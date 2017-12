Publicado 25/12/2017 6:57:23 THIS

MANILA, 25 Dic. (Reuters/EP) –

Al menos 230 personas han muerto y 70.000 han tenido que abandonar sus hogares a causa de las graves inundaciones provocadas por el tifón ‘Tembin’ conocido como ‘Vinta’ en Filipinas.

El jefe de la agencia regional de desastres, Manuel Luis Ochotorena, ha asegurado que se espera que el número de víctimas mortales aumente.

“Muchas zonas de la península de Zamboanga aún están sin electricidad ni comunicaciones, algunas ciudades están cortadas debido a puentes colapsados, inundaciones y deslizamientos de tierra”, ha aseverado Ochotorena.

Se emiten advertencias de forma rutinaria, pero los funcionarios de desastres aseguran que muchos residentes ignoran las advertencias para alejarse de las orillas de los ríos.