Sekretär des Verwaltungsrates bestätigt. Es wird nun den Posten des stellvertretenden Sekretär besetzen. Juan Carlos Alfonso Rubio wird der neue Sekretär des Vorstandes sein.

Der Ibex schloss mit einem Minus von 0,10% auf 10,234.3 Punkte

Inditex wählt seine historische Tochtergesellschaft Bershka zu lenken

Inditex hat für ein historisches Haus mit der Ernennung von Antonio Flórez de la Fuente als neuem Direktor von Bershka, die zweiten lehrte in Galizisch Vertrieb Riesen hinter Zara und Ketten an einem jungen Publikum richtete entschieden.

Insbesondere im Jahr 1998 der neue Direktor von Bershka, gegründet, hat die meisten seine Karriere in Inditex gespielt, wo er verschiedene Positionen wie Vertriebsleiter bei Zara statt. Derzeit Flórez de la Fuente besetzt die Richtung der Tochtergesellschaft Gruppe in Italien, da es von nun Lorenzo Marcheselli nehmen, die Positionen der kaufmännischen Geschäftsführung von Zara hat zur Schau und hat dazu geführt, auch die Leitung der Tochtergesellschaft in UK .

Flórez de la Fuente ersetzt Bershka Regisseur Marco Agnolin, der diese Position seit 2011 inne.

EP

Prosegur eine Dividende von 0,45 Euro je Aktie zahlen

Prosegur vereinbart hat, eine zweite Sonderdividende von 0,45 Euro je Aktie zu zahlen. Es wird einen Gesamtbetrag von 280 Millionen verbringen. Der letzte Handelstag der auf die dividendenberechtigten Aktien wird am 28. Dezember am 22. Dezember und bezahlt werden.

Wall Street abre mixto

Wall Street hat sich in gemischtem Gelände eröffnet. Der Dow fortgeschrittene 0,17% Minuten nach Beginn der Sitzung, während das selektive S & P 500 0,13% festgestellt wurde und der Nasdaq 0,01% belassen wird.

Dialog Semiconductor wird am Aktienmarkt nach dem chinesischen Tsinghua Anstieg auf 9%, seine Präsenz in der Hauptstadt ausgelöst

Dialog Semiconductor hat sich 10% steigen, dann aber auf 7,7% Gewinne moderiert, nachdem Chinas Tsinghua Unigroup ihr Eigenkapital auf 9% erhöht hat. Das chinesische Unternehmen hat seine Präsenz in den Chip-Herstellern verstärkt nach einem im November finames durchgesickert, dass Dialog Semiconductor eine seiner größten Kunden verlieren könnte, Apfel, einen Zusammenbruch der Aktion auffordert.

Xabier Agirre ersetzt Ane Garaialde im Vorstand des CAF

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) hat die CNMV von Xabier Garaialde Maiztegi seiner Leitung des Unternehmens „durch freiwillige und rein persönlichen Gründen“ Verzichten informiert. Das Unternehmen gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat auf Vorschlag des Nominierungs- und Vergütungsausschusses, durch Kooptation zu Ane Agirre Romarate als unabhängigen Direktor ernannt, die Vakanz früher zu füllen.

Siemens Gamesa führt die Fälle, Acerinox führt die Gewinne

Gamesa Siemens niedrigen 2% und ist der schlechteste Wert von Steinböcken, gefolgt von Enagas und Tecnicas Reunidas, die um 1% verbleiben. Am entgegengesetzten, Acerinox Summe Repsol 2% und 1,3%.

OHL und FCC, um das Metro Toronto zu beenden

OHL und FCC ist über den Auftrag zur Sanierung der Toronto U-Bahn (Kanada), ein Projektes zu schließen, das im Frühjahr 2011 für 404 Millionen kanadische Dollar (267 Millionen Euro), nach den Unternehmen vergeben wurde.

Die beiden Unternehmen haben für dieses sein erstes Werk in Kanada ‚wesentlichen Performance‘ erhalten hat, ein Zertifikat ist der letzte Vertrag Meilenstein und vor Abschluss Schritt projizieren.

Repsol hat einen Plan, die norwegischen Yme Einzahlung mit einer Investition von 810 Millionen wieder zu beleben

Repsol hat eine neue Entwicklung und den Betrieb Plan zur Wiederbelebung der Produktion im Projekt norwegischen Yme Ölfeld eingeführt, deren Gesamtinvestition beläuft sich auf etwa 8.000 Millionen Kronen (811 Millionen Euro).

Spanisch Öl, das als Projektbetreiber mit einem 55% igen Anteil wirkt, hat diesen Plan zu den norwegischen Behörden vorgelegt.

Das Unternehmen leitete, dass Repsol Verbände im Konsortium Lotos Exploration und Produktion Norge AS (20%), Okea AS (15%) und KUFPEC Norway AS (10%) hat.

EP

Acerinox und Enagas, Gesicht und überqueren Ibex

Die IBEX 35 bewegt sich um ein Viertel Punkt. Acerinox ist der Hausse auf dem Ibex während Enagas ist am stärksten betroffen eingestuft.

Portugal prepays eine weitere Tranche des Rettungs

Die portugiesische Regierung hat im Jahr 2011. Insgesamt in diesem Jahr das Land, deren Risikoprämie ist bereits unter italienischen 10.000 Millionen Lösegeld zurückgegeben hat eine weitere Vorauszahlung an den IWF-Rettungs im Gegenzug erhielt gemacht. Es bleibt nur noch 20% der 26.300 Mio. gegenüber dem IWF geschuldeten zu erstatten. Portugal hat sich entschieden, in den Markt zu refinanzieren und fördern, das Darlehen an den IWF zurückzahlen, weil sie in den besten Marktzinsen bekommt.

