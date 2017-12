Le couple d’artistes, disparu en Chine, a été libéré

Hu Jiamin et Marine Brossard n’avaient plus donné de nouvelles depuis le 15 décembre, après avoir peint une œuvre politiquement sensible.

die Welt | 25.12.2017 à 05h41 • Mis à jour le 25.12.2017 à 05h43