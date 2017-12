Posted 2017.12.23 22.41.14 THIS

ISTANBUL, 23. Dezember (AFP) -

Der Führer der größten türkischen Oppositionspartei, Kemal Kılıçdaroğlu hat versprochen, im Jahr 2019 18 Inseln des Ägäischen Meer zu erholen, die als „von Griechenland besetzt.“

„Griechische Verteidigungsminister sagt:‚Kommen Sie und nehmen‘. Ich werde gehen und all diese Inseln erholen. Warum soll ich sagen? Sie sagten: ‚Komm und nimm sie„für Zypern. Was tat (Premierminister Bulent) Ecevit? Es war und gewonnen „, sagte Kılıçdaroğlu während einer Kundgebung seiner Partei, die Republikanische Volkspartei (CHP) in Kocaeli.

Der Streit wird von Kılıçdaroğlu Kritik von türkischem Präsident Recep Tayyip Erdogan, zuletzt 11. Dezember surgidio nicht das Thema „18 besetzte Inseln“ während seines offiziellen Besuchs in Griechenland zu erhöhen.

„Warum sprechen nicht von den 18 Inseln besetzt? Artikel 12 und Artikel 18 des Vertrages von Lausanne haben eklatant verletzt. Es gibt 13.000 Militäreinheiten und fast 5.000 griechische Soldaten auf den Inseln „, argumentierte er.