Deutsch IFO leicht zurück

Der IFO-Geschäftsklima-Index in Deutschland um vier Zehntel auf 117,2 Punkte, die markierten Höchststände im November gefallen. Der Rückgang ist auf eine leichte Kontraktion Indikator für die Erwartungen (111 bis 109,5 Punkte). Das Lesen der aktuellen Bedingungen der Wirtschaft hat sich verbessert, von 124,5 Punkten auf 125,4.

Deutschland bietet für eine weitere 2018 ausgeglichenen Haushalt

Die Bundesregierung plant, das neunte Jahr in Folge ohne ein Defizit in den öffentlichen Konten als deutsche Schuldenagentur zu schließen. Allerdings wird das Finanzministerium für mehr Geld auf den Markt geliehen fragen, weil es mehr Reif. Insgesamt wird Thema Deutschland 183.000 Millionen Euro, 147.000 von ihnen langfristige und Kurz 36.000. Zwischen 6.000 und 10.000 Millionen werden inflationsindexierte Schulden verkauft.

Erdgas steigt mehr als 1% von der Credit Suisse

Anteile der Gas Skala mit einem Plus von 1,3%, nachdem der Credit Suisse sehr selektiv Rang emitirera einen Bericht, der den Empfehlungswert besser als der Markt neutral, mit verbessertem Richtpreis verbessert mich von 18,4-21 Euro je Aktie.

Gas Natural, steigende 8% im Jahr, die durchschnittliche Konsensusempfehlung und hält ein Kursziel von 20,36 Euro, was ein Potential 5% entspricht.

Barnier lehnt eine Sonderbehandlung für City nach Brexit

Gemeinschaftsunterhändler „brexit“ Michel Barnier, betonte, dass London nicht eine besondere Vereinbarung für die Stadt (Bankenviertel) hat und hofft, dass die britische Regierung, nach dem Vereinigten Königreich in der EU zu verlassen.

In einem Interview mit der Zeitung „The Guardian“ heute veröffentlicht wurde, sagte Barnier ist es unvermeidlich, dass die britischen Banken und Finanzinstitute ihren Pass verlieren, die sie für den Handel frei mit dem europäischen Block ermöglicht.

Was sind die Werte, die die meisten steigen und fallen der Ibex?

Die Sitzung begann mit Zweifeln in den europäischen Märkten. In den spanischen Etagen sind die größten Fortschritte für Gas Nautral, Meliá und Tecnicas Reunidas.

Im Gegensatz dazu waren die größten Rückgänge für Colonial, Sabadell und Ferrovial.

Der Dow eröffnet die Sitzung mit einem Minus von 0,02%

Der Index begann den Tag mit einem Minus von 0,02% auf 10.240 Punkte

Countdown für die Genehmigung der Steuerreform US

Die bevorstehende Verabschiedung der US-Steuerreform drängt die Taschen und verließ gestern neue Rekordhöhen in allen drei großen Indizes an der Wall Street. Heute ist das Repräsentantenhaus abstimmen werden auf der Rechnung und vorhersehbar ist, dass es im Senat morgen genehmigt.

„Die starke Senkung der Steuersätze für Unternehmen schieben Sie Ihre Gewinne und Ihre aktuellen Bewertungen am Aktienmarkt machen etwas weniger anspruchsvoll als sie jetzt sind. Darüber hinaus wird die Reform vielen großen US-Multis ermöglichen, große Mengen an Bargeld repatriieren, die im Ausland gehalten, der im Wesentlichen ihre Vergütungspolitik an den Aktionäre, sowie die Bereitstellung von Finanzierungsinvestitionsplänen verbessern. Deuten auf ein stärkeres Wirtschaftswachstum „, resümiert von Link-Securities. Die Frage ist nun, ob der Markt bereits diesen Effekt in seiner Gesamtheit diskon hat.

Die Prämie, bei 113 Basispunkten am letzten Tag des Wahlkampfes in Katalonien

Spanisch Risikoprämie Handel bei 113 Basispunkten am letzten Tag des Wahlkampfes für die katalanischen Wahlen am Donnerstag statt. Das Länderrisiko auf Wahlergebnis empfindlich ist, wie im Oktober geschehen, wenn die souveränistischen Puls von über 130 Basispunkte und die Ausbeute die Risikoprämie auf das dauerten 10 Jahre kantigen 1,8% . Die spanische Anleihe Handel jetzt bei 1,438% und Experten nicht ausschließen, Rückkehr auf ein Niveau von 1,8% für die Unabhängigkeit Triumph.

Credit Suisse erhöht seine Empfehlung an Erdgas Outperform

Credit Suisse erhöhte seine Empfehlung für Erdgas aus neutralem und dem Kursziel von 18,4 bis 21 Euro je Aktie zu übertreffen. Dieser Zuschuss stellt Aufwärtspotenzial Gasgesellschaft auf 9,3%.

Berenberg stuft das Rating auf 11,3 Euro Telefónica

Berenberg hat das Kursziel für Telefonica auf 11,3 von 11,5 Euro je Aktie gesenkt. Die Aktion, das 0,97% Jahr verloren behält ein Potential dieser Einschätzung von 35% im Vergleich zu aktuellen Preisen.

