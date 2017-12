Die criptodivisa ist um 30% in der Woche nach seinem Coming-out in dem Futures-Markt. Erhöhter Handel und das Interesse der Investoren koexistieren mit den kontinuierlichen Warnungen über spekulative und unregulierten

Bitcoin ist eines der Wörter des Jahres geworden. In Abwesenheit des endgültigen Urteils des Fundéu, der criptodivisa Kampfes um das Podium mit Begriffen wie turismofobia, Erlernbarkeit oder falschen Nachrichten und nimmt Schlagzeilen wie die vergangenen Jahre haben den Boden Klauseln, bevorzugt oder cocos. Ohne kleinen Unterschied, ist es nicht ein finanzieller Vermögenswert erstellt von Bänken, sondern eine virtuelle Währung, die keinen Rückhalt hinter einer Agentur geregelt hat.

Die Kryptowährung hat das Geschäftsjahr Phänomen. Die Bitcoin -acostúmbrense der Tilde Castellana- begann 2017 unter $ 1.000 und ein paar Wochen kam vor 19.000 $ übersteigen. Diese Woche hat der Anleger berührt Gewinnmitnahmen und die Währung ein Drittel seines Wertes auf $ 13.000 -Am Freitag er die $ 11.000 intradía- verloren verlassen hat.

En la volatilidad de los últimos a días ha tenido que ver, en parte, la irrupción de los futuros sobre el bitcóin en el mercado tradicional, a través CME Group y CBOE. Un paso que ha supuesto legitimar a la moneda ante los grandes inversores y que ha facilitado que algunos activen posiciones cortas sobre el valor y ganar con su caída.

Desde el equipo de multiactivos de M&G afirman que el bitcóin “se parece menos a una divisa y más a una materia prima, sujeta a las leyes de oferta y de demanda basada en preferencias”, de ahí su volatilidad. Otras gestoras, como Flossbach von Storch, explican que ya hace dos años analizaron la necesidad o no de contar con criptodivisas en su cartera. Concluyeron entonces que no era adecuado, pero por cuestiones prácticas de la gestión diaria. Un análisis que están realizando el resto de gestoras y Hedge-Fonds und es hat sich in einigen Fällen führte die Zirkulation von Derivaten der Bitcoin unter Short-Positionen auf ihm erlaubt hat. Andere sind jedoch der Ansicht, dass die geringe Liquidität der Zukunft unzureichend arbeiten auf ihnen wird.

Banken wie Julius Bär empfehlen, inzwischen von der „Crypto“ Marotten zu vermeiden und weg und behaupten, dass die Anleger „kritisch mit der Schwere der regulatorischen, technischen und finanziellen Risiken zu unterschätzen“.

Und das im Jahr der Einführung der Währung von Satoshi Nakamoto erstellt wurde, sondern auch der Rest des Sektors und kapitalisiert -die criptodivisas 495.000 Millionen US-Dollar und Platzierungen virtuelle Währung, die ICO genannt (anfängliche Münze Angebote), Das seit Januar haben sie 3.500 Millionen erfasst.

Una euforia que los bancos centrales, instituciones económicas y entidades financieras tratan de aplacar, recordando su elevada volatilidad y la posibilidad de que los inversores lleguen a perder el dinero invertido. Esta misma semana, el gobernador del Banco de Japón ha alertado de la “anormal” revalorización del bitcóin. “Si me preguntan si es una forma de pago o si está funcionando como una moneda, pues yo diría que no. Lo veo más como un objetivo para la inversión o la especulación”, afirmó Haruhiko Kuroda. Su homólogo de Corea del Sur –uno de los países con mayor adopción de las criptodivisas– ha llegado a utilizar la expresión “exuberancia irracional” del mercado.

En Europa, el supervisor de los mercados, la ESMA, ha alertado de las emisiones de criptodivisas ante el riesgo de perder toda la inversión y ha insistido en que son inversiones muy especulativas. Un paso más allá ha ido la Comisión Europea, que ha urgido a que se aborden los riesgos sobre el bitcóin de forma “urgente”. Entre los economistas, el premio nobel Paul Krugman justificaba recientemente el interés creciente sobre el bitcóin afirmando que es por la “mística” generada a su alrededor. “Es algo sofisticado y tecnológico que nadie entiende realmente” pero que aún no se ha demostrado que sea “útil para realizar transacciones económicas”, afirmó para asegurar que ve la burbuja sobre el bitcóin “más obvia que la burbuja inmobiliaria”.