Ibex Futures, Pläne

Ibex Futures markieren einen Rückgang von 0,06% durch MEFF

Der Euro Hieb $ 1.18

Der Euro will das $ 1.18 Niveau erholen. Europäische Währung steigt 0,11% auf $ 1,1795

FTSE Futures vorrücken

Futures steigt das London Stock Exchange und rechnet mit einer Öffnung nach oben

Statoil kauft 25% in dem drittgrößte Ölfeld von Brasilien 2456000

Norwegische Ölgesellschaft Statoil hat den Erwerb von 25% der Rechte über Roncador angekündigt, eines der wichtigsten Felder des brasilianischen Öls, 2,900 Mio. (2.456.000 Euro) im Rahmen einer Partnerschaftsvereinbarung mit dem Unternehmen Petrobras.

Diese Vereinbarung ist Teil der Statoil-Strategie, seine Präsenz in Brasilien zu stärken. „Das Oilfield sich als attraktiver langfristigen Gewinn für unser internationales Portfolio aufgebaut hat, weiter Brasiliens Position als Kernbereich für Statoil stärken“, sagte Präsident und CEO der norwegischen Ölgesellschaft Eldar Saetre.

Insbesondere eine erste Zahlung von 2.350 Millionen US-Dollar (1.990 Mio. Euro) und 550 Millionen Dollar (466 Millionen Euro) in der nachfolgenden Zahlungen „an Investitionen in Projekten Statoil wird, die den Erholungsfaktor im Bereich zu erhöhen suchen machen “.

EP

Ein Zug entgleist und wird auf einer Autobahn in der Nähe von Seattle

Ein Zug entgleiste Montagmorgen in der Nähe von Seattle im Staat Washington, und hat auf einer Autobahn gefällt. Neben Fernsehern und die lokalen Sheriff sprechen von „mehreren Opfern“, die noch nicht geklärt sind. Zug 501 war ein neuer High-Speed-Service, den den Seattle-Portland Weges gemacht und wurde am Montag eröffnet.

Der Nasdaq erreichte 7.000 Punkte zum ersten Mal in der Geschichte

Wall Street eröffnet die Sitzung und steigende Technologieindex hat erste Berührung von 7.000 Punkten erreicht. Die Anleger erwarten, dass die Steuerreform Donald Trump in dieser Woche genehmigt wird, wie von US-Finanzminister, Steve Mnuchin angekündigt.

Der Ibex schloss mit einem Plus von 0,92% auf 10,244.1 Punkte

Campbell startet ein Übernahmeangebot für ein Unternehmen von Vorspeisen 5.000 Millionen

Campbell, der Hersteller der berühmten amerikanischen Suppen, seit fast 5.000 Millionen, ein Übernahmeangebot für den Hersteller von Snacks Snyder's-Lance ins Leben gerufen. Es wird $ 50 Jan fectivo je Aktie um 2% über Freitag in der Nähe bezahlen.

Snyder's-Lance Umsatz im letzten Geschäftsjahr insgesamt 2.200 Millionen US-Dollar (1.863 Millionen Euro) und beschäftigt etwa 6.000 Mitarbeiter verteilt auf 13 Standorte zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich.

Der Hedge-Fonds haben die meisten bullish Position in Euro in einem Jahrzehnt

die Hedge-Fonds-tienen bullish Positionen auf dem Euro von 16.700 Millionen US-Dollar, Markt des höchsten Wert in den letzten zehn Jahren nach Angaben von Futures Chicago. So spekulative Positionen in der Richtung eines Anstiegs des Euro in der vergangenen Woche erreichte erhöhte 21.000 Verträge auf fast 114.000. Die Nettoposition durch eine steigende Euro ist der höchste Stand seit Mai 2007.

Wall Street öffnet sich nach oben

Wall Street öffnet mit Gewinnen heute. Der Dow Jones bis 0,82% und zermalmt seinen eigenen Rekord depsués, dass die Anleger die endgültige grüne Licht nähern Reform Trump zu besteuern. Die S & P 500 weiter zu 0,69% 2.694,16 Einheiten und die Summe Nasdaq 0,79% auf 6.991,04 Punkte.

De Guindos: Katalonien wird das Wachstum führen, wenn Procès Umkehrung

Wirtschaftsminister Luis de Guindos hat heute zuversichtlich gezeigt, dass nach den Wahlen 21D, Katalonien „umgekehrte Reihenfolge‚proces‘‘ und sagte voraus, dass es ermöglicht,“wieder das Wirtschaftswachstum zu führen" in Spanien und geben die Unternehmen, die ihren Sitz bewegt haben.

Im Gespräch mit Journalisten vor einem Treffen mit Unternehmern am Sitz des katalanischen Arbeitgebers Foment del Treball, De Guindos, begleitet von den Kandidaten der PPC an die Generalitat, Xavier Garcia Albiol hat es damit auf die politische Situation in Katalonien genannt .

PSA vereint seinen zentralen Einkauf für alle vier Marken der Gruppe

Die neue gemeinsame Organisation des Einkaufs von Peugeot, Citroen DS, Marke Opel und Vauxhall, die PSA-Gruppe, wird operativer nächster Monat 2018 Januar und wird ein jährliches Volumen der Käufe von 38.800 Millionen Euro in Europa vertreten.

PSA sagte, dass diese neue Organisation bringt die verschiedenen Einheiten Einkauf und Qualitäts Beziehungen mit Lieferanten von verschiedenen Marken der Französisch-Gruppe, um einen verbesserte Kaufkraft zu erreichen und einen einzigen Ansprechpartner für jeden Lieferanten hat.

Er wies darauf hin, dass das Ziel dieser neuen Organisation die Effizienz zu steigern und Kaufkraft, dank der Nutzung von Skaleneffekten.

Die Prognose ist, dass diese neue Organisation ein jährliches Einkaufsvolumen von 38.800 Millionen Euro in Europa und auf mittlere Sicht darstellt, ist vorgesehen, dass 30% aller Synergien aus dem Kauf von Opel / Vauxhall auf dem Gebiet konzentrieren Einkaufen.

Ebury Prognose Euro nach unten gedrückt, in den kommenden Monaten

Ebury, das Finanzinstitut im internationalen Zahlungsverkehr und Devisen spezialisiert, sagte: „Die Aussicht auf einer stabilen Raten bis wie 2019 weit zurück niedriger die gemeinsame Währung drücken soll gegenüber den meisten seiner Kollegen in den kommenden Monaten “.

Der Euro $ 1.18 $ 1.20 nach dem Spiel gegen vergangenen September zerschneiden. Die Firma sagte, dass statt, wird der Pfad des Dollar das Gegenteil sein. Der Gesetzgeber erwarten drei weitere Rate der Fed im Jahr 2018 und zwei im Jahr 2019 Wanderungen Der Markt wird es voraussichtlich moderat und sprechen nur zwei Erhöhungen in 2018. Auf jeden Fall sagt Ebury, „wir glauben, dass es Spielraum für die Aufwertung des Dollars im nächsten Jahr“.

Der Dow bis 0,75%, es sei denn, der Dax und Cac

Drei Tage vor den Wahlen in Katalonien, der Ibex gewinnt 0,75%, niedriger als in anderen europäischen Indizes erhöht. Deutsch Dax Summe 1,6% und Cac vorrückt 1,23% in Frankreich. Britische FTSE gewinnt 0,5%

Ibex sechs Werte steigen mehr als 2%

Mapfre Ibex führt die Gewinne mit einem Plus von 3%. Grifols und Acciona in Höhe von rund 2,4%, 2,2% Indra vorrückt und ArcelorMittal und Siemens Gamesa um rund 2%.

AM Nordea warnt vor einem erhöhten Volatilität im Jahr 2018

Witold Bahrke, Makro-Stratege bei Nordea Asset Management argumentiert, dass die monetären Bedingungen zu härten beginnen, so dass die Ära des billigen Geldes kommt zu einem Ende. Er erklärt, dass für jetzt, das Niveau der Standardisierung nicht genug ist, die globale Wachstum zu untergraben und den Anstieg der Risikoaktiva einzudämmen, aber „die meisten gewagt 2018 weder die Wirtschaft noch die Marktschwerkraft vollständig entziehen können.“

Der Experte fügt hinzu, dass die Hindernisse aus dem monetären Ebene zu steigen beginnen, wie die Fed das größte Experiment der jüngsten Geldgeschichte zurückzieht, eine höhere Volatilität verursachen und eine geringere Rentabilität im Vergleich zu 2017.

Der durchschnittliche Preis der Autos geht um 1% nach oben

Der Durchschnittspreis von Autos in Spanien verkauft im November letzten Jahres einen Anstieg von 1% erlebt im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres, zwei Prozentpunkte weniger im Vergleich zu den 1,2% zu verzeichnen Oktober letzten Jahres, nach dem nationalen Institut für Statistik (INE).

Diese Zahlen sind unter dem Trend des Verbraucherpreisindex aufgenommen (CPI), die im November letztes Jahr mit einem Plus von fünf Zehnteln im Vergleich zu September und ein Zehntel in seiner jährlichen Rate endete bis 1 , 7%.

So erfahren Autopreise eine monatliche Erhöhung von einem Zehntel, während die Variation in diesem Jahr bisher ein Plus von neun Zehntel zeigt mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

EUROPA PRESS

Die IEE erwartet BIP zwischen 2,8% und 3% in 2018 wachsen entsprechend der 21D

Das Institut für Wirtschaftsforschung (IEE) hat seine Wachstumsprognose für die spanische Wirtschaft für dieses Jahr 2017 bei 3,3%, zwei Prozentpunkte mehr als die offizielle Regierung Schätzung beibehalten, obwohl deutet auf eine Verlangsamung für die nächste Jahr wenn die Wahlen vom 21. Dezember in Katalonien bei 2,8% steht, eine klare parlamentarische Mehrheit nicht erreicht, während, wenn er gewinnt der constitutionalist den Aufstieg in Spanien und Katalonien blockieren könnte 3% aufgrund des internationalen Kontext .

Während der Pressekonferenz der Präsentation des ‚Wirtschaftslage‘ Halbjahresbericht, der Präsident von IEE, José Luis Feito, erklärte, dass das Klima der Unsicherheit von Unabhängigkeit Herausforderung ergibt, wird die Verspätung oder Annullierung von Entscheidungen von Konsum, Investitionen führen und Einstellung neuer Mitarbeiter.

Brüssel untersucht mögliche Steuervorteile zu Ikea in Niederlande

Die Europäische Kommission hat von der Möbelmarke Ikea Niederlande, um den Verdacht erhielt Montag eine gründliche Untersuchung über die steuerliche Behandlung eröffnet, die seit Jahren hat sich das Unternehmen günstige Behandlung genossen, die ihn weniger Steuern zu zahlen erlaubt und Zählung mit einem ungerechtfertigten Vorteil gegenüber anderen Wettbewerbern.

„Alle Unternehmen, ob groß oder klein, ob multinationale oder nicht, müssen ihren fairen Anteil an Steuern zahlen. Mitgliedstaaten die künstlich ihre Gewinne an anderer Stelle übertragen nicht bestimmte Unternehmen weniger Steuern zahlen lassen kann damit“Wettbewerbskommissarin, Margrethe Vestager, den Rekord ankündigt.

Ep

Sieben von zehn Investoren wählen, alternative Anlagen, nach Allianz GI

Laut Studie Riskmonitor von Allianz Global Investors, einer der größten Manager von aktiven Anlage Welt wenden sich institutionelle Anleger zunehmend auf alternative Anlagen, ihre Portfolios zu diversifizieren aufgrund der Umgebung, gekennzeichnet durch niedrige Erträge, geopolitische Bedenken und eine wachsende Zahl Investitionsrisiko.

Insgesamt sieben von zehn Befragten sagen, jetzt sind sie in alternative Anlagen investieren, und die Region Europa, dem Nahen Osten und Asien, alternative Verwendung ist etwas weniger (65%). Es gibt Unterschiede nach Regionen alternative Verwendung mit Australien (87%) und den Vereinigten Staaten. (81%) die am weitesten verbreitete Nutzung von Investitionen in alternativem zeigt, während Italien (58%), Japan und die Niederlande deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt liegen.

Inflationsrate der Eurozone stieg auf 1,5% im November

Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone lag zuletzt bei 1,5% November ein Zehntel über dem Niveau im Oktober aufgezeichnet, nach Angaben des EU-Statistikamt Eurostat veröffentlicht.

Der größte Anstieg der Preise im November reagiert auf höhere Energie 4,7% gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit 3% im Vormonat, während frische Nahrungsmittelpreise um 2,4% stieg, vier Zehntel weniger als im Oktober.

Somit wird durch die Volatilität der Entwicklung der Energiepreise und frische Lebensmittel aus der Berechnung ausgenommen, belief sich die Kerninflationsrate in der Eurozone um 1,1%, im Einklang mit dem Vormonat.

Ep

Kriminalität fällt im Oktober Banking erreichte 8,22% und mindestens März 2012

Überfälligen Forderungen der gewährten Kredite von Banken, Sparkassen und Genossenschaften für Privatpersonen und Unternehmen fiel im September leicht auf 8,22% gegenüber 8,32% im Vormonat und stand seit März 2012 auf dem niedrigsten .

Somit bleibt die Ausfallrate des spanischen Bankensystems in der Nähe von Anfang 2012 Ebenen, wenn es bei rund 8% lag nach vorläufigen Daten, die von der Bank von Spanien am Freitag veröffentlicht wurde. Insgesamt fielen zweifelhafte Kredite auf 102.946.000 Euro im zehnten Monat des Jahres, von 104.005.000 Euro für den Monat September.

Darin enthalten ist die methodische Änderung in der Klassifizierung der Finanzkreditinstitute (EFC), die seit Januar 2014 aufgehört hat, in der Kategorie der Kreditinstitute in Betracht gezogen werden.

Ep

Aufmerksam auf das Makro, Wahlen in Katalonien, die Steuerreform in den USA und die ‚brexit‘

Esta semana, los mercados seguirán pendientes de los datos macro y, a nivel político, de las elecciones catalanas, la evolución de la reforma fiscal en EE UU y las negociaciones del Brexit. En cuanto a datos, de EE UU destaca el dato final del PIB del tercer trimeste de 2017. De Europa se esperan las encuestas de confianza: IFO y GfK en Alemania, mientras que Francia y Reino Unido también publicarán los datos finales del PIB 3T 17. De Asia lo más relevante será la reunión del Banco de Japón, donde no se prevén cambios en política monetaria.

Im spanischen Markt Aufmerksamkeit wird auf das Ergebnis der Wahlen in Katalonien konzentrieren. Umfragen sind sehr offen, ganz Gleichheit und Unabhängigkeit nationalistischer Block .. Renta 4 besagt, dass es stimmt, dass die Partei in Comú Regierungsbildung Schlüssel sein kann. „Wir glauben, dass der Markt eine Situation, Aufnehmen, in dem sich keine wesentlichen Änderungen“.

der Ibex 35, alle grün

Der IBEX 35 rückt 0,7% und liegt bei 10.224 Punkten, wobei alle Werte Gewinne erfasst. Ein Kopf Acciona, mehr als 2,2% erhöht wird, platziert. Siemens folgte Gamesa, ArcelorMittal, ACS und BBVA.

Als die katalanischen Regionalwahlen ein wichtiger Unsicherheitsfaktor für die spanischen Finanzmärkte werden die wichtigsten politischen Nachrichten der Woche sein die fast sicher Zustimmung im Kongress des US-Entwurf einheitliches Steuergesetzes, das den Austausch ist ermutigend.

CNMC öffnet die Datei zu Gas Natural Fenosa und Endesa

Die Nationale Kommission für Märkte und Wettbewerb (CNMC) eingeleitet Disziplinarverfahren gegen Gas Natural Fenosa und Endesa Erzeugung Erzeugung nach Anzeichen von Veränderung Preis bietet Erzeugungsmarkt zwischen Oktober 2016 und Januar 2017 zu beobachten.

Insbesondere hat der Körper unter dem Vorsitz von José María Marín Quemada den Prozess wegen einer angeblichen schwerwiegenden Verletzung des Gesetzes 24/2013 auf dem Elektrizitätssektor an diesen Tagen auf beiden Unternehmen eröffnet.

Im Hinblick auf die Preise, die im Stromerzeugungsmarkt im Februar 2017 Informationen stattgefunden hatte war erforderlich, um Endesa und Gas Natural auf seine Lieferverträge Erdgasversorgung GuD-Anlagen und andere Kunden sowie den Kauf und in den OTC-Markt Verbrauchsprognosen und Abweichungen zwischen Vorhersage und dem tatsächlichen Verbrauch im Gassystem zu verkaufen.

Ep

Metrovacesa Bord gibt grünes Licht für den Börsengang

Metrovacesa, Immobilien-Entwickler gesteuert von Santander und BBVA, genehmigen diesem Dienstag, 19. Dezember auf einer außerordentlichen Hauptversammlung, dem Börsengang im Frühjahr 2018. Die beiden Banken wird Teil des Unternehmens auf dem Markt nach der diesjährigen Relaunch zuteilen Bautätigkeit und Hausverkäufe, die nach dem Verkauf ihrer Aktien Division Merlin Properties blieb.

Metrovacesa wird damit der dritte Bauträgers werden, die nach der Krise, nach diesem Jahr sie haben Neinor Aedas Häuser und Wohnungen Öffentlichkeit geht. Bis zum Jahr 2018 der Markt auch den Sprung auf einen anderen neues Parkett Immobilien-Entwickler, Via celere und Testa Residential REIT, der als erstes Bodenbelagsunternehmen zu erwarten macht das Land und auch von Santander und BBVA gehört zu mieten.

Was sind die wichtigsten Werte der Offenheit?

Alle Ibex 35 Wertpapiere gehandelt mit einem positiven Vorzeichen. Große Fortschritte sind zu Repsol, mehr als 2% voran, gefolgt von Sabadell, mit einem Anstieg von 1,1% und Endesa, die Wertschätzung von 0,9% entspricht.

Kleinere Fortschritte sind auf Netz, Techniken und Cellnex Gesammelt mit Fortschritt unter 0,2%.

höher offen

Der Ibex öffnet die vorletzte Woche des Jahres mit einem Anstieg von 0,47% auf 10.198 Punkte.

Die Spaltung wird wirksam Borges

Heute wird für jede alte Aktie im Verhältnis von sieben neuen Aktien wirksam Borges Aktiensplits werden, indem den Nennwert pro Aktie von 3,01 Euro auf 0,43 Euro reduziert und den daraus resultierenden Anstieg der Zahl der Aktien der ausstehenden Aktien.

die Anzahl Aktien erhöht, wird die Höhe des Grundkapitals nicht ändern, die 9,950,397.80 Euro gesetzt bleibt. ?? Borges der Sprung auf dem Markt Corros am 24. Juli fortgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt ist spezialisiert auf die Herstellung und den Verkauf von Nüssen Borges International Group Tochtergesellschaft wurde von 120% auf 37 Euro gestiegen, so dass immer das Unternehmen die meisten im Jahr zwischen sechs neu bewertet sie haben ihr Debüt in diesem 2017 gemacht.

Santander senkt die Empfehlung des CAF

Die Analystenfirma hat den Rat, den Sie für den Zug Hersteller von Kauf zu halten haben gesenkt.

Atos zieht sein Angebot von Gemalto vor dem Ausbruch von Thales

Die Französisch-Gruppe Atos, die ein Angebot für den Kauf von Gemalto ins Leben gerufen hatte, die in Chips spezialisiert hat, gab bekannt, dass nach dem Ausbruch der Elektronikkonzern Thales Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, mit einem überlegenen Vorschlag der Schlacht zurückzieht. In einer Erklärung sagte Atos, dass „nach seiner Finanzdisziplin“ im Hinblick auf die Lieferung von Thales bis 46,05 Euro je Aktie Gemalto keinen eigenen Vorschlag fort.

Er sagte, dass in jedem Fall „will Thales, Gemalto und seine Mitarbeiter vielen Erfolg in ihrem Projekt“ und dass, wenn das Projekt nicht formalisiert werden könnte „, was auch immer die Gründe, Atos noch zur Verfügung steht, eine Fusion zu studieren Gemalto“.

Die 10-jährige Anleihe, stabil

Die Anleiherenditen zu 10 Jahren beginnen die Woche bei 1.452% gegenüber 1,469% Freitag Schließung. Die Risikoprämie wird in 115 puntosbásicos, im Vergleich zu 116,8 letzter Woche.

Japan beschleunigt: Die Exporte 16% im November wachsen

Japans Wirtschaft, die dritte in der Welt, weiterhin Anzeichen für eine Besserung zu zeigen. Die Exporte stiegen 16,2% im November, zwei Punkte mehr als die erwarteten, und die Handelsbilanz schloß im Plus (54.900 Millionen Yen) trotz der parallelen Verbesserung der Importe (+ 17,2%, weniger als erwartet ). Allerdings bleiben die Inflationsaussichten sehr gering: nur Unternehmen Preiserhöhungen von 0,7% zu sehen, die nach der Tankan-Umfrage.

Bitcoin ist in der CME-Futures-Markt freigegeben: Preise fallen

Eine Woche nach Beginn Handel an dem CBOE Futures-Markt, Bitcoin hat seine Reise in der größten Terminbörse der Welt, der BME begonnen. Preise traten mit einem Minus von fast 4% auf $ 18.760, nach Coinbase Sammeln von CNBC aus. Während in CME-Futures fünf Bitcoins in CBOE repräsentiert jeder Vertrag ist eine einzige bitcoin.

Der Euro erweiterte gegenüber dem Dollar

Die europäische Währung steigt 0,1% gegenüber dem Dollar auf $ 1,1761

FTSE Futures vorrücken

Futures verdienen die London Stock Exchange und 0,2% erwarten eine höhere offen

Nikkei steigt stark

Tokios Nikkei-Index gewinnt 1,6% auf 22.916 Punkte

Amazon wird nach Vorwürfen der Steuerhinterziehung 100 Millionen nach Italien zahlen

Commerce-Riese Amazon Online 100 Millionen Euro an das italienische Finanzministerium zahlen zwischen 2011 und 2015 eine Steuer Untersuchung über mögliche Umgehung Landsteuer zu schließen.

Italien untersucht seit Anfang dieses Jahr zu klären, ob Amazon in diesem Zeitraum in Luxemburg Teil D ELAS Verkäufe in Italien erklärt hatte, also von einer günstigeren Steuerregelung profitieren.

Evicted Amsterdam Flughafen nach einem Amokläufer zu stoppen

Niederländische Polizei angeschossen und verwundet einen Mann, der mit einem Messer am Flughafen Schiphol, der wichtigsten Flughafen von Amsterdam bewaffnet war, die als Vorsichtsmaßnahme evakuiert wurde, nach Agence France Presse. Niederländischen Behörden haben berichtet, dass sich die Situation bereits sicher ist. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe von Starbucks auf dem Flughafen Schiphol Plaza. Kein Wort über die Menschen der Motive ihre Wirkung zu begehen.

Der Dow schloss mit einem Minus von 0,26% auf 10,150.4 Punkten. In der Woche wird 1,65% belassen.

UBS hob das Kursziel von Grifols

UBS hat das Kursziel von Grifols von 23 Euro je Aktie bis zu 24,5 angehoben. Aktien fallen ehmoderivados Hersteller jedoch 0,39% auf 24,23 Euro je Aktie.

Wall Street öffnet sich nach oben bei der Annäherung eines Abkommens über die Steuerreform

US-Handel Etagen geöffnet Freitag in positive reflektiert der Optimismus der Anleger über die Steuerreform in Kürze der Einigung. Der Dow Jones 0,53%, der S & P gewann 0.47% und der Nasdaq wurde 0,37% festgestellt.

Moodys warnt vor hohem Risiko, dass die Vereinbarung ‚brexit‘ wieder gesperrt

Ratingagentur Moody begrüßt die grundsätzliche Einigung erreicht zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union (EU) über die Bedingungen der Ausgabe in dem Maße, dass die Möglichkeit eines Szenarios vermeidet de'no Vereinbarung am 29. März 2019, warnt jedoch davor, von „deutlich höher“ Risiko, dass die Verhandlungen wieder blockiert.

„Das Prinzip der Vereinbarung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich Gespräche zu kommerziellen Bedingungen erlaubt Anfang 2018 zu beginnen“, sagten CEO von Moody 's und Co-Autor des Berichts, Colin Ellis. „Allerdings ist diese Vereinbarung eigentlich nicht zu nicht gibt viele Details, wie zum Beispiel an der irischen Grenze, und bedeutet nicht, dass der Rest der künftigen Verhandlungen nimmt reibungslos“, fügte er hinzu.

Rajoy bestätigt, dass Spanien ein Kandidat für die Vizepräsidenten der EZB präsentieren

Der Premierminister, Mariano Rajoy, bestätigte am Freitag, dass Spanien ein Kandidat für die Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) präsentieren wird, aber nicht offen legen, ob der Minister für Wirtschaft, Industrie und Wettbewerbsfähigkeit, Luis de Guindos, wird derjenige sein Anspruch auf die freie Stelle.

„Ich bin nicht in der Lage Namen zu dieser Zeit zu geben“, sagte Rajoy auf der Pressekonferenz nach dem Treffen des Europäischen Rates, die angegeben hat, dass sich mit den europäischen Partnern über die Vizepräsidenten der EZB gesprochen hat aber nicht im letzten Europäischen Rat.

Die Position des Vizepräsidenten der EZB wird 1 frei im Mai nächsten Jahres sein, 2018, sobald der aktuelle Vice President, Vitor Constancio, Büro in der Agentur verantwortlich für die Geldpolitik in der Europäischen Union verlässt.

Europäische Führer entscheiden, zusammen ‚Brexit‘ einziehen

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union gebilligt haben am Freitag die zweite Phase der Verhandlungen über die Brexit geleitet, um die Übergangszeit festgelegt und diskutieren über die Zukunft Rahmen der Beziehungen zwischen Großbritannien und dem Block.

„Die EU-Chefs haben vereinbart, die zweite Phase der Verhandlungen Brexit vorzurücken. Herzlichen Glückwunsch, Premierminister Theresa May, „der Präsident des Europäischen Rates Donald Tusk berichtet, in einer Nachricht auf seinem offiziellen Konto Twitter.Europa und gibt seine Unterstützung für Theresa May hat sich von seinen Kollegen unterstützt bloc erhalten in Großbritannien fehlt.

Ep

Die SPD gibt grünes Licht die Bildung der Regierung mit Merkel zu sondieren

Die Kuppel der Sozialdemokratischen Partei Deutschland (SPD) hat beschlossen, das grüne Licht Freitag früh Umfragen mit konservativer Kanzlerin Angela Merkel zu geben, um zu sehen, welche Möglichkeiten bestehen, eine neue Regierung in dem Land zu verhandeln, wie DPA gesagt.

Nach einem ersten Ansatz unter den ersten Schwertern, in der deutschen Hauptstadt in einer Atmosphäre von großer Geheimhaltung gehalten Mittwoch, der Druck auf dem SPD-Chef Martin Schulz, hatte er nichts anderes als Erhöhung getan.

Der konservative Block unter Führung von Merkel nach dem Treffen bekräftigte seine feste Absicht, eine Einigung mit den Sozialdemokraten zu erreichen eine „stabile Regierung“ zu bilden. Allerdings scheint das Urteil nur bereit, die große Koalition zu veröffentlichen, die Deutschland für die letzten vier Jahre regiert hat.

Ep

Inditex und ArcelorMittal Kopf fällt IBEX

Inditex links 2,6%, 2% niedriger ArcelorMittal und IAG bis 1,4% erlaubt. Am entgegengesetzten, Ferrovial bis 1,8% nach einer positiven Empfehlung, Iberdrola bis 1,7% und 1,4% Indra.

Borges-Tochter wird ein ‚split‘ am Montag halten

Borges Agricultural & Industrial Nüsse (BAIN), Tochtergesellschaft der Produktion und Vermarktung von Nüssen Borges International Group, einen Aktiensplit durchführen (TeiltIm Verhältnis) 7 Aktien für jeden alten Titel am Montag.

Die 3.305.780 Aktien, die das aktuelle Aktienkapital geteilt BAIN für 23.140.460 neu ausgegebene Wertpapiere umgetauscht werden. der Nennwert jeden euos Auch wird von 3,01 auf 0,43 Euro erhöhen, aber die Menge an Kapital auf 9.950.000 bleiben.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur lehnt Aplidin® Pharma Mar

Der Europäische Ausschuss für Humanarzneimittel für Humanarzneimittel erteilt Meinung gegen die Vermarktung Aplidin® Pharma Mar, entwickelt, um Patienten mit multiplem Myelom zu behandeln. Die Europäische Kommission wird die endgültige Entscheidung treffen.

Eine Woche für die Wahlen in Katalonien

Am 21. Dezember die ersten Wahlen in Katalonien, ein Faktor, der die spanischen Börse beeinflusst gefeiert. Von Makro Streckspannung, die das „Ergebnis ist sehr offen“ und es kann viele Schwierigkeiten, eine Regierung zu bilden. So herrscht Vorsicht in den spanischen Vermögen, sondern „ein starkes Aufwärtspotenzial halten.“

Das Unternehmen stellt fest, dass „die Marktreaktion abhängen wird weitgehend auf das, was die Ergebnisse der politischen Verabredungen sind), aber im Prinzip“ Vorsicht herrscht. "

H & M fällt an der Börse nach ihrem Umsatz Jahresende ankündigen

Die schwedische Kette H & M um 15% an der Stockholmeren Börse nach einem Umsatz Ankündigung hat unter den Erwartungen gesunken. Das Unternehmen hat angekündigt, dass der Umsatz im vierten Quartal um 4% (2% unabhängig von dem Wechselkurs) auf 50.400 Mio. SEK (5.070 Mio. Euro), verglichen mit einem prognostizierten Wachstum von 2% (5% ohne Austausch). Im Gesamtjahr um 4% auf 20.108 Mio. Euro Umsatz.

Plain die europäischen Aktienmärkte

Die europäischen Indizes sind flach oder geringere Verluste erfaßt. Die Ibex 35 Gewerke unverändert, wie der britische FTSE, der deutsche Dax und Französisch Cac nach unten 0,26%.

Sabadell ratsam, jede Schwäche auszunutzen Cellnex zu kaufen

El departamento de análisis de Banco Sabadell valora positivamente la visión a largo plazo que muestra Cellnex, “puesto que creemos que es la principal palanca para captar todo el crecimiento que brinda el mercado de redes móviles en Europa”. Apunta que “los esfuerzos por incrementar la relación con los operadores de telecomunicaciones para convertirse en un proveedor de servicios (en lugar de un mero gestor de infraestructuras) son claves para mantener su posicionamiento de líder en Europa y aprovechar la explosión del 5G”.

Also, legten Sie den Zielpreis im Bericht von 21,50 pro Aktie nach plant während 2017. Das Unternehmen nach der guten Performance des Wertes getroffen die alzapara bessere Aussichten für langfristiges Wachstum ist zu revidieren. An diesem Punkt keine Schwäche auszunutzen ratsam, das Unternehmen zu kaufen.

Siemens Gamesa, der Schwanz des Ibex wieder

Die Aktien der Windturbinenhersteller verlor 1,34%. Und das nach Meinung von Experten unter Link Securities hat Bloomberg vorgeschoben, was könnte eine gute Nachricht für das Unternehmen sein.

“El de noviembre las acciones de Siemens Gamesa llegaron a caer cerca de un 5% y las de Vestas un 9% en la Bolsa de Copenhague. El proyecto ley presentado en EE UU para aprobar la rebaja de impuestos convertía al sector eólico en uno de los principales damnificados de la reforma tributaria estadounidense”, explica LInk Securities.

Jetzt von Bloomberg zitiert Quellen deuten darauf hin, dass während der Endverarbeitung in der Senat Kürzungen Anreize sowohl für die Windindustrie und für Elektroautos entlastet werden. US-Wind Bosse hatte gewarnt, dass der Umzug geplanten Investitionen riskiert auf 50.000 Mio. Euro. „Die am wenigsten Auswirkungen der Steuerreform US Steuergutschrift für den Windenergiesektor ist eine positive Nachricht für beide Unternehmen“ Insite Link-Securities